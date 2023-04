Hoch-Imst in Tirol: Der längste Alpine Coaster startet in die Saison

Die Re­gion Hoch-Imst im Ti­ro­ler Ober­inn­tal war­tet auch im kom­men­den Som­mer mit ei­nem viel­sei­ti­gen An­ge­bot für Fa­mi­lien auf – von uri­gen Hüt­ten über den Alm­zoo bis zum Al­pine Co­as­ter. Die längste Som­mer­ro­del­bahn der Al­pen hat heuer be­son­ders lange Sai­son – von 28. April bis 5. No­vem­ber 2023.

Eine Fahrt mit dem Al­pine Co­as­ter ist Ac­tion, Ver­gnü­gen und Na­tur­er­leb­nis in ei­nem. Die auf Schie­nen ge­führte Som­mer­ro­del­bahn über­zeugt auf 3,5 Ki­lo­me­tern Länge mit ei­ner ab­wechs­lungs­rei­chen Stre­cke. Kur­ven, Wel­len und ein 450-Grad-Krei­sel lie­fern die Ex­tra­por­tion Ad­re­na­lin. Kin­der dür­fen ab drei Jah­ren mit­fah­ren und den Co­as­ter ab acht Jah­ren und ei­ner Größe von 1,25 Me­tern auch al­leine tal­wärts steu­ern.

Bequem an den Start

(c) Ims­ter Berg­bah­nen /​ Rudi Wyh­li­dal

Dank der bei­den Zeh­ner-Pan­ora­ma­gon­deln der Ims­ter Berg­bah­nen ist be­reits die Fahrt auf den Berg ein Er­leb­nis. Die obere Sek­tion star­tet am 8. Juni 2023 mit dem Be­trieb. Bar­rie­re­frei geht es dann bis auf 2.050 Me­ter See­höhe. Die be­ein­dru­ckende Ku­lisse lässt sich von den Aus­sichts­platt­for­men Sun­Orama und Ad­ler­horst in vol­len Zü­gen ge­nie­ßen.

Be­reits ab dem 28. April 2023 geht es bis zur Mit­tel­sta­tion. Dort lie­gen der Start des Al­pine Co­as­ter Imst und die UAlm mit ih­rer gro­ßen Son­nen­ter­rasse, die Aus­gangs­punkt vie­ler Wan­de­run­gen ist. Egal ob mit Fahr­rad, Kin­der­wa­gen oder Roll­stuhl: Die ge­räu­mi­gen Ka­bi­nen der UAlm- und Alp­joch­bahn bie­ten für alle Platz.

Wandern, einkehren und genießen

Im um­lie­gen­den Wan­der­ge­biet eig­nen sich zahl­rei­che Wege für län­gere und kür­zere Wan­der­beine. Emp­feh­lens­wert ist ein Ab­ste­cher durch die Ro­sen­gar­ten­schlucht, die di­rekt vom Ims­ter Stadt­zen­trum nach Hoch-Imst führt. Ein be­son­de­res Er­leb­nis ist au­ßer­dem der Spa­zier­gang durch den Jä­ger­steig.

Die­ser er­öff­net mit Holz­stie­gen, ei­nem rie­si­gen Fels­block und ei­nem halb­of­fe­nen Fel­sen­dom ein mär­chen­haf­tes Wald­ju­wel. Die ge­schnitz­ten Tiere am We­ges­rand ver­set­zen nicht nur die Kleins­ten in Stau­nen. Be­liebt ist aber auch die Drei-Hüt­ten-Tour: Mit Mut­te­kopf­hütte, Lat­schen­hütte und UAlm la­den hier gleich drei urig-ge­müt­li­che Ein­kehr­mög­lich­kei­ten am Berg zum Ver­wei­len ein.

Almzoo als weiteres Highlight

(c) Ims­ter Berg­bah­nen /​ Chris Walch

Als zu­sätz­li­che At­trak­tion lockt im Som­mer von Juni bis Sep­tem­ber der Alm­zoo bei der Ober­mark­ter Alm, die in ge­müt­li­chen 30 Geh­mi­nu­ten von der Mit­tel­sta­tion leicht er­reich­bar ist. Mu­lis, Schafe, Zie­gen und Ha­sen freuen sich auf den Be­such al­ler Tier­freunde.

Egal wo­für man sich in Hoch-Imst ent­schei­det: Zu­rück ins Tal geht es im­mer am bes­ten mit dem Al­pine Co­as­ter. Als Ab­schluss ei­ner Wan­de­rung ist die Al­pen-Ach­ter­bahn zu­gleich die per­fekte Mo­ti­va­tion für den Nach­wuchs.

Spielwiese und Verpflegung

Wer am Berg noch nicht ge­nug Ad­re­na­lin ge­tankt hat, ist im Fa­mily Park bei der Tal­sta­tion ge­nau rich­tig. Quad-Bahn, Elek­tro-Trial-Par­cours, Bungy-Tram­po­lin und vie­les mehr ver­spre­chen Spiel und Spaß. Die na­he­ge­le­ge­nen Ein­kehr­mög­lich­kei­ten bie­ten ge­nü­gend Platz zum Ge­nie­ßen und Ent­span­nen.

Ne­ben dem fa­mi­li­en­freund­li­chen An­ge­bot und den lan­gen Sai­son­zei­ten punk­tet Hoch-Imst vor al­lem mit sei­ner idea­len Lage. Von der Au­to­bahn­aus­fahrt A12 Imst/​Pitztal ge­langt man in we­ni­ger als zehn Mi­nu­ten und vom Stadt­zen­trum Imst so­gar in nur vier Fahr­mi­nu­ten zur Tal­sta­tion. Dazu ver­kehrt im Som­mer mehr­mals täg­lich der Wan­der­bus vom Stadt­zen­trum zu den Ims­ter Berg­bah­nen in Hoch-Imst.

Öffnungszeiten im Sommer

Al­pine Co­as­ter (c) Ims­ter Berg­bah­nen /​ Rudi Wyh­li­dal

Al­pine Co­as­ter & UAlm-Bahn

28. April bis 1. Mai 2023: Frei­tag bis Mon­tag

4. Mai bis 21. Mai 2023: Don­ners­tag bis Sonn­tag

25. Mai bis 8. Ok­to­ber 2023: täg­lich

12. Ok­to­ber bis 5. No­vem­ber 2023: Don­ners­tag bis Sonn­tag

(Seil­bahn von 9 bis 17 Uhr, Al­pine Co­as­ter ab 09.30 Uhr)

Alp­joch­bahn

8. Juni bis 3. Ok­to­ber: täg­lich von 09.15 bis 16.45 Uhr

Alm­zoo

Juni bis Sep­tem­ber: täg­lich ganz­tä­gig ge­öff­net

www.imster-bergbahnen.at