Cocktails mit Ausblick: Die schönsten Rooftop-Bars von Hilton in Europa

Der Som­mer steht vor der Tür – und mit ihm an­ge­nehm laue Abende, die man nir­gendwo bes­ser ge­nie­ßen kann als in den schöns­ten Ro­of­top-Bars der Ho­tel­gruppe Hil­ton in Eu­ropa. Acht be­son­ders spek­ta­ku­läre Lo­ca­ti­ons stel­len wir hier kurz vor.

Kroatien: Ausblick auf die Adria

Nebo Re­stau­rant & Lounge by Deni Sr­doc © 2022 Hil­ton

Ei­nen atem­be­rau­ben­den Aus­blick auf die Adria, kühle Drinks und eine ex­qui­site Kü­che bie­tet das „Nebo Re­stau­rant & Lounge by Deni Srdoč” im Hil­ton Ri­jeka Cos­ta­bella Beach Re­sort & Spa, das erst im Som­mer 2021 seine Er­öff­nung ge­fei­ert hat.

Kü­chen­chef Deni Srdoč, der die Liebe zum Ko­chen von sei­ner Groß­mutter ge­erbt hat, ver­bin­det die tra­di­tio­nelle me­di­ter­rane ge­konnt mit der kroa­ti­schen Kü­che. Doch be­vor es zum Es­sen geht, sollte man un­be­dingt ei­nen Ape­ri­tif an der Bar in der Lounge neh­men und den Blick über das Meer schwei­fen las­sen.

Paris: Den Eiffelturm im Blick

Ey­lau Pa­ris © 2022 Hil­ton

Pa­ris ist die Stadt der Ver­lieb­ten und die Stadt zum Ver­lie­ben – und ein ganz be­son­de­rer Platz da­für ist si­cher­lich die Ro­of­top-Bar des „Ey­lau” im Ca­nopy by Hil­ton Pa­ris Tro­ca­dero kann man mit klei­nen Snacks zum Tei­len und krea­ti­ven Cock­tails wie dem „The Ba­lance ton Mo­jito“ in den Abend star­ten und den Aus­blick auf die char­mante Haupt­stadt Frank­reichs ge­nie­ßen.

Das Ho­tel der Life­style-Marke „Ca­nopy by Hil­ton” be­fin­det sich im 16. Pa­ri­ser Be­zirk. Dder Arc de Triom­phe, die Champs-Ely­sees und der Bois de Bou­lo­gne sind so­mit in we­ni­ger als zehn Mi­nu­ten zu er­rei­chen – und von der Ro­of­top-Bar lässt sich auch der nur rund ei­nen Ki­lo­me­ter ent­fernte Eif­fel­turm be­wun­dern.

Köln: 360 Grad-Sicht auf die Metropole

Bar Bo­ta­nik © 2022 Hil­ton

Nir­gendwo kann man stil­vol­ler und ge­schichts­ver­bun­de­ner über den Nacht­him­mel Kölns bli­cken als im Was­ser­turm Ho­tel Co­lo­gne der Cu­rio Col­l­eco­tion by Hil­ton. Einst der höchste Was­ser­turm in ganz Eu­ropa, be­fin­det sich heute die Lobby in elf Me­tern Höhe. Das High­light ist aber die „Bar Bo­ta­nik” auf dem Dach des Turms.

Hier war­tet nicht nur eine gran­diose Aus­sicht, son­dern auch eine breite Aus­wahl an Drinks – vom tra­di­tio­nel­len Kölsch bis zur haus­ei­ge­nen „Ori­en­tal Tea Time”. In der ein­zig­ar­ti­gen At­mo­sphäre ei­nes Ge­wächs­hau­ses, in dem Pflan­zen auf in­dus­tri­el­len Charme tref­fen, be­ginnt der Abend ganz ent­spannt bei Lounge-Mu­sik von be­kann­ten Live-DJs.

Italien: Glamour-Blick auf den Comer See

Hil­ton Lake Como /​ Cock­tails at Ter­razza 241 © 2022 Hil­ton

Der Co­mer See ist an sich schon ex­klu­siv. Ein­ge­bet­tet in ein im­po­san­tes Ge­birgs­pan­orama, flie­ßen seine drei Arme im Fe­ri­en­ort Bell­agio zu­sam­men. Ei­nen wun­der­vol­len Blick über den See und die um­lie­gen­den Berge er­mög­licht das Hil­ton Lake Como.

Auf dem Dach des Ho­tels be­fin­det sich ein Pool, so­dass man beim Schwim­men wäh­rend der Som­mer­sai­son das See-Pan­orama bei köst­li­chen Snacks auf sich wir­ken las­sen kann. Auf der präch­ti­gen „Ter­razza 241” kön­nen die Gäste auch wun­der­bar über den Dä­chern von Como früh­stü­cken oder ei­nen gla­mou­rö­sen Abend bei Drinks und ge­ho­be­nen ku­li­na­ri­schen Köst­lich­kei­ten ver­brin­gen.

Amsterdam: Aussicht auf die Altstadt

Sky Lounge Ams­ter­dam © 2022 Hil­ton

Das Dou­ble Tree by Hil­ton Ams­ter­dam Cen­tr­aal Sta­tion liegt di­rekt an der Schwelle zur Alt­stadt von Ams­ter­dam zwi­schen ma­le­ri­schen Grach­ten und ge­schichts­träch­ti­gen Häu­sern. Wer mit dem Zug an­reist, kann die Stadt zu Fuß er­kun­den. Der Kö­nigs­pa­last, der Mu­se­ums­plein und die alte Kir­che be­fin­den sich in der Nach­bar­schaft.

Wer abends zu­rück ins Ho­tel kehrt, kann von der ein­zig­ar­ti­gen Dach­ter­rasse noch­mals den Blick schwei­fen las­sen. Die „Sky Lounge Ams­ter­dam” im 11. Stock bie­tet ne­ben Cock­tails wie „Sky Spritz” oder „Sum­mer Storm” auch leichte Snacks wie Avo­cado mit po­chi­er­tem Ei und Al­gen oder den klas­si­schen Cro­que Mon­sieur und wird nach ei­ner Re­no­vie­rung am 30. Juni 2023 als „Lu­mi­n­Air” neu er­öff­net.

London: Ein Cocktail zu Ehren der Raben

Sa­vage Gar­den © 2022 Hil­ton

Das Dou­ble Tree by Hil­ton Lon­don – Tower of Lon­don ist zwar um­ge­ben von Pubs. Das ab­so­lute High­light des Vier­tels be­fin­det sich aber auf dem Dach des Ho­tels, denn der „Sa­vage Gar­den” gilt als die wil­deste Ro­of­top-Bar in der bri­ti­schen Haupt­stadt.

Nach dem Motto „Eine kleine Party hat noch nie­man­den ge­tö­tet“ stei­gen hier ein­zig­ar­tige Feste. Zu die­sen ge­hö­ren na­tür­lich auch be­son­dere Drinks wie bei­spiels­weise der „St. Ol­ave”, bei dem Gin mit ei­nem al­ten, von Mön­chen her­ge­stell­ten Li­kör ge­mischt wird, oder der „Ra­ven Mas­ter”, der in An­leh­nung an die Ra­ben im Tower ent­stan­den ist.

Venedig: Der beste Ausblick auf die Stadt

Hil­ton Mo­lino Stu­cky © 2022 Hil­ton

Man­che Dinge schei­nen von au­ßen be­trach­tet noch schö­ner, als wenn man mit­ten­drin ist. Das Hil­ton Mo­lino Stu­cky Ve­nice liegt auf der In­sel Gui­decca, die par­al­lel zur Alt­stadt von Ve­ne­dig ver­läuft. Un­ter­ge­bracht ist es in ei­ner ehe­ma­li­gen Ge­trei­de­mühle, die als be­deu­tends­tes In­dus­trie­denk­mal in der La­gune gilt.

Auf dem Dach des his­to­ri­schen Ge­bäu­des be­fin­det sich nicht nur ein wun­der­vol­ler Pool, son­dern auch die „Sky­line Bar”, von der man das Pan­orama auf sich wir­ken las­sen kann. Die Stadt ist da­bei so nah, dass man ih­ren Herz­schlag noch ver­neh­men kann, aber gleich­zei­tig weit ge­nug weg, um sie als Gan­zes wahr­zu­neh­men. In der höchst­ge­le­ge­nen Bar in Ve­ne­dig kön­nen die Gäste zu­dem krea­tive Cock­tails ge­nie­ßen, wäh­rend sie Live-Mu­sik hö­ren.

Prag: Altstadt-Blick von Wolke 9

Cloud 9 Sky Bar & Lounge © 2022 Hil­ton

„Cloud Nine“ heißt die Ro­of­top-Bar des Hil­ton Pra­gue. 40 Me­ter über dem Fluss Vlatva er­öff­net sich von der Dach­ter­rasse ein phä­no­me­na­ler Blick auf die Alt­stadt von Prag mit der St. Vi­tus Ka­the­drale und der Burg. Die ganze Stadt liegt ei­nem quasi zu Fü­ßen.

Be­son­ders schön ist es zur blauen Stunde, wenn die Lich­ter der Häu­ser an­ge­macht wer­den, es aber noch nicht so dun­kel ist, dass man die Ge­bäude nicht mehr er­ken­nen könnte. Wer Lust hat, kann die herr­li­che Aus­sicht zu Cock­tails und Snacks ge­nie­ßen, die per­fekt für ei­nen Abend mit Freun­den sind.

