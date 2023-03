Hotel Klosterbräu: Eine „Grüne Perle” auf dem Sonnenplateau von Seefeld

Die Fa­mi­lie be­schreibt ih­ren An­spruch an sich und ihr Ho­tel da­her auch mit dem Satz „Wir den­ken und han­deln in Ge­ne­ra­tio­nen“. Re­spekt ge­gen­über der Na­tur und den Mit­ar­bei­ten­den wird ganz na­tür­lich vor­ge­lebt. So wird zum Bei­spiel ein gro­ßer Teil des Stroms über die haus­ei­gene So­lar­an­lage er­zeugt und das Ho­tel ge­hört auch dem „Kli­ma­bünd­nis Ti­rol” an.

Klos­ter­bräu /​ Fa­mi­lie Seyr­ling © Da­vid Jo­hans­son