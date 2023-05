Zehn Hotels mit Badezimmern, die alle nicht alltäglich sind

Du­sche und Wasch­be­cken fin­det man in je­dem Ba­de­zim­mer. In man­chen Ho­tels gibt es aber mehr – oder es ist über­haupt al­les an­ders. Se­cret Es­capes hat zehn Ho­tels mit au­ßer­ge­wöhn­li­chen Ba­de­zim­mern zu­sam­men­ge­stellt. Falls Sie da­bei die Ma­le­di­ven ver­mis­sen: De­nen wid­men wir dem­nächst ein ei­ge­nes Bä­der-Fea­ture…

Four Seasons Tented Camp /​ Chiang Rai

Ent­spannt ein Schaum­bad neh­men oder die warme Re­gen­du­sche ge­nie­ßen, wäh­rend sich im Dschun­gel ne­benan die Ele­fan­ten ihre Ab­küh­lung am Fluss ho­len: Die Gäste des Four Sea­sons Ten­ted Camp Gol­den Tri­angle im thai­län­di­schen Chiang Rai er­le­ben den Ur­wald be­reits in ih­ren of­fen ge­hal­te­nen Ba­de­zim­mern. Das Camp be­steht aus lu­xu­riö­sen Zel­ten, die im thai­län­di­schen Stil ein­ge­rich­tet sind, und lässt keine Wün­sche of­fen. Zim­mer­preis: ab 2.680 Euro.

The Mandrake Hotel /​ London

(c) The Man­drake Ho­tel /​ Lon­don

Die Ba­de­zim­mer des The Man­drake sind al­les an­dere als all­täg­lich – aber den­noch nur ei­nes von un­zäh­li­gen In­sta­gram-Mo­ti­ven, die sich in die­sem ein­zig­ar­ti­gen Ho­tel im Lon­do­ner Stadt­vier­tel Fitz­ro­via fin­den. Auf die Gäste war­ten 32 Zim­mer und Sui­ten, ein Pent­house in­klu­sive Whirl­pool, ein Spa und ein mehr­fach preis­ge­krön­tes Re­stau­rant. Zim­mer­preis: ab 466 Euro pro Nacht.

The Reverie Saigon /​ Ho Chi Minh City

(c) The Re­ve­rie Sai­gon

Die­ses atem­be­rau­bende Ba­de­zim­mer im The Re­ve­rie Sai­gon lässt das Herz je­des Gas­tes hö­her schla­gen. Hoch­wer­tige Ma­te­ria­lien tref­fen auf Liebe zum De­tail. Ein wah­rer Hot­spot für je­den, der auf der Su­che nach ei­ner au­ßer­ge­wöhn­li­chen Ku­lisse ist. In Ho Chi Minh Stadt ist es je­den­falls das ul­ti­ma­tive Lu­xus­ho­tel. Zim­mer­preis: ab 244 Euro pro Nacht.

La Sultana /​ Marrakesch

La Sul­tana Mar­rak­ech (c) La Sul­tana Ho­tels

Die­ser ma­rok­ka­ni­sche Traum aus Mar­mor ist fast zu schön, um wahr zu sein: Das Ho­tel La Sul­tana Mar­rak­ech liegt am Rande der Me­dina von Mar­ra­kesch und bie­tet ein in­ti­mes Am­bi­ente mit le­dig­lich 28 Zim­mern in­klu­sive Blick auf die le­gen­däre Kou­tou­bia-Mo­schee. Die Ba­de­zim­mer sind in Pfir­sich und Gold ge­hal­ten und bil­den so die per­fekte Ku­lisse für ein fan­tas­ti­sches Sel­fie. Zim­mer­preis: ab 630 Euro pro Nacht.

Hotel Mama Thresl /​ Leogang

„Ur­ban soul meets the alps“ lau­tet das Motto im 2014 er­öff­ne­ten Ho­tel Mama Th­resl in Leo­gang im schö­nen Salz­bur­ger Land. In Voll­holz-Bau­weise er­rich­tet, sind die 50 Zim­mer mit na­tür­li­chen Ma­te­ria­lien wie Zir­ben- und Lär­chen­holz, Stein und Lei­nen ge­stal­tet. In den Bä­dern sind die Wasch­be­cken aus Stein. Der di­rekte Ein­stieg in den Ski­cir­cus Saal­bach Hin­ter­glemm ist üb­ri­gens nur we­nige Schritte vom Ho­tel ent­fernt. Zim­mer­preis: ab 241 Euro.

Keemala /​ Phuket

Wenn Sie doch lie­ber ein Back-to-Na­ture-Sel­fie schie­ßen wol­len, ist diese Oase mit­ten im Re­gen­wald auf Phu­ket die per­fekte Ku­lisse: Im Kee­mala eig­nen sich aber nicht nur die Ba­de­zim­mer für ein be­zau­bern­des Foto. Jede Villa in die­sem „Small Lu­xury Ho­tel of the World” ist für sich selbst ein Er­leb­nis. Zim­mer­preis: ab 463 Euro pro Nacht

Le Royal Monceau /​ Paris

Le Royal Mon­ceau Raf­f­les Pa­ris (c) Ac­cor

In die­sem Spie­gel­ka­bi­nett lässt sich ein Sel­fie ganz pro­blem­los in 1.000 Schnapp­schüsse ver­wan­deln: Das ex­klu­sive Le Royal Mon­ceau Raf­f­les Pa­ris liegt mit­ten in der fran­zö­si­schen Haupt­stadt – nur we­nige Schritte vom Arc de Triom­phe ent­fernt – und wurde vom be­rühm­ten De­si­gner Phil­ippe Starck re­no­viert. Zim­mer­preis: ab 1.540 Euro pro Nacht.

The Silo Hotel /​ Kapstadt

Ed­les De­sign und wun­der­bare Aus­bli­cke über den Dä­chern von Kap­stadt: The Silo Ho­tel an der V&A Wa­ter­front um­fasst sechs Eta­gen mit ins­ge­samt 28 Zim­mern über dem „Zeitz Mu­seum of Con­tem­pory Art Af­rica“, das 2017 seine Pre­miere ge­fei­ert hat. Der Lon­do­ner In­dus­trie-De­si­gner Tho­mas Hea­ther­wick hat da­für ei­nen al­ten, häss­li­chen Ge­trei­de­spei­cher mit viel Ge­schick ad­ap­tiert. Be­son­ders spek­ta­ku­lär fällt das Pent­house mit der frei ste­hen­den Ba­de­wanne di­rekt vor ei­nem groß­flä­chi­gen Fens­ter aus. Preis für das güns­tigste Zim­mer: ab 822 Euro.

Vik Chile /​ San Vicente

(c) Vik Chile /​ San Vi­cente

Ein Muss für alle In­sta­grammer: Aus dem ein­zig­ar­ti­gen Koh­le­fa­ser­bad im Vik Chile öff­net sich zwei­fel­los ei­ner der be­ein­dru­ckends­ten Aus­sich­ten, die ein Ba­de­zim­mer welt­weit zu bie­ten hat. Für viel gilt das von Wein­gär­ten um­ge­bene Vik im chi­le­ni­schen San Vi­cente – nur zwei Auto-Stun­den von Sant­iago de Chile ent­fernt – je­den­falls als das beste Lu­xus­ho­tel des Lan­des. Zim­mer­preis: ab 537 Euro pro Nacht.

Thanda Island /​ Tansania

(c) Thanda Is­land /​ Tan­sa­nia

Thanda Is­land im Shun­gim­bili Is­land Ma­rine Re­serve zählt zwei­fel­los zu den ex­klu­sivs­ten tro­pi­schen Rück­zugs­or­ten der Welt. Das acht Hektar große In­sel­pa­ra­dies mit sei­nen fast pu­der­wei­ßen Strän­den ist von ei­nem Ko­ral­len­riff um­ge­ben, be­steht aber nur aus ei­ner Villa mit fünf Sui­ten und zwei rus­ti­ka­len Ban­das. Die Ba­de­zim­mer sind durch­aus lu­xu­riös, aber bei so viel Ab­ge­schie­den­heit und Pri­vat­sphäre wer­den sie auf Wunsch auch ein­fach an den Strand ver­legt. Preis: ab 33.300 US-Dol­lar pro Nacht.