Die weltweit schönsten Instagram-Hotspots für viele Likes

Für viele Rei­sende spie­len die so­zia­len Me­dien eine große Rolle bei der Wahl des Ur­laubs­ziels. Laut ei­ner ak­tu­el­len Be­fra­gung des On­line-Por­tals Ur­laub­s­pi­ra­ten mit mehr als 2.100 Teil­neh­mern be­su­chen elf Pro­zent nur Orte, wenn diese auch be­son­dere In­sta­gram-Hot­spots bie­ten.

In­ner­halb der Ge­ne­ra­tion Z – also der jun­gen Leute von 14 bis 26 Jah­ren – sind es so­gar 14 Pro­zent. Für Rei­sende, die ihre Fol­lower be­ein­dru­cken möch­ten und auf zahl­rei­che Li­kes aus sind, ha­ben die Rei­se­ex­per­ten der Ur­laub­s­pi­ra­ten zehn Orte welt­weit aus­ge­wählt, die mit mehr als nur ei­nem au­ßer­ge­wöhn­li­chen Mo­tiv für In­sta­gram & Co. auf­war­ten.

Cenote Suytun /​ Mexiko

Cenote Suy­tun (c) Ur­laub­s­pi­ra­ten /​ Ad­o­be­Stock

Öst­lich der me­xi­ka­ni­schen Klein­stadt Val­la­do­lid – rund 160 Ki­lo­me­ter vom be­kann­ten Ba­de­ort Can­cun ent­fernt – ge­lan­gen Hobby-Fo­to­gra­fen über eine Treppe in die Höhle Cenote Suy­tun. In ih­rer Mitte be­fin­det sich eine von Was­ser um­rahmte Platt­form, auf die Son­nen­licht durch ein Loch in der De­cke fällt. Der be­son­dere Licht­ein­fall in Kom­bi­na­tion mit dem tief­blauen Ge­wäs­ser und den Sta­lak­ti­ten und Sta­lag­mi­ten rings­herum ma­chen die­sen Ort zu ei­nem ma­gi­schen Hot­spot für In­sta­gram-Posts.

Deadvlei /​ Namibia

Das De­ad­v­lei im Na­mib-Nau­kluft-Na­tio­nal­park ist ein Baum­fried­hof mit­ten in der Wüste. Um­ge­ben von ho­hen Sand­dü­nen, be­fin­den sich hier un­zäh­lige tote Bäume, die be­reits mehr als 1.000 Jahre alt sind. Es han­delt sich um die Über­reste von Ka­mel­dorn­bäu­men, die von der Sonne aus­ge­dörrt wur­den. Rund fünf Stun­den von der Haupt­stadt Wind­hoek ent­fernt, dür­fen sich Hobby-In­fluen­cer hier auf ein ein­zig­ar­ti­ges Mo­tiv für den nächs­ten In­sta­gram-Post freuen.

Pragser Wildsee /​ Dolomiten

Pragser Wild­see (c) Ur­laub­s­pi­ra­ten /​ Shut­ter­stock

Die so­ge­nannte „Perle der Do­lo­mi­ten” gilt als ei­ner der schöns­ten Seen im Nor­den von Ita­lien und ge­hört auf die Bu­cket­list je­des So­cial-Me­dia-Fans, denn das glas­klare, in al­len Blau- und Grün­tö­nen schim­mernde Was­ser und die traum­hafte Berg­ku­lisse im Hin­ter­grund sor­gen für ein ein­zig­ar­ti­ges Fo­to­mo­tiv. Eine Boots­fahrt auf dem Pragser Wild­see er­mög­licht wei­tere tolle Schnapp­schüsse. Für ei­nen Post ohne viele Men­schen im Hin­ter­grund sollte man die­sen traum­haf­ten Ort je­doch am bes­ten schon früh mor­gens oder spät abends be­su­chen.

Singapur

Sin­ga­pur /​ Gar­dens by the Bay (c) Ur­laub­s­pi­ra­ten /​ Shut­ter­stock

Ob es nun ar­chi­tek­to­ni­sche Wun­der­werke wie der „Su­per­tree Grove” in den Gar­dens by the Bay sind oder Stra­ßen mit bun­ten Häu­sern wie die Haji Lane oder die Koon Seng Road: Sin­ga­pur ist eine wahre Au­gen­weide. Dar­über hin­aus bie­tet die Me­tro­pole auch eine Viel­zahl an Kunst­wer­ken in­ner­halb des Stadt­zen­trums. Wer sich für den nächs­ten Post eine echte Farb­ex­plo­sion wünscht, zieht mit Fo­to­mo­ti­ven aus dem Stadt­staat süd­lich von Ma­lay­sia ga­ran­tiert die Bli­cke der Fol­lower an.

Hawaii /​ USA

Wai­mea Can­yon auf Kauai /​ Ha­waii (c) tra­vel by tropf

Die In­sel­kette von Ha­waii im Pa­zi­fi­schen Ozean ist Sehn­suchts­ziel vie­ler Rei­sen­der. Al­lein schon die In­sel Oahu mit der Haupt­stadt Ho­no­lulu bie­tet da­bei mit atem­be­rau­ben­den Ber­gen, traum­haf­ten Strän­den und herr­li­chen Son­nen­un­ter­gän­gen jede Menge In­sta­gram-Hot­spots. Noch gran­dio­ser prä­sen­tie­ren sich aber die Land­schaf­ten auf den an­de­ren In­seln – bei­spiels­weise das Wai­pio Val­ley auf Big Is­land, der „Hana High­way” ent­lang der Küste von Maui oder der Wai­mea Can­yon auf Kauai, der auch als „Grand Can­yon des Pa­zi­fik” be­kannt ist.

New York City /​ USA

New-York-City (c) Ur­laub­s­pi­ra­ten /​ iStock

New York City trägt eine Viel­zahl an Na­men – von der „Stadt, die nie­mals schläft” über die „Stadt der Träume” bis zum „Big Ap­ple”. Ge­nauso fa­cet­ten­reich zeigt sich die Me­tro­pole auch in ih­ren Fo­to­mo­ti­ven – von den zahl­lo­sen Wol­ken­krat­zern bis zu er­ha­be­nen Bau­ten wie dem Em­pire State Buil­ding oder der Frei­heits­sta­tue. Das hin­ter­lässt ei­nen blei­ben­den Ein­druck bei den Rei­sen­den und bringt auch Fol­lower ins Stau­nen. Wer vor der New Yor­ker Sky­line po­siert, kann sich je­den­falls zahl­rei­cher Li­kes si­cher sein.

Lissabon /​ Portugal

Al­fama in Lis­sa­bon (c) Ur­laub­s­pi­ra­ten /​ Fo­to­lia

Die Haupt­stadt Por­tu­gals fas­zi­niert die Be­su­cher mit ih­ren bun­ten Häu­sern und gel­ben Stra­ßen­bah­nen an fast je­der Ecke. Wer schnell ist und zur rich­ti­gen Zeit vor der Stra­ßen­bahn po­siert, kann far­ben­frohe Mo­mente ein­fan­gen. Auch die so­ge­nannte „Pink Street” sorgt für ei­nen au­ßer­ge­wöhn­li­chen Farb­tup­fer in je­dem In­sta­gram-Feed, denn die „Rua Nova do Car­valho” sticht mit ih­rem ro­sa­far­be­nen Bo­den ga­ran­tiert ins Auge. Da­mit zählt Lis­sa­bon zu den Spit­zen­rei­tern der schöns­ten und fo­to­gens­ten Orte der Welt.

Bardenas Reales /​ Spanien

Im Süd­os­ten von Na­varra fin­den Hobby-In­fluen­cer eine Land­schaft, die ge­ra­dezu sur­real wirkt und ga­ran­tiert alle Bli­cke auf sich zieht. Das UNESCO-Bio­sphä­ren­re­ser­vat der Bar­denas Rea­les er­in­nert an eine hü­ge­lige Mond­land­schaft, die mit bi­zar­ren, ocker­far­be­nen Fels­for­ma­tio­nen be­ein­druckt. In­ner­halb des Na­tur­schutz­ge­bie­tes fin­den die Rei­sen­den wei­tere In­sta­gram-Hot­pots – wie etwa die Höh­len­woh­nun­gen von Arguedas, die bis in die 1960er-Jahre be­wohnt wa­ren.

Boracay /​ Philippinen

Die Phil­ip­pi­nen war­ten mit 7.500 In­seln auf Rei­sende, die ei­nen traum­haf­ten Strand­ur­laub ver­brin­gen möch­ten. Vor al­lem die zen­tral ge­le­gene In­sel Bora­cay hat sich in den letz­ten Jah­ren zu ei­ner be­lieb­ten Tou­ris­ten­at­trak­tion ent­wi­ckelt. Traum­hafte Son­nen­un­ter­gänge, herr­li­che Strände mit per­fek­ten Be­din­gun­gen für Was­ser­sport­ler und be­lebte Bars in­mit­ten der Na­tur sor­gen nicht nur für ein be­son­de­res Ur­laubs­fee­ling, son­dern auch für per­fekte Fo­tos.

Amalfiküste /​ Italien

An der Amal­fi­küste reiht sich ein Mo­tiv an das nächste. Dank der ma­le­ri­schen, von Zi­tro­nen­hai­nen ge­säum­ten Dör­fer mit ih­ren bun­ten Häu­sern, die sich ent­lang der Klip­pen bis zum Meer an­ein­an­der­rei­hen, fin­den die Rei­sen­den an fast je­der Ecke ein neues, traum­haf­tes Fo­to­mo­tiv. Egal an wel­chem Aus­sichts­punkt man sich be­fin­det: Gut in Szene ge­setzt, ent­ste­hen hier ganz be­son­dere Insta-Shots mit klas­si­schem ita­lie­ni­schem Ur­laubs­flair.

www.urlaubspiraten.de