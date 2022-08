Nordirland: Außergewöhnliche Hotels, Apartments und Cottages

Die Idee vom per­fek­ten Ur­laub sieht in je­dem Kopf an­ders aus. Ob es nun lu­xu­riöse Ho­tels mit Spa sein sol­len, Apart­ments mit Meer­blick oder Cot­ta­ges in­mit­ten der Na­tur: In Nord­ir­land ist all das zu fin­den – und noch mehr.

The Old Inn /​ Crawfordsburn

(c) The Old Inn

Mit Ur­sprün­gen, die bis ins Jahr 1614 zu­rück­rei­chen, strahlt The Old Inn den Charme ei­ner längst ver­gan­ge­nen Welt aus. Das von Grund auf re­no­vierte Bou­tique-Ho­tel am Bel­fast Lough bie­tet 33 Zim­mer – dar­un­ter viele mit Him­mel­bet­ten und alle ele­gant ein­ge­rich­tet. Sie rei­chen vom klei­nen Gäs­te­zim­mer bis zur Suite mit pri­va­tem Hot Tub. Mit sei­nem First-Class-Re­stau­rant ist das Ho­tel der per­fekte Ort für ver­wöhnte Er­ho­lung. Un­weit liegt der wun­der­schöne Craw­fords­burn Coun­try Park mit ei­nem 3,5 Ki­lo­me­ter lan­gen, gol­de­nen Sand­strand.

Shepherd’s Huts /​ Galgorm

(c) Shepherd’s Hut

Ent­spann­ter Lu­xus ist das Kenn­zei­chen der jüngs­ten Er­wei­te­rung im Gal­gorm Es­tate im Co­unty An­trim: Die Shepherd’s Huts sind be­hag­li­che Quar­tiere für über­zeugte Selbst­ver­sor­ger und bie­ten mit ih­ren Zwei­bett-Zim­mern al­les, was für ei­nen ent­spann­ten Ur­laub nö­tig ist – gut ver­steckt in Gal­gorm Wood am rau­schen­den Ri­ver Maine. Eine be­son­dere At­trak­tion ist das per­lende Au­ßen­bad auf der ei­ge­nen Ter­rasse.

Ocean Hideaway /​ Portmore Bay

Port­ste­wart Strand (c) Tou­rism Ire­land

An der „Cau­se­way Coas­tal Route” di­rekt am Strand von Port­ste­wart liegt das Ocean Hi­dea­way. Den­noch ist das eben­erdige Apart­ment nur fünf Mi­nu­ten von der be­rühm­ten Ufer­pro­me­nade der Stadt ent­fernt. Drei Ki­lo­me­ter misst der Strand mit sei­nen 6.000 Jahre al­ten Dü­nen.

Slieve Donard Resort & Spa

Slieve Do­nard Re­sort (c) Tou­rism Ire­land

Ei­ner der be­rühm­tes­ten Stand­orte für Well­ness und Be­auty im Sü­den von Nord­ir­land ist das Slieve Do­nard Re­sort & Spa. Es liegt am Fuß der groß­ar­ti­gen Mourne Moun­tains – flan­kiert von ei­nem gol­de­nen Strand und dem Royal Co­unty Down Golf­platz – und be­her­bergt ein wun­der­schö­nes Spa so­wie drei Schlem­mer­lo­kale. Das vik­to­ria­ni­sche Ho­tel ist eine lu­xu­riöse Her­berge in ei­ner groß­ar­ti­gen Land­schaft.

Keenaghan Cottage /​ Belleek

Lie­be­voll re­no­viert, of­fe­riert Keenag­han ein char­man­tes Fünf-Sterne-Quar­tier für vier Per­so­nen. Wie ein Post­kar­ten­mo­tiv liegt das tra­di­tio­nelle, reet­ge­deckte Cot­tage in der Ab­ge­schie­den­heit und Stille des Keenag­han Lake. Per­fekt für ei­nen fried­li­chen Rück­zug aus den All­tags­wir­ren, ist es nur ein kur­zer Weg zur Se­en­platte von Lough Erne, zur be­rühm­ten Bel­leek Pot­tery oder zu den his­to­ri­schen Stadt­mau­ern von En­nis­kil­len.

Ned’s Brae View /​ Carnlough

The Glens of An­trim (c) Tou­rism Ire­land

Ein haus­tier­freund­li­ches Coun­try House mit vier Schlaf­zim­mern ist das Ned’s Brae View. Es thront in ei­nem Ge­biet be­son­de­rer Schön­heit – den Glens of An­trim – und bie­tet eine erst­klas­sige Aus­stat­tung so­wie ei­nen groß­ar­ti­gen Aus­blick auf die länd­li­che Um­ge­bung. Die mög­li­chen Out­door-Un­ter­neh­mun­gen rei­chen von Fi­schen und Boot­fah­ren über Reit­sport und Golf bis zu aus­ge­dehn­ten Wan­de­run­gen in den neun Glens.

Killeavy Castle Estate /​ County Armagh

Kil­leavy Castle, Drawing Room (c) Tou­rism Ire­land

Das ab­ge­schie­dene Kil­leavy Castle Es­tate wurde erst kürz­lich mit dem pres­ti­ge­träch­ti­gen „World Lu­xury Award” ge­krönt und 2021 auch zum „Lu­xury Castle Ho­tel” in Eu­ropa ge­kürt. Eine Stunde von Bel­fast wie von Dub­lin ent­fernt, liegt das 45 Zim­mer um­fas­sende, erst im Juli 2019 er­öff­nete Bou­ti­que­ho­tel mit Spa am Fuß der Slieve Gul­lion Moun­tains in Co­unty Ar­magh – um­ge­ben vom gro­ßen herr­schaft­li­chen An­we­sen des be­ein­dru­ckend re­no­vier­ten Kil­leavy Castle.

