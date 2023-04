San Canzian: Fünf-Sterne-Hoteldorf im grünen Hinterland von Istrien

Aus­hän­ge­schild in Sa­chen Ge­nuss ist das Re­stau­rant „Lu­ciano”, wo Kü­chen­chef Pavo Kla­rić erst kürz­lich eine der be­gehr­tes­ten ku­li­na­ri­schen Aus­zeich­nun­gen des Lan­des er­hielt. Kroa­ti­ens Think Tank in Sa­chen Gour­met und das re­nom­mierte Por­tal „Kult Plave Ka­men­ice“ kürte ihn zum „Best Young Chef“ – und da­mit zum Ri­sing Star un­ter den jun­gen Kö­chen in Kroa­tien.

San Can­zian /​ Pavo Kla­ric (c) Gün­ter Standl