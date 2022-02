Bitte lächeln: Zehn Hotels für die perfekten Instagram-Fotos

40 Pro­zent der Rei­sen­den im Al­ter von 18 bis 33 Jah­ren wäh­len ihr Ho­tel nach der „In­sta­gramma­bi­lity” aus. Das heißt: Lage, Aus­stat­tung und Ser­vice sind wich­tig – ent­schei­dend sind aber die per­fek­ten In­sta­gram-Schnapp­schüsse. Falls Sie noch ein paar Tipps be­nö­ti­gen: Tra­vel­cir­cus hat die Top 10 der In­sta­gram-Ho­tels welt­weit zu­sam­men­ge­stellt.

Marina Bay Sands Hotel /​ Singapur

An der Ma­rina Bay von Sin­ga­pur fin­det sich seit 2010 ei­nes der wohl be­rühm­tes­ten Ho­tels der Welt: Das Ma­rina Bay Sands er­streckt sich über eine Flä­che von rund 20 Hektar und bie­tet sei­nen Gäs­ten ne­ben dem Ho­tel­kom­plex un­ter an­de­rem ein Ca­sino, eine Shop­ping Mall und zahl­rei­che Bars und Re­stau­rants.

Für das High­light des Ho­tels müs­sen die Ur­lau­ber je­doch hoch hin­aus: In 191 Me­tern Höhe ver­bin­det eine Dach­ter­rasse die drei Ho­tel­türme und bringt die Gäste mit ei­nem herr­li­chen Pan­ora­ma­blick vom 146 Me­ter lan­gen In­fi­nity-Pool zum Stau­nen. An­schlie­ßend kön­nen sie im „Roof­top Gar­den” ent­span­nen und die Seele bau­meln las­sen – na­tür­lich stets in bes­ter Fo­to­per­spek­tive.

Be­lieb­teste Foto-Lo­ca­tion: Roof­top-Pool

Bei­träge: 1,46 Mil­lio­nen – #ma­ri­na­bay­sands

Fol­lower: 130.000 – @marinabaysands

Atlantis The Palm /​ Dubai

Lu­xus, Fan­ta­sie und Ex­klu­si­vi­tät – da­für steht das At­lan­tis The Palm in Du­bai. Im Jahr 2008 als ers­tes Ho­tel auf der künst­lich an­ge­leg­ten In­sel The Palm Ju­mei­rah er­öff­net, ver­bin­det es das Thema der ver­sun­ke­nen Stadt At­lan­tis in sei­nem De­sign so ge­konnt mit ara­bi­schen Ele­men­ten, dass sich die Gäste in eine ei­gene Welt ver­setzt füh­len.

High­lights des Ho­tels sind der 17 Hektar große Was­ser­park, der mit La­gu­nen, Was­ser­rut­schen und ei­nem Surf-Si­mu­la­tor auf­war­tet, und das Aqua­rium „Am­bassa­dor Lagoon”, in dem die Gäste 65.000 Mee­res­be­woh­ner be­wun­dern kön­nen. Ex­klu­sive Un­ter­was­ser­sui­ten, zahl­rei­che Re­stau­rants und ein Ein­kaufs­zen­trum run­den das Er­leb­nis ab.

Be­lieb­teste Foto-Lo­ca­tion: vor der Ho­tel­fas­sade

Bei­träge: 230.700 – #at­lan­ti­sthe­palm

Fol­lower: 349.000 – @atlantisthepalm

Disneyland Hotel /​ Paris

Wel­ches Kind träumt nicht da­von, ein­mal zwi­schen Ra­pun­zel, Elsa und Schnee­witt­chen zu schla­fen wie eine echte Prin­zes­sin oder sich ne­ben Simba, King Louie und Kö­nig Ag­nar zu füh­len wie ein rich­ti­ger Prinz? Im Dis­ney­land Ho­tel, das di­rekt am Ein­gang des Dis­ney­land Pa­ris im vik­to­ria­ni­schen Stil er­rich­tet wurde, geht die­ser Traum in Er­fül­lung.

Kei­nes­falls ent­ge­hen las­sen dür­fen sich die Gäste ei­nen Schnapp­schuss vor dem Dis­ney Mo­tiv­gar­ten, wo Mi­cky Maus mit viel Liebe zum De­tail auf ei­nen klei­nen Hü­gel ge­pflanzt wurde. Wer be­son­ders kö­nig­lich näch­ti­gen möchte, kann die „Cin­de­rella Suite” oder die „Slee­ping Be­auty Suite” bu­chen. Be­son­ders be­liebt sind die Zim­mer mit Park­blick: Aus ei­ni­gen Fens­tern bli­cken die Gäste di­rekt auf die Main Ave­nue und das große Schloss.

Be­lieb­teste Foto-Lo­ca­tion: vor dem Ho­tel mit Mi­cky Maus

Bei­träge: 159.600 – #dis­ney­land­ho­tel

Fol­lower: 1,5 Mil­lio­nen – @disneylandparis

Ayana Resort & Spa /​ Bali

Im Ayana Re­sort & Spa er­war­tet die Gäste eine Ku­lisse, die wie ge­schaf­fen für In­sta­gram-Posts wirkt: Ma­jes­tä­tisch thront das Lu­xus­re­sort über der Jim­ba­ran Bay von Bali und ver­wöhnt seine Gäste mit zwölf Pools, ei­nem Spa und nicht we­ni­ger als 19 Re­stau­rants und Bars. Vor al­lem die „Rock Bar” gilt un­ter Ken­nern als be­son­de­res Er­leb­nis: Cock­tails wer­den hier in 14 Me­tern Höhe über dem In­di­schen Ozean auf ei­nem Fel­sen ser­viert.

Wer zwi­schen der Aus­zeit im Pool und den ku­li­na­ri­schen Ver­wöhn­pro­gram­men et­was Ab­wechs­lung sucht, kann am Pri­vat­strand den Sand durch die Fin­ger rie­seln las­sen und den seich­ten Wel­len­gang des Mee­res be­ob­ach­ten. Un­ser Tipp: Auf kei­nen Fall den Son­nen­un­ter­gang ver­pas­sen – schö­ner geht’s kaum!

Be­lieb­teste Foto-Lo­ca­tion: In­fi­nity-Pool

Bei­träge: 109.300 – #aya­na­re­sort

Fol­lower: 220.000 – @ayanaresort

Venetian Resort Hotel /​ Las Vegas

Tags­über ent­lang der Ka­näle von Ve­ne­dig spa­zie­ren und abends die Ca­si­nos von Las Ve­gas un­si­cher ma­chen? Kein Pro­blem: Das Ve­ne­tian Re­sort Ho­tel macht es mög­lich! Am be­rühm­ten Las Ve­gas Strip ge­le­gen, ent­führt das Ho­tel seine Gäste dank ein­falls­rei­chem In­te­ri­eur di­rekt in die ita­lie­ni­sche La­gu­nen­stadt mit Mar­kus­platz und Ri­al­to­brü­cke – Gon­deln in­klu­sive.

Tat­säch­lich füh­len sich die Be­su­cher wie in ei­ner ei­ge­nen Stadt – gibt es hier doch Re­stau­rants, Ge­schäfte, Bou­ti­quen und ein Ca­sino. Auch für En­ter­tain­ment ist ge­sorgt – von Ma­dame Tus­s­auds Wachs­fi­gu­ren­ka­bi­nett bis zu Live-Events. Das Ve­ne­tian Re­sort Ho­tel öff­nete üb­ri­gens be­reits 1999 seine prunk­vol­len Tü­ren und zählt trotz­dem im­mer noch zu den High­lights von Las Ve­gas.

Be­lieb­teste Foto-Lo­ca­tion: Ri­al­to­brü­cke

Bei­träge: 55.900 – #ve­ne­ti­an­las­ve­gas

Fol­lower: 155.000 – @venetianvegas

Giraffe Manor Hotel /​ Nairobi

Ein­mal mit Gi­raf­fen früh­stü­cken – die­sen Traum er­füllt das Gi­raffe Ma­nor Ho­tel sei­nen Gäs­ten be­reits seit den 1930er-Jah­ren vor den To­ren von Nai­robi. Die hei­mi­schen Roth­schild-Gi­raf­fen be­we­gen sich hier frei auf der 140 Hektar gro­ßen, saf­tig-grü­nen Ho­tel­an­lage und stat­ten dem uri­gen Haupt­haus vor al­lem mor­gens und abends gerne ei­nen Be­such ab – pünkt­lich zur Es­sens­zeit!

Bei ei­nem Spa­zier­gang durch den Gar­ten des Ho­tels kön­nen die Gäste mit et­was Glück auf wei­tere Tiere der afri­ka­ni­schen Sa­vanne tref­fen – dar­un­ter War­zen­schweine, Busch­bö­cke und An­ti­lo­pen. Zwi­schen Gar­ten-Sa­fa­ris und Gi­raf­fen-Be­such ent­span­nen sie beim Zwit­schern der Vö­gel im Ho­tel­zim­mer oder las­sen sich im Spa-Be­reich ver­wöh­nen, wäh­rend sie das In­te­ri­eur zu­rück in die Ko­lo­ni­al­zeit ver­setzt.

Be­lieb­teste Foto-Lo­ca­tion: am Früh­stücks­tisch bei of­fe­nem Fens­ter

Bei­träge: 32.800 – #gi­raf­f­em­a­nor

Fol­lower: 17.700 – @thegiraffemanor

25hours Hotels /​ Berlin, Köln, Hamburg, Wien

Dass „Ho­tel” auch an­ders geht, zeigt 25hours mit aus­ge­fal­le­nen De­signs, ei­nem ab­wechs­lungs­rei­chen Am­bi­ente und viel Liebe zum De­tail. In nun­mehr 15 Häu­sern in zwölf Städ­ten – dar­un­ter Ber­lin, Wien, Pa­ris und Zü­rich, aber auch Flo­renz, Ko­pen­ha­gen und Du­bai – sor­gen in­di­vi­du­elle und vor al­lem krea­tive Mo­tive im­mer wie­der für Über­ra­schungs­mo­mente, die ge­teilt wer­den wol­len.

Je­des Ho­tel von 25hours ist ei­nem Motto nach­emp­fun­den – sei es der Groß­stadt­dschun­gel in Ber­lin mit Hän­ge­mat­ten und Blick auf den Zoo­lo­gi­schen Gar­ten, eine ge­müt­li­che Koje in der Ham­bur­ger Ha­fen­city oder das ver­spielte Durch­ein­an­der mit far­ben­präch­ti­gen Wand­ge­mäl­den im Streetart-Style, mit dem das wilde Trei­ben im zehn­ten Ar­ron­dis­se­ment von Pa­ris di­rekt ins Haus ge­holt wird.

Be­lieb­teste Foto-Lo­ca­tion: im Fahr­stuhl (Köln)

Bei­träge: 26.400 – #25hourshotel

Fol­lower: 32.300 – @25hourshotels

Aqua Dome /​ Tirol

Wo ließe es sich bes­ser ent­span­nen, als im Ther­mal­be­cken mit Blick auf die im­po­san­ten Gip­fel der Ötz­ta­ler Berg­welt? Das Aqua Dome in Ti­rol ist Ho­tel, Therme und Spa in ei­nem und gilt als bes­tes Ther­men­re­sort der Al­pen. Klar, dass man so eine ma­jes­tä­ti­sche Ku­lisse ein­fach mit sei­nen Fol­lo­wern tei­len muss.

Zwi­schen Sau­nen, Schwimm­be­cken und Whirl­pools ist es vor al­lem die Um­ge­bung, wel­che die Gäste be­geis­tert. Sie las­sen sich im ge­sund­heits­för­dern­den Quell­was­ser trei­ben und ge­nie­ßen die un­be­zahl­bare Aus­sicht, die bei strah­len­dem Son­nen­schein an Schön­heit kaum zu über­tref­fen ist. Täg­lich er­gie­ßen sich üb­ri­gens rund 80.000 Li­ter Ther­mal­was­ser durch die Be­cken des Aqua Dome.

Be­lieb­teste Foto-Lo­ca­tion: Au­ßen­pool

Bei­träge: 15.300 – #aqua­dome

Fol­lower: 58.800 – @aquadome_hotel.therme.spa

Le Metropolitan /​ Paris

Ein Früh­stück im Bett und ein Strauß Ro­sen sind noch nicht ro­man­tisch ge­nug? Wie wäre es dann zu­sätz­lich mit ei­ner un­be­zahl­ba­ren Aus­sicht auf die Pa­ri­ser In­nen­stadt in­klu­sive Blick auf den Eif­fel­turm? Die Eif­fel Suite des Le Me­tro­po­li­tan Pa­ris lässt die In­sta­gram-Nut­zer schon seit lan­ger Zeit von der Stadt der Liebe träu­men.

Un­ter dem Hash­tag #le­me­tro­po­litan­pa­ris wur­den zwar bis­her nur we­nige Bei­träge ge­pos­tet, aber als Ge­heim­tipp gilt das Ho­tel trotz­dem nicht. Ganz im Ge­gen­teil: Un­ter Hash­tags wie #bed­wi­t­ha­view, #bre­ak­fast­wi­t­ha­view und #eif­fel­tower sind weit­aus mehr Fo­tos des Ho­tels zu fin­den, die es lei­der na­hezu un­mög­lich ma­chen, eine ge­naue Zahl zu nen­nen.

Be­lieb­teste Foto-Lo­ca­tion: am Fens­ter mit Blick auf den Eif­fel­turm

Bei­träge: 453 – #le­me­tro­po­litan­pa­ris

Fol­lower: 20.700 – @lemetropolitanparis

Zhero Hotel Ischgl /​ Tirol

Bei ei­nem Glas Wein zu­rück­leh­nen und dem Son­nen­un­ter­gang zwi­schen Berg­gip­feln und Na­del­wald zu­se­hen, dazu eine fri­sche Obst­platte und sanf­ter Ker­zen­schein: Herz­lich will­kom­men im Zhero Ho­tel Ischgl in Ti­rol! Ob im Loun­ge­be­reich mit of­fe­nem Ka­min, im 750 Qua­drat­me­ter gro­ßen Spa oder in der pri­va­ten Ba­de­wanne mit Glas­front.

Das Ho­tel ver­eint al­pi­nen Life­style mit lu­xu­riö­sem Kom­fort und gilt nicht nur dank sei­nes ed­len In­nen­le­bens als fo­to­ge­ner Hot­spot, son­dern auch durch die ma­jes­tä­ti­sche Berg­ku­lisse. Um ei­nes der be­lieb­ten Fo­tos aus der Ba­de­wanne mit Glas­front zu er­ha­schen, müs­sen die Gäste al­ler­dings die Prä­si­den­ten-Suite bu­chen. Dann bli­cken sie aus dem ge­müt­lich-war­men Bad di­rekt auf das Tal …