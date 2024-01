Sieben traumhafte Insel-Tipps abseits der Touristenmassen

Wer den Tou­ris­ten­mas­sen auf Mal­lorca oder Gran Ca­na­ria ent­ge­hen und lie­ber ru­hi­gere Rei­se­ziele er­kun­den möchte, fin­det un­weit der be­lieb­tes­ten Ur­laubs­in­seln zahl­rei­che ver­bor­gene In­sel­schätze. Die On­line-Boots­ver­mie­tung Sam­Boat stellt sie­ben pa­ra­die­si­sche Ei­lande für den nächs­ten Ur­laub vor.

La Graciosa /​ Spanien

La Gra­ciosa /​ Playa Fran­ce­sca (c) pix­a­bay

Die ka­na­ri­sche In­sel La Gra­ciosa ist Teil des Na­tur­schutz­ge­biets Chi­nijo Ar­chi­pel und be­geis­tert die Be­su­cher vor al­lem mit ih­rer ein­zig­ar­ti­gen Flora und Fauna. Ins­be­son­dere die ki­lo­me­ter­lan­gen wei­ßen Sand­strände und das kris­tall­klare Was­ser la­den zum Ba­den, Schnor­cheln und Tau­chen ein. Be­liebt sind vor al­lem die Playa de las Con­chas im Nord-Wes­ten so­wie die Playa de la Co­cina und die Playa Fran­cesa im Sü­den der klei­nen In­sel.

In der Haupt­stadt Ca­leta de Sebo mit ih­ren bun­ten Häu­sern und klei­nen Gas­sen fin­den die Be­su­cher viele Re­stau­rants, Ca­fés und Ge­schäfte, in de­nen es lo­kale Pro­dukte und hand­ge­fer­tigte Sou­ve­nirs gibt. Ak­tiv Ur­lau­ber er­kun­den La Gra­ciosa zum Bei­spiel mit Leih­fahr­rä­dern, Quads, Wan­de­run­gen zu ver­schie­de­nen Aus­sichts­punk­ten und Boots­tou­ren, um die um­lie­gen­den In­seln und Buch­ten zu ent­de­cken.

Liparische Inseln /​ Italien

Nörd­lich der Küste von Si­zi­lien ge­le­gen, bie­ten die Li­pa­ri­schen In­seln die per­fek­ten Vor­aus­set­zun­gen für ei­nen Ur­laub ab­seits der Tou­ris­ten­ströme. Die 20 klei­nen, vor­wie­gend na­tur­be­las­se­nen In­seln ge­hö­ren zum UNESCO-Welt­na­tur­erbe und sind die ein­zi­gen Vul­kan­in­seln in der Re­gion. Der Vul­kan Strom­boli ist bis heute ak­tiv. Vom Was­ser aus lässt sich das Na­tur­schau­spiel aus Lava, Fun­ken, Rauch und Asche am bes­ten be­stau­nen.

Ein ech­ter Ge­heim­tipp ist die Haupt­in­sel Li­pari. Tou­ris­tisch ist hier mehr los als auf den Nach­bar­inseln, denn es gibt ei­nige Re­stau­rants, Bars und Ho­tels. Die schönste Ecke der In­sel ist die Bucht von Can­neto, vor der viele Yach­ten und klei­nere Boote an­kern. Das durch die weiße Farbe der Schiffe ge­spren­kelte azur­blaue Meer sorgt hier für eine echte Bil­der­buch­ku­lisse. Von der Re­ling aus ins klare Was­ser zu sprin­gen, ga­ran­tiert die ul­ti­ma­tive Er­fri­schung un­ter der ita­lie­ni­schen Sonne.

Skiathos /​ Griechenland

Die kleine grie­chi­sche In­sel Ski­a­thos punk­tet mit ei­ni­gen der schöns­ten Strände des Lan­des und ei­ner viel­fäl­ti­gen Land­schaft aus Ber­gen, dich­ten Wäl­dern und An­bau­ge­bie­ten für Wein und Oli­ven. Mehr als 60 Sand­strände lo­cken mit glas­kla­rem Was­ser und ei­ner Viel­falt an Was­ser­sport­mög­lich­kei­ten – von den ab­ge­le­ge­nen Strän­den im Nor­den bis zu den be­lieb­ten Strän­den im Sü­den.

Ski­a­thos Stadt – die char­mante Haupt­stadt der In­sel – be­ein­druckt wie­derum mit ih­rem ma­le­ri­schen Ha­fen, leb­haf­ten Pro­me­na­den, Bars, Ca­fés, Ta­ver­nen und Bou­ti­quen. Die Ar­chi­tek­tur des Ei­lands mit en­gen Gas­sen, zahl­rei­chen wei­ßen Häu­sern und je­der Menge rus­ti­ka­ler, blauer Tü­ren sorgt für eine ma­le­ri­sche At­mo­sphäre. Ski­a­thos ist so­mit ein idea­les Rei­se­ziel für Ba­de­ur­lau­ber, Was­ser­sport­ler, Ro­man­ti­ker und Wan­de­rer – und in je­dem Fall eine loh­nens­werte Al­ter­na­tive zu den be­kann­ten grie­chi­schen In­seln.

Île de Porquerolles /​ Frankreich

Die fran­zö­si­sche Mit­tel­meer­in­sel Île de Por­que­rol­les ist die erste An­lauf­stelle für alle, die un­ge­störte Ruhe und Na­tur su­chen. Zum Ba­den fah­ren die Ur­lau­ber am bes­ten zur Plage d´Argent im Wes­ten oder der Plage de la Cour­tade im Os­ten der In­sel. Der Sü­den ist hin­ge­gen von Steil­küs­ten um­rahmt und bie­tet ein­ma­lige Aus­bli­cke auf das Meer und die Land­schaft des klei­nen Ei­lands, das Teil der Gruppe Hyè­res ist.

Um die Île de Por­que­rol­les auf dem Land­weg zu er­kun­den, eig­net sich am bes­ten ein Leih-Fahr­rad, da sie kom­plett au­to­frei ist. Da­nach sollte man un­be­dingt auch die Hä­fen von Tou­lon, Le La­van­dou und La Londe-Les Mau­res an­steu­ern. Dort war­ten ne­ben zahl­rei­chen schö­nen Ba­de­strän­den und schmu­cken klei­nen Ort­schaf­ten mit Re­stau­rants, Bars, Ho­tels und Bou­ti­quen auch Se­hens­wür­dig­kei­ten wie Leucht­türme, Kir­chen und Fes­tun­gen aus der Zeit von Na­po­leon III.

Gozo /​ Malta

Gozo (c) pix­a­bay

Als Schwes­ter­in­sel von Malta be­zau­bert Gozo mit ei­ner ent­spann­ten At­mo­sphäre und Rui­nen aus der Jung­stein­zeit. Die sa­gen­um­wo­be­nen Ġgan­tija-Tem­pel sind ein be­mer­kens­wer­tes ar­chäo­lo­gi­sches High­light und die Haupt­stadt Vic­to­ria kann mit ei­ner be­ein­dru­cken­den Zi­ta­delle auf­war­ten.

Die Küste von Gozo ist ge­spickt mit ma­le­ri­schen Buch­ten und Strän­den, dar­un­ter Ramla Bay, San Blas Bay und Xlendi Bay. Tau­cher und Schnorch­ler ent­de­cken die be­ein­dru­cken­den Un­ter­was­ser­wel­ten, wäh­rend Wan­de­rer die Hü­gel und Fel­der er­kun­den.

Die kleine Schwes­ter von Malta ist be­kannt für ihre land­wirt­schaft­li­chen Er­zeug­nisse wie Oli­venöl, Wein und Käse, die man in lo­ka­len Ge­schäf­ten und Märk­ten er­wer­ben kann . Die tra­di­tio­nelle Kü­che der In­sel ver­kös­tigt mit fri­schen, lo­ka­len Zu­ta­ten. Gozo bie­tet da­bei ne­ben klas­si­schen Ho­tels auch eine Aus­wahl an tra­di­tio­nel­len Land­häu­sern, die ei­nen au­then­ti­schen Auf­ent­halt auf der In­sel er­mög­li­chen.

Porto Santo /​ Portugal

Porto Santo (c) pix­a­bay

Porto Santo ist eine idyl­li­sche In­sel im At­lan­ti­schen Ozean nahe Ma­deira und lädt mit ei­nem neun Ki­lo­me­ter lan­gen Sand­strand und ei­nem ge­mä­ßig­ten Klima das ganze Jahr über zum Träu­men und Ent­span­nen ein. Die Haupt­stadt Vila Baleira be­geis­tert mit his­to­ri­schen Se­hens­wür­dig­kei­ten, wie dem Ko­lum­bus-Haus und der Kir­che Ig­reja de Nossa Senhora da Pie­dade.

Für Rei­sende be­steht die Mög­lich­keit, das ganze Jahr über an ver­schie­de­nen Fes­ten teil­zu­neh­men. Zu den be­lieb­tes­ten Ak­ti­vi­tä­ten ge­hö­ren Boots­tou­ren und Was­ser­sport, aber auch Golf­lieb­ha­ber kom­men auf dem Platz Porto Santo Golfe voll auf ihre Kos­ten. Die In­sel bie­tet zu­dem zahl­rei­che Aus­sichts­punkte und land­schaft­li­che Schön­hei­ten, die es zu ent­de­cken gilt.

Elba /​ Italien

Porto Az­zurro /​ Elba (c) pix­a­bay

Mit traum­haf­ten Strän­den, ma­le­ri­schen Buch­ten, grü­nen Hü­geln und char­man­ten Dör­fern ist Elba ein Pa­ra­dies für Na­tur­lieb­ha­ber. Die Be­su­cher kön­nen aber auch köst­li­ches haus­ge­mach­tes Eis pro­bie­ren und schmack­haf­tes Es­sen mit re­gio­na­len Zu­ta­ten in den zahl­rei­chen klei­nen Lo­ka­len ge­nie­ßen.

In den klei­nen Ca­fés lässt es sich ideal mit ei­nem köst­li­chen Früh­stück in den Tag star­ten, wäh­rend abends aus­ge­wählte Ape­ri­tivos ser­viert wer­den. Wer es kos­mo­po­li­ti­scher und lu­xu­riö­ser möchte, ge­nießt ein paar sor­gen­freie Stun­den in ei­nem der Be­ach­clubs ent­lang der Sand­strände.

Wei­ter im Lan­des­in­ne­ren war­tet eine Aus­wahl ver­schie­de­ner Wein­gü­ter, die re­gel­mä­ßig zu Wein­pro­ben ein­la­den. Auf dem Berg Ca­panne bie­tet sich ein atem­be­rau­ben­des Pan­orama, wäh­rend der be­liebte Strand Pa­du­lella zum Schnor­cheln ein­lädt. Wer Zeit auf dem Was­ser ver­brin­gen möchte, un­ter­nimmt ei­nen ent­spann­ten Boots­aus­flug ent­lang der Küste zu den um­lie­gen­den In­seln des Tos­ka­ni­schen Ar­chi­pels.

