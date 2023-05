Irland: Sechs romantische Orte für Verliebte auf der grünen Insel

Ir­land scheint wie ge­schaf­fen für Ver­liebte, denn hier gibt es ro­man­ti­sche Orte in Hülle und Fülle für ei­nen Kuss oder gar ei­nen Hei­rats­an­trag. Wir stel­len die bes­ten Orte für eine lie­be­volle Zeit zu zweit auf der grü­nen In­sel vor.

Giant’s Causeway

Die welt­be­rühm­ten sechs­ecki­gen Steine in der Graf­schaft An­trim wa­ren schon Schau­platz vie­ler Hei­rats­an­träge und sind ei­ner der meist­fo­to­gra­fier­ten Orte in Nord­ir­land. Der „Giant’s Cau­se­way” ist näm­lich nicht nur ein Ort von My­then und Le­gen­den, son­dern auch eine wun­der­bare Ku­lisse für ei­nen Kuss, eine Um­ar­mung oder die große Frage, die man schon im­mer stel­len wollte.

Glencar-Wasserfall

Glen­car Wa­ter­fall (c) Leitrim Tou­rism

Als der große iri­sche Dich­ter Wil­liam But­ler Yeats (1865–1939) den ma­le­ri­schen Glen­car-Was­ser­fall in der Graf­schaft Leitrim be­suchte, fand er ihn „mys­tisch und in­spi­rie­rend” – und so emp­fin­den es wohl auch heute noch die meis­ten, die hier vor­bei­kom­men. Wenn man dann auch noch ei­nige der ro­man­ti­schen Ge­dichte von Yeats mit­nimmt, um sie vor­zu­tra­gen, liegt ga­ran­tiert Liebe in der Luft.

Finn Lough Resort

Finn Lough Bubble Dome (c) Tou­rism Ire­land

Leicht kann man sein Herz an die lu­xu­riö­sen Glas-Ku­geln des Finn Lough Re­sort in der Seen­land­schaft der Graf­schaft Fer­ma­nagh ver­lie­ren. Die Bubbles des Fünf-Sterne-Ho­tels mit ih­ren trans­pa­ren­ten Wän­den sind mit maß­ge­schnei­der­ten Him­mel­bet­ten, be­que­men Ses­seln und Te­le­sko­pen für die Be­ob­ach­tung der Sterne aus­ge­stat­tet. Am Mor­gen wer­den die Gäste dann mit ei­nem opu­len­ten Früh­stück ver­wöhnt.

Dromoland Castle

Dro­mo­land Castle (c) Tou­rism Ire­land

Wer sei­nen Liebs­ten oder seine Liebste in das mär­chen­hafte Dro­mo­land Castle in der Graf­schaft Clare am Wild At­lan­tic Way ent­führt, hat al­les rich­tig ge­macht. Hier spei­sen die Gäste im Re­stau­rant des Earl of Tho­mond un­ter Kron­leuch­tern, schla­fen in ei­nem herr­li­chen Him­mel­bett und ge­nie­ßen die Gast­freund­schaft, das Am­bi­ente und die Ak­ti­vi­tä­ten auf dem Land in ei­nem der bes­ten Fünf-Sterne-Häu­ser auf der In­sel. Ro­man­ti­sche Orte wie die­sen gibt es ei­gent­lich nur in Ir­land.

Cliffs of Moher

Cliffs of Mo­her (c) Leigh­ton Smith via un­s­plash

Wer ei­nen in­spi­rie­ren­den, ma­gi­schen und un­ver­gess­li­chen Ort für ei­nen Kuss, ei­nen Hei­rats­an­trag oder so­gar eine Hoch­zeit sucht, fin­det ihn in der atem­be­rau­ben­den Schön­heit der Cliffs of Mo­her in der Graf­schaft Clare. Ob­wohl sie zu den be­lieb­tes­ten At­trak­tio­nen in Ir­land zäh­len, ist der Reiz die­ses An­blicks un­ge­bro­chen. Vor al­lem zum Son­nen­un­ter­gang ist die Ku­lisse ma­gisch – und die Fo­tos da­von ein­fach um­wer­fend.

Love Lane in Dublin

Love Lane Dub­lin (c) Tou­rism Ire­land

In der iri­schen Haupt­stadt Dub­lin sollte man sei­nen Part­ner mit auf ei­nen ro­man­ti­schen Spa­zier­gang durch die Dame Street und Temple Bar – den kul­tu­rel­len Hot­spot der Stadt – neh­men. In der Love Lane ge­nießt man dann Hand in Hand mit sei­nem Part­ner die ro­man­ti­schen Zi­tate und Kunst­werke, die in die Wände ein­gra­viert sind. Ein ab­so­lu­ter In­sta­gram-Mo­ment und der ideale Ort für ei­nen Kuss.

www.ireland.com