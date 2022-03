Ras al Khaimah eröffnet neue Sommerrodelbahn am Jebel Jais

Be­su­cher des Emi­rats Ras Al Khai­mah kön­nen sich ab so­fort im „Jais Ad­ven­ture Park” auf dem höchs­ten Berg des Lan­des an ei­ner neuen At­trak­tion er­freuen: Mit dem „Jais Sled­der” wurde so­eben die längste Som­mer­ro­del­bahn der Re­gion er­öff­net.

Ne­ben atem­be­rau­ben­den Aus­bli­cken auf die Land­schaft des Ha­jar-Ge­bir­ges bie­tet die neue At­trak­tion auch viel Ner­ven­kit­zel. Auf 1.885 Me­tern See­höhe geht es mit ei­ner Ge­schwin­dig­keit von bis zu 40 km/​h um enge Haar­na­del­kur­ven und über wel­len­ar­tige Win­dun­gen durch die spek­ta­ku­läre Berg­land­schaft. Die Fahrt dau­ert da­bei knapp acht Mi­nu­ten.

Pro Schlit­ten fin­den bis zu zwei Per­so­nen Platz. Die Stre­cke ver­läuft je­doch re­la­tiv flach und das Tempo kann je­der­zeit durch ei­ge­nes Re­gu­lie­ren an­ge­passt wer­den, wes­halb der „Jais Sled­der” auch für Fa­mi­lien mit Kin­dern bes­tens ge­eig­net ist. Zu­dem wur­den beim Bau der Som­mer­ro­del­bahn höchste Si­cher­heits­stan­dards und die Kri­te­rien der ISO 19202 Zer­ti­fi­zie­rung be­ach­tet.

Im „Jais Ad­ven­ture Park” auf dem Je­bel Jais konn­ten die Be­su­cher auch bis­her schon aus ei­ner Viel­zahl an auf­re­gen­den Ak­ti­vi­tä­ten wäh­len. Dazu zäh­len un­ter an­de­rem die „Jais Sky Tour”, das „Bear Grylls Ex­plo­rer Camp” und der „Jais Flight” – die längste Zi­pline der Welt.

Ku­li­na­risch ver­sorgt das „1484 by Puro” die Be­su­cher mit ei­ner Viel­zahl an Köst­lich­kei­ten. Das höchst­ge­le­gene Re­stau­rant der Ver­ei­nig­ten Ara­bi­schen Emi­rate wurde au­ßer­dem erst kürz­lich um eine Ter­rasse und die Roof­top Lounge „The View by 1484“ mit ein­drucks­vol­lem Pan­ora­ma­blick er­wei­tert.

Die Som­mer­ro­del­bahn ist das erste von 20 Pro­jek­ten, die als Teil ei­nes 2021 be­schlos­se­nen In­vest­ment­plans in Ras Al Khai­mah ent­ste­hen sol­len. Die Ti­ckets für eine oder meh­rere Fahr­ten kön­nen am Aus­gangs­punkt der At­trak­tion, aber auch im „Jais Ad­ven­ture Cen­ter” er­wor­ben wer­den. Der „Jais Sled­der” ist von Diens­tag bis Sonn­tag von 9 bis 17.30 Uhr für die Gäste des Parks ge­öff­net.

visitjebeljais.com /​ visitrasalkhaimah.com