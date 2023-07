Badevergnügen mit Stil: Die schönsten Pools der Leading Hotels of the World

Au­ßer­ge­wöhn­li­che Ho­tels bie­ten fast im­mer auch ei­nen au­ßer­ge­wöhn­li­chen Pool. Ganz be­son­ders gilt das na­tür­lich für die „Lea­ding Ho­tels of the World“. Als kleine In­spi­ra­tion stel­len wir hier 13 Bei­spiele vor. Träu­men ist ja er­laubt.

Grand Resort Bad Ragaz /​ Schweiz

Grand Re­sort Bad Ra­gaz (c) The Lea­ding Ho­tels of the World

Das Grand Re­sort Bad Ra­gaz ist ein lu­xu­riö­ser Rück­zugs­ort für Ruhe und Ent­span­nung. Ein­ge­bet­tet in die Vor­al­pen der Ost­schweiz und nur eine Au­to­stunde von Zü­rich ent­fernt, fin­den die Gäste hier viel Raum zum Durch­at­men in ei­ner al­pi­nen Um­ge­bung. Das Lu­xus­re­sort be­her­bergt ei­nes der bes­ten Ge­sund­heits- und Er­näh­rungs­zen­tren Eu­ro­pas. Das ex­klu­sive Ther­mal­bad bie­tet ver­schie­dene Be­cken, die alle mit kör­per­war­mem Ther­mal­was­ser ge­speist wer­den, aber na­tür­lich kön­nen sich die Gäste auch in ei­nem „ganz nor­ma­len” Pool ab­küh­len.

Bill & Coo Hotel /​ Mykonos

Bill and Coo Ho­tel (c) The Lea­ding Ho­tels of the World

Das Bill & Coo Ho­tel ist eine ro­man­ti­sche Oase auf My­ko­nos – per­fekt für eine Flucht aus dem All­tag und ge­seg­net mit lan­gen Son­nen­stun­den und ma­gi­schen Son­nen­un­ter­gän­gen. Die er­fri­schen­den Cock­tails der „Bill & Coo Lounge Bar” ge­nießt man am bes­ten im stil­vol­len und ent­spann­ten Am­bi­ente des In­fi­nity-Pools mit Blick auf das Meer.

Nayara Gardens /​ Costa Rica

Na­yara Gar­dens /​ Costa Rica (c) The Lea­ding Ho­tels of the World

Im Nord­wes­ten Costa Ri­cas, ge­gen­über der ke­gel­för­mi­gen Sil­hou­ette des be­rühm­ten Vul­kans Are­nal, liegt das tro­pi­sche Wun­der­land des fa­bel­haf­ten Öko-Re­sorts Na­yara Gar­dens. Der Pool ist von üp­pi­gem Grün um­ge­ben und bie­tet ei­nen herr­li­chen Blick über die Baum­kro­nen, so­dass die Gäste voll und ganz in das ma­gi­sche Dschun­gel­er­leb­nis ein­tau­chen kön­nen.

Hotel de Paris /​ Monte Carlo

Ho­tel de Pa­ris /​ Monte Carlo (c) The Lea­ding Ho­tels of the World

Das ma­jes­tä­ti­sche Hô­tel de Pa­ris Monte-Carlo liegt di­rekt am be­rühm­ten Ca­sino-Platz mit dem Prin­zen­pa­last und dem Mit­tel­meer als Ku­lisse. In der obers­ten Etage des erst kürz­lich um­fas­send re­no­vier­ten Lu­xus­ho­tels be­fin­det sich der Pool. Der Be­reich, zu dem auch ein So­la­rium, Ca­ba­nas, Son­nen­lie­gen und ‑schirme so­wie ein Fit­ness­raum ge­hö­ren, bie­tet Ent­span­nung und Well­ness pur.

Baglioni Resort /​ Malediven

Auf der In­sel Maagau im Dhaalu-Atoll der Ma­le­di­ven ge­le­gen, bie­tet das ex­klu­sive Bagli­oni Re­sort Mal­di­ves sei­nen Gäs­ten ei­nen traum­haf­ten Auf­ent­halt – um­ge­ben von tür­kis­far­be­nem Was­ser, samt­wei­ßem Sand und tro­pi­scher Na­tur. Ins­ge­samt ste­hen auf der In­sel 96 Vil­len zur Ver­fü­gung – da­von 53 am Strand und 43 über dem Was­ser. 20 da­von sind mit pri­va­ten Pools aus­ge­stat­tet – ein ab­so­lu­ter Lu­xus mit­ten im In­di­schen Ozean.

Capri Tiberio Palace /​ Capri

Ca­pri Ti­berio Pa­lace (c) The Lea­ding Ho­tels of the World

Mit sei­nem gla­mou­rö­sen Re­tro-Stil spie­gelt die­ses char­mante Ca­pri Ti­berio Pa­lace per­fekt die far­ben­frohe Es­senz von Ca­pri wi­der, das seit lan­gem ein Fa­vo­rit un­ter den Glo­be­trot­tern ist. Das „SPA Ti­berio” ist eine echte Wohl­fühl­oase, in der man sich nach ei­nem Tag am Mit­tel­meer ent­span­nen kann. Der In­door- und Out­door-Pool des Bou­tique-Hidea­ways wurde kom­plett re­no­viert und bie­tet Kunst­in­stal­la­tio­nen von Gi­am­piero Pa­nepinto zu ei­nem wei­ten Blick über Ca­pri und das Mit­tel­meer.

Lesante Blu /​ Zakynthos

Le­sante Blu Ex­clu­sive Beach Re­sort (c) The Lea­ding Ho­tels of the World

Ge­treu sei­nem Na­men bie­tet das Le­sante Blu Ex­clu­sive Beach Re­sort auf der grie­chi­schen In­sel Zakyn­thos ei­nen spek­ta­ku­lä­ren Pan­ora­ma­blick auf das Io­ni­sche Meer – und dazu viel Pri­vat­sphäre und Ruhe. Das aus­schließ­lich Er­wach­se­nen vor­be­hal­tene Lu­xus­re­sort steht un­ter der Prä­misse „Es geht nur um Sie”. Die­ser auf­merk­same An­satz zeigt sich nicht nur im Kon­zept, son­dern auch in den pri­va­ten Pools und den hoch­mo­der­nen Sui­ten.

Savoy Palace /​ Madeira

Sa­voy Pa­lace Ma­deira (c) The Lea­ding Ho­tels of the World

An der Stelle des ehe­ma­li­gen Sa­voy-Ho­tels – nur ei­nen kur­zen Spa­zier­gang vom Her­zen der char­man­ten Alt­stadt Fun­chals ent­fernt – ent­stand das neue Sa­voy Pa­lace als mo­der­nes Bei­spiel für die weit­hin be­kannte Gast­freund­schaft auf der In­sel. Das Ho­tel ver­fügt über meh­rere Pools, zu de­nen auch ein spek­ta­ku­lä­rer In­fi­nity-Pool mit Blick auf den Ozean ge­hört.

Villa d’Este /​ Comer See

Villa d’Este /​ Lake Como (c) The Lea­ding Ho­tels of the World

Die Villa d’Este be­fin­det sich an ei­nem wun­der­schö­nen Ort am Co­mer See – in­mit­ten ei­nes 25 Hektar gro­ßen Parks. Die Un­ter­künfte sind auf zwei his­to­ri­sche Vil­len ver­teilt. Eine stammt aus dem 16. Jahr­hun­dert, die an­dere ist nach ei­ner eng­li­schen Kö­ni­gin be­nannt, wo­bei je­des Zim­mer ein­zig­ar­tig de­ko­riert ist. Der le­gen­däre schwim­mende Pool des Ho­tels liegt di­rekt im Co­mer See und bie­tet ei­nen atem­be­rau­ben­den Blick auf die Um­ge­bung.

Villa Cora /​ Florenz

Villa Cora /​ Flo­rence (c) The Lea­ding Ho­tels of the World

In ei­nem um­ge­bau­ten Adels­sitz aus dem 19. Jahr­hun­derts – um­ge­ben von ei­nem noch viel äl­te­ren Park mit Blick auf die Bo­boli-Gär­ten und nur we­nige Mi­nu­ten vom Stadt­zen­trum ent­fernt – be­fin­det sich die Villa Cora. Je­des Stock­werk spie­gelt ei­nen be­stimm­ten Stil wi­der – von Kai­se­rin Eu­gé­nie und ih­rer Lei­den­schaft für Ro­sen über den Ori­ent bis zum Ame­rika der 1950er-Jahre. Der große, ganz­jäh­rig ge­öff­nete Out­door-Pool ist von ei­nem üp­pi­gen Gar­ten mit im­mer­grü­nen He­cken und ita­lie­ni­schen Sta­tuen um­ge­ben, in dem mehr als 100 Ro­sen­sor­ten blü­hen.

Belvedere Hotel /​ Mykonos

Bel­ve­dere Ho­tel My­ko­nos (c) The Lea­ding Ho­tels of the World

Gla­mour und Ro­man­tik er­war­tet die Gäste im Ho­tel Bel­ve­dere – ei­ner An­samm­lung von sie­ben in weiß ge­tünch­ten Ge­bäu­den auf ei­nem Hü­gel mit Blick auf My­ko­nos-Stadt und die Ägäis. Die Pool­land­schaft wirkt da­bei wie ein Stück vom Pa­ra­dies. Ein Pool-Con­cierge küm­mert sich um alle Be­dürf­nisse der Gäste, wäh­rend sich diese auf su­per­wei­chen Lie­gen son­nen und ent­spannt den sanf­ten Klän­gen der ty­pi­schen Bel­ve­dere-Mu­sik lau­schen.

Schloss Elmau /​ Bayern

(c) Ho­tel Schloss El­mau /​ Ul­rike Myr­zig

Ein­ge­bet­tet in die Ruhe der baye­ri­schen Al­pen, gilt Schloss El­mau als ei­ner der schöns­ten Zu­fluchts­orte in Bay­ern – um­rahmt von dra­ma­ti­schen Gip­feln, flüs­tern­den Wäl­dern und rau­schen­den Bä­chen. Das „Ba­de­haus Spa” ist nur für Er­wach­sene zu­gäng­lich und bie­tet ei­nen In­fi­nity-Ro­of­top-Pool mit 25 Me­tern Länge und 32 Grad Was­ser­tem­pe­ra­tur, ei­nen In­fi­nity-Salt­wa­ter-Pool mit 20 Me­tern Länge und 35 Grad so­wie ei­nen Cold-Plunge-Pool mit 15 Qua­drat­me­tern und 15 Grad – alle mit atem­be­rau­ben­der Aus­sicht.

Royal Hotel Sanremo /​ Italien

Royal Ho­tel San­remo (c) The Lea­ding Ho­tels of the World

Das Royal Ho­tel San­remo ge­nießt eine ein­zig­ar­tige Lage mit herr­li­chem Blick auf das Mit­tel­meer an der ita­lie­ni­schen Blu­men­ri­viera, die ganz­jäh­rig mit ei­nem mil­den Klima ge­seg­net ist. Das 1872 ein­ge­weihte Ho­tel hat im Laufe sei­ner Ge­schichte eu­ro­päi­sche Kö­nige, Aris­to­kra­ten und Eli­ten be­her­bergt und sei­nen ur­sprüng­li­chen Stil mit ei­nem Hauch von mo­der­nem De­sign bei­be­hal­ten. Tra­di­tion und In­no­va­tion ver­schmel­zen per­fekt zu ei­nem zeit­ge­nös­si­schen Am­bi­ente mit zeit­lo­sem Charme und ta­del­lo­sem Ser­vice. Im üp­pi­gen sub­tro­pi­schen Park war­tet ein be­heiz­ter Meer­was­ser-Pool, der von Gio Ponti ent­wor­fen wurde und wie ein mo­der­nis­ti­scher See aus­sieht – durch Brü­cken ge­teilt und sechs Me­ter tief.

