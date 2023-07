Auszeit am See: Fünf außergewöhnliche Orte zum Entspannen

Der Ur­laub am Was­ser steht für viele ganz oben auf der Wunsch­liste. Wer die Ruhe der Na­tur liebt und lie­ber Teich­ro­sen als volle Strand­lie­gen zählt, schätzt Seen­suchtsorte am See für eine er­hol­same Aus­zeit. Fünf da­von wol­len wir Ih­nen ans Herz le­gen – von Bay­ern über Kärn­ten und Süd­ti­rol bis in die Lom­bar­dei.

Die Forelle am Weissensee

Das Ge­nie­ßer­ho­tel Die Fo­relle ver­rät mit schon sei­nem Na­men die haus­in­terne Agenda: Hier dreht sich al­les das Le­ben am und im See. Kein Wun­der – liegt das fa­mi­li­en­ge­führte Ho­tel doch di­rekt am tür­kis-schim­mern­den Weis­sen­see in Kärn­ten. Die Ruhe, die er aus­strahlt, die Rück­be­sin­nung auf das We­sent­li­che, die Na­tur – das al­les über­trägt sich wie durch Zau­ber­hand auf das Haus und seine Gäste.

Um­ge­ben von Blu­men­wie­sen und Wäl­dern, zeigt auch die Ein­rich­tung, dass hier die Na­tur lebt – als duf­ten­des Holz aus den hei­mi­schen Wäl­dern, Ku­schel­de­cken, die Wärme spen­den, oder Bett­wä­sche, die an der fri­schen Luft ge­trock­net wird und für sanfte Träume sorgt. Der Blick aus den ge­müt­li­chen Zim­mern na­mens „Wie­sen­suite”, „See­rose” oder „See­zau­ber” auf den Weis­sen­see mit sei­ner na­tur­be­las­se­nen Ufer­zone be­ru­higt die Sinne.

Ku­li­na­risch bleibt es in der „Fo­relle” eben­falls na­tür­lich. „Slow Food” lau­tet das Motto, denn hier wer­den re­gio­nale wie sai­so­nale Le­bens­mit­tel ver­ar­bei­tet und den Gäs­ten das Land, die Re­gion und den See auf dem Tel­ler nä­her ge­bracht. Wer nach ei­nem Tag vol­ler Er­leb­nisse mit Blick auf den See und den Son­nen­un­ter­gang zu Abend isst, weiß: Die­ser Ort ist ma­gisch – und per­fekt für eine be­wusste Aus­zeit mit­ten in der Na­tur.

Belvita Parc Hotel am See

Wer Süd­ti­rol mag, wird das Bel­vita Parc Ho­tel am See lie­ben. Hier ver­ei­nen sich die Vor­züge Nord­ita­li­ens mit dem per­fek­ten Ho­tel an ei­nem der wärms­ten Seen der Al­pen. Di­rekt am Kal­te­rer See ge­le­gen, ge­nie­ßen die Ho­tel­gäste nicht nur eine atem­be­rau­bende Aus­sicht auf Berg und See, son­dern vor al­lem die Mög­lich­keit, ei­nen Well­ness-Ur­laub mit je­der Menge Spaß und Er­ho­lung in der Na­tur zu ver­bin­den.

Ne­ben ei­nem Spa bie­tet das von der Fa­mi­lie De Carli ge­führte Vier-Sterne-Su­pe­rior-Ho­tel auch ei­nen 4.000 Qua­drat­me­ter gro­ßen me­di­ter­ra­nen Park mit ei­nem pri­va­ten Ba­de­strand. Ob Stand-up-Paddling, Pe­dal­board oder Ru­dern: Das Parc Ho­tel am See er­öff­net sei­nen Gäs­ten die neu­es­ten Trend­sport­ar­ten zum Aus­pro­bie­ren. Wer lie­ber nur schwimmt, zieht seine Bah­nen vom Ufer aus.

Ent­spannt wird am Ba­de­strand, denn al­lein der Blick auf den See ist er­hol­sam – ge­nauso wie ein Spa­zier­gang am Ufer ent­lang. Als Krö­nung war­tet schließ­lich ein ro­man­ti­scher Abend mit ei­nem Pri­vate Din­ner auf dem Steg. Zwei­sam­keit, die Ruhe des Sees auf­sau­gen und den Ster­nen­him­mel be­stau­nen: So nah kommt man der Na­tur und dem Kal­te­rer See im Bel­vita Parc Ho­tel am See.

Romantik Hotel Relais Mirabella Iseo

Das Ro­man­tik Ho­tel Re­lais Mi­ra­bella Iseo ver­spricht Dolce Vita pur. Das lu­xu­riöse Haus am bei uns kaum be­kann­ten Iseo­see be­sticht mit 29 ele­gan­ten Zim­mern so­wie ei­ner fei­nen wie re­gio­na­len Kü­che für Ge­nie­ßer. Es ist ein klei­nes Pa­ra­dies, das die Gast­ge­ber­fa­mi­lie An­essi hier in der Lom­bar­dei ge­schaf­fen hat – rund eine Stunde west­lich des Gar­da­sees.

Oli­ven­bäume säu­men die Wege des Ho­tel­parks, das Schwimm­bad und den Gar­ten. Die Stille die­ses pa­ra­die­si­schen Or­tes lädt zum Ver­wei­len, Ent­span­nen und Auf­tan­ken ein. Wer da­zwi­schen auch ein we­nig Span­nung braucht: Für mehr Aben­teuer sorgt der nahe ge­le­gene Iseo­see.

Bei ei­ner Boots­fahrt las­sen sich nicht nur die Flora und Fauna er­kun­den, son­dern auch die In­seln Sul­zano und Sale Ma­ra­sino. Mit ei­nem Mo­tor­boot kön­nen ei­gen­stän­dig die Strände an­ge­steu­ert wer­den, wäh­rend Surf- und Se­gel-Fans eher am Nord­ufer des Sees auf ihre Kos­ten kom­men.

Hotel Sommer in Füssen

Es gibt un­zäh­lige Gründe, warum ein Ur­laub in Füs­sen eine gute Idee ist. Hier war­ten nicht nur Kö­nigs­schlös­ser auf die Be­su­cher, son­dern auch die Na­tur am All­gäuer Al­pen­rand mit un­zäh­li­gen Frei­zeit­mög­lich­kei­ten. Das Vier-Sterne-Ho­tel Som­mer in Füs­sen ist mit sei­nen 81 Zim­mern und Sui­ten da­bei die ideale Un­ter­kunft für Ak­tive, Well­ness-Lieb­ha­ber, Fein­schme­cker und Kul­tur-In­ter­es­sierte.

Schloss Neu­schwan­stein und Schloss Ho­hen­schwan­gau sind nur ei­nen Kat­zen­sprung ent­fernt – und das Ra­deln, Wan­dern und Klet­tern ist je­der­zeit vom Ho­tel aus mög­lich. Er­ho­lung fin­den die Gäste im 2.000 Qua­drat­me­ter gro­ßen Pan­orama Al­pin-Spa mit Berg­blick und Sau­nen. Ob Zir­ben-Sauna, Alm­sauna oder fin­ni­sche Sauna: Der Stress des All­tags wird spä­tes­tens beim zwei­ten Auf­guss ver­ges­sen.

Wem es nach Well­ness und Mas­sa­gen nach mehr Ac­tion steht: Di­rekt vor der Tür liegt der Forg­gen­see, der nur dar­auf war­tet, dass sich die Gäste ins kühle Nass stür­zen. Ein­ge­bet­tet ins Pan­orama der Am­mer­gauer und All­gäuer Al­pen, ma­chen das Wind­sur­fen und der Mo­tor­boot­kurs nicht nur jede Menge Spaß, son­dern sind auch ein sa­gen­haf­tes Er­leb­nis.

Weihrerhof am Ritten

Der Weih­rer­hof in Wolfs­gru­ben am Rit­ten ist der rich­tige Ort für alle, die Sehn­sucht nach ei­nem re­du­zier­ten, na­tur­na­hen Le­ben am See ha­ben. Ein­ge­bet­tet in das Son­nen­pla­teau Rit­ten mit Lo­gen­platz am Wolfs­grub­ner See emp­fängt das kleine Well­ness­ho­tel alle, die sich eine Aus­zeit in der Na­tur wün­schen.

Idyl­lisch ist das Wort, das das von Ma­nuela und Klaus Pich­ler mit Lei­den­schaft ge­führte Haus am bes­ten be­schreibt. Hier gilt das Motto „Fühle dich frei und tue das, was dir gut­tut.“ Das kann ein Sprung ins kalte Nass sein, eine kleine Boots­fahrt auf dem See oder ein Be­such in der Boots­haus-Sauna. Man­che lie­ben das Ent­span­nen in der Hän­ge­schau­kel, ei­nen Kneipp-Gang im Gar­ten­bach oder Ver­wöhn­mo­mente mit der haus­ei­ge­nen Na­tur­kos­me­tik Berg­Sea und Was­ser aus dem Wolfs­grub­ner See.

Mehr Ac­tion für Große gibt es beim Ten­nis auf dem haus­ei­ge­nen Kunst­ra­sen, wäh­rend die Klei­nen am Spiel­platz to­be­no­der erste Ver­su­che mit der Kin­der­an­gel star­ten. Wohl­füh­len, her­un­ter­kom­men und er­ho­len – das al­les geht im Weih­rer­hof be­son­ders gut. Wer die­sen Sehn­suchts­ort am Rit­ten ober­halb von Bo­zen be­sucht, wird zu sich fin­den, sich spü­ren und die Na­tur in all ih­ren Fa­cet­ten er­le­ben.