Irland: Vier neue Restaurants mit Sternen vom „Guide Michelin“

Ein neues Zwei-Sterne-Re­stau­rant im Sü­den von Ir­land im County Cork und drei neue Re­stau­rants mit ei­nem Stern im Os­ten, im Wes­ten und im Her­zen der In­sel: Das ist die statt­li­che iri­sche Aus­beute im dies­jäh­ri­gen „Guide Mi­che­lin”.

Die iri­sche In­sel bringt es da­mit auf ins­ge­samt gut zwei Dut­zend Sterne. Zwei Re­stau­rants, die vom „Guide Mi­che­lin” aus­ge­zeich­net wur­den, be­fin­den sich da­bei in Nord­ir­lands Haupt­stadt Bel­fast, wäh­rend sich der Rest auf viele Win­kel der Re­pu­blik Ir­land ver­teilt.

Ox /​ Bel­fast (c) Tou­rism Ire­land

Be­son­ders hoch ist die Dichte der Top-Re­stau­rants in Ir­lands Haupt­stadt Dub­lin, die mit zwei­mal zwei Ster­nen und vier­mal ei­nem Stern auf­war­tet. Der letzte Neu­zu­gang mit ei­nem Stern ist das Ende 2022 er­öff­nete Re­stau­rant „D’Olier Street”, das alle zwei Mo­nate ein neues 13-Gänge-Tasting-Menü ser­viert und das Es­sen da­bei ge­nauso selbst­ver­ständ­lich als Kunst prä­sen­tiert, wie in den Räu­men die Kunst­werke von Ca­sey Walshe im Mit­tel­punkt ste­hen.

Als be­son­de­res Merk­mal der Kü­che rü­cken der aus­tra­li­sche Exe­cu­tive Chef Ja­mes Moore und der iri­sche Head Chef Adam Jor­dan bei al­len in­ter­na­tio­na­len Ein­flüs­sen im­mer eine Haupt­zu­tat in den Fo­kus. Das Am­bi­ente ist ge­prägt von der Lage in ei­nem vier­stö­cki­gen vik­to­ria­ni­schen Ge­bäude, das in sei­nen An­fangs­jah­ren als Bü­ros be­her­bergte und mit sei­nem kunst­vol­len Stuck und sei­ner iko­ni­schen Fas­sade auch das Logo des Re­stau­rants ziert.

Re­stau­rant Terre /​ Cast­le­mar­tyr (c) Tou­rism Ire­land

Sterne-Kü­che ist auf der iri­schen In­sel aber längst nicht nur Sa­che der Haupt­städte Dub­lin und Bel­fast. Das be­weist etwa in Doo­lin in der Graf­schaft Clare das erst 2023 er­öff­nete „Ho­mes­tead Cot­tage”, das vier Ki­lo­me­ter au­ßer­halb des Fi­scher­orts an Ir­lands West­küste mit Blick auf grüne Hü­gel und das Was­ser des At­lan­tik an ei­ner Land­straße liegt.

Von au­ßen wirkt das Re­stau­rant am „Wild At­lan­tic Way” als ge­nau das, was sein Name ver­spricht – ein ge­müt­li­ches Cot­tage, in dem iri­sche Tra­di­tio­nen hoch­ge­hal­ten wer­den. Tat­säch­lich ar­bei­tet das Team um das aus Schott­land und Frank­reich stam­mende Ehe­paar Rob­bie und So­phie Mc­Cau­ley hier vor al­lem mit re­gio­na­len Zu­ta­ten, was im Zu­sam­men­spiel mit dem 200 Jahre al­ten Cot­tage fast au­to­ma­tisch zu Tra­di­tion ver­pflich­tet.

Eben­falls der iri­schen Kü­che und re­gio­na­len Zu­ta­ten ver­schrie­ben hat sich das „Bishop’s But­tery”, das zum re­nom­mier­ten Lu­xus­ho­tel Re­lais & Châ­teau Cas­hel Pa­lace in der Klein­stadt Cas­hel im County Tip­pe­rary ge­hört. Das neue Sterne-Re­stau­rant un­ter der Lei­tung von Exe­cu­tive Chef Ste­phen Hayes ar­bei­tet mit aus­ge­wähl­ten re­gio­na­len Lie­fe­ran­ten zu­sam­men und setzt so auf die Mög­lich­kei­ten, die das Um­land bie­tet.

Eine kleine Sen­sa­tion ist dem Kü­chen­team des Re­stau­rants „Terre” in Cast­le­mar­tyr im Os­ten der Graf­schaft Cork ge­lun­gen, das erst im Ok­to­ber 2022 er­öff­nete, we­nige Mo­nate spä­ter sei­nen ers­ten Mi­che­lin-Stern er­hielt und nun als ei­nes von fünf Zwei-Sterne-Lo­ka­len die der­zeit höchste Aus­zeich­nung in Ir­land trägt.

Ver­ant­wort­lich für die Kü­che des Gour­met-Tem­pels im lu­xu­riö­sen Cast­le­mar­tyr Re­sort ist der fran­zö­sisch­stäm­mige Kü­chen­chef Vin­cent Cre­pel. Er ist für seine ge­schmack­lich aus­ge­fal­le­nen Krea­tio­nen be­kannt, die bei je­dem Ge­richt ei­nen Hauch von Um­ami in den Mit­tel­punkt stel­len.

