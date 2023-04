Mallorca: Einheimische verraten die schönsten Orte für Verliebte

Nicht nur in den Flit­ter­wo­chen su­chen viele Ur­lau­ber nach ro­man­ti­scher Stim­mung – auch ab­seits des Hoch­zeits­glücks ge­nie­ßen Paare gerne Zeit zu zweit an be­son­ders schö­nen Or­ten. fin­cal­lorca hat die Ein­hei­mi­schen nach ih­ren liebs­ten Plät­zen für ro­man­ti­sche Zwei­sam­keit auf Mal­lorca be­fragt.

Der Leuchtturm von Cala Ratjada

Leucht­turm Cala Rat­jada (c) fin­cal­lorca /​ Ad­o­be­Stock

Son­nen­auf­gang und Son­nen­un­ter­gang ge­hö­ren zu den be­son­ders ro­man­ti­schen Na­tur­schau­spie­len. Zu den schöns­ten Or­ten, um die auf­ge­hende Sonne über dem Meer zu be­ob­ach­ten, ge­hört der Leucht­turm von Cala Rat­jada. Die meis­ten Tou­ris­ten kom­men erst un­ter­tags hier an. Da­her ver­sprüht der Ort in den frü­hen Mor­gen­stun­den eine ein­zig­ar­tige At­mo­sphäre in völ­li­ger Ruhe. Im Wes­ten der In­sel kann der schönste Son­nen­un­ter­gang vom Aus­sichts­punkt Mi­ra­dor las Mal­grats be­wun­dert wer­den. Dort ver­schwin­det die Sonne lang­sam über den fel­si­gen Mal­grats-In­seln.

Strand-Romantik am Coll de Baix

Coll de Baix (c) fin­cal­lorca

Ab­so­lute Zwei­sam­keit ver­spricht der Strand Coll de Baix. Den un­be­rühr­ten Ort er­reicht man auf dem Land­weg nur über eine gut 45 Mi­nu­ten lange Wan­der­tour. Doch al­lein der Weg durch die be­ein­dru­ckende Land­schaft ist schon ein Er­leb­nis. Am Ziel an­ge­kom­men, war­tet eine atem­be­rau­bende Ku­lisse. Hohe Klip­pen um­ge­ben den rund 200 Me­ter lan­gen, meist men­schen­lee­ren Sand­strand vor kris­tall­kla­rem Was­ser. In völ­li­ger Pri­vat­sphäre ver­brin­gen Ver­liebte hier ge­mein­same Zeit an ei­nem der idyl­lischs­ten Orte der In­sel.

Idylle im Bergdorf Valldemossa

Im Tra­m­un­tana-Ge­birge ge­nie­ßen Ro­man­ti­ker durch die Hö­hen­lage und die gleich­zei­tige Nähe zum Meer eine atem­be­rau­bende Aus­sicht. Die zum UNESCO-Welt­na­tur­erbe er­klärte Ge­birgs­kette be­her­bergt meh­rere kleine, ma­le­ri­sche Dör­fer, die zu ei­nem ro­man­ti­schen Aus­flug ein­la­den. Enge Gas­sen und kleine Häu­ser mit rus­ti­ka­len Ein­gangs­tü­ren prä­gen vor al­lem das Ört­chen Vall­de­mo­ssa. Zahl­rei­che Blu­men­töpfe säu­men den Weg durch die ver­träum­ten Stra­ßen. Am bes­ten lässt sich die ent­spannte At­mo­sphäre in ei­nem der Stra­ßen­ca­fés ge­nie­ßen.

Cuevas del Drach

Cue­vas del Drach (c) fin­cal­lorca /​ Ad­o­be­Stock

Auch un­ter der Erd­ober­flä­che glänzt die Ba­lea­ren­in­sel mit ro­man­ti­schen Plät­zen. Mehr als 4.000 Höh­len und Grot­ten fin­den sich auf Mal­lorca, aber nur we­nige da­von sind auch für Be­su­cher zu­gäng­lich. Die Cue­vas del Drach nahe Porto Cristo bil­den ein 1.700 Me­ter lan­ges Höh­len­sys­tem mit sechs Seen. Paare las­sen sich in der Dra­chen­höhle von der ma­gi­schen Mu­sik-Show an ei­nem die­ser un­ter­ir­di­schen Seen ver­zau­bern. Auch der Spa­zier­gang durch die Höh­len­land­schaft mit aus­ge­präg­ten Sta­lak­ti­ten und Sta­lag­mi­ten ga­ran­tiert eine ein­zig­ar­tige At­mo­sphäre.

Picknick im Naturpark Mondragó

Cala Mond­rago (c) fin­cal­lorca

Mal­lor­qui­ner sind lei­den­schaft­li­che Pick­nick-Fans. Viele Ein­woh­ner neh­men re­gel­mä­ßig lan­des­ty­pi­sche Köst­lich­kei­ten mit und ver­spei­sen diese in­mit­ten der Na­tur. Be­son­ders der Na­tur­park Mond­ragó im Sü­den der In­sel bie­tet zahl­rei­che Plätze, um die Pick­nick-De­cke aus­zu­brei­ten. Zwi­schen Kie­fern­wäl­dern und zwit­schern­den Vö­geln ge­nie­ßen Ver­liebte hier Zwei­sam­keit und mal­lor­qui­ni­sche Köst­lich­kei­ten in ro­man­ti­scher At­mo­sphäre. Auch in Strand­nähe gibt es ei­nige Mög­lich­kei­ten, Platz zu neh­men und das tür­kis­blaue Meer zu be­stau­nen.

Felsenschlucht und Bucht

Sa Ca­l­obra (c) fin­cal­lorca

Ein wei­te­res ro­man­ti­sches High­light bil­det die Bucht von Sa Ca­l­obra, zu der die Ur­lau­ber über eine Wan­de­rung durch die Fel­sen­schlucht Tor­rent de Pa­reis ge­lan­gen. Eine kur­ven­rei­che Straße durch die Berge bringt sie zum Aus­gangs­punkt der Wan­de­rung. Von dort geht es wei­ter zu Fuß durch die be­ein­dru­cken­den Fel­sen. Am Aus­gang der Schlucht er­rei­chen die Paare schließ­lich die Bucht. Von hier bie­tet sich ein traum­haf­ter Aus­blick auf das Meer, ge­säumt von Kie­fern und den ho­hen Fel­sen der Schlucht.

Privater Bootsausflug von Alcúdia

In der Hoch­sai­son su­chen ver­liebte Ba­de­ur­lau­ber ein­same Strände meist ver­ge­bens. Wer Ba­den und Pri­vat­sphäre kom­bi­nie­ren möchte, mie­tet ein Boot für ei­nen Ta­ges­aus­flug. Ab Al­cú­dia schip­pern Pär­chen ge­müt­lich ent­lang der Küste und ge­nie­ßen da­bei ei­nen spek­ta­ku­lä­ren Aus­blick auf die Ge­birgs­züge und Strände der In­sel. Ver­steckte Buch­ten la­den zum An­kern ein. Nach dem Sprung ins Was­ser fol­gen ro­man­ti­sche Stun­den zu zweit am Strand.

