Obertauern: Hotel Steiner macht das Skifahren lernen ganz einfach

Ober­tau­ern im Salz­bur­ger Land gilt als eine der be­kann­tes­ten Win­ter­sport­re­gio­nen Ös­ter­reichs. Auf 1.752 Me­tern See­höhe und dar­über hin­aus la­den die Pis­ten zum Ski­fah­ren und Snow­boar­den, wäh­rend im Ho­tel Stei­ner der al­ler­erste Ski­vor­mit­tag für die Kleins­ten ganz ent­spannt be­ginnt.

Be­quem liegt das Vier-Sterne-Su­pe­rior-Ho­tel Stei­ner di­rekt an der Piste in Ober­tau­ern. Kom­pe­tente Ski­leh­rer be­glei­ten die Kin­der in den „Bibo Bär Fa­mi­li­en­park”, wo die Ski­n­eu­linge auf drei ei­gens ent­wi­ckel­ten Pis­ten spie­le­risch trai­niert wer­den.

Erst vor kur­zem wurde das „Bobby Land” als neues Er­leb­nis­areal für Ski­k­in­der ein­ge­weiht. Die Klei­nen dür­fen sich hier auf „Bobby‘s Mons­ter­park” freuen, in dem sie lus­tige Fi­gu­ren und span­nende Rät­sel er­war­ten. Grö­ßere Kids ha­ben ge­nauso viel Spaß, denn für sie wur­den eine Wel­len­bahn und Par­cours ein­ge­rich­tet.

Beim „Bobby’s Sla­lom” er­ler­nen die Kin­der das rich­tige Ge­fühl für das Bo­gen­fah­ren. Auch ein we­nig Lu­xus gibt es beim Er­leb­nis­areal, denn ein Auf­ent­halts­raum steht zum Aus­ru­hen und Auf­wär­men be­reit. Wei­tere At­trak­tio­nen sind ein Kin­de­riglu und die Ski-Geis­ter­bahn im Mär­chen­park an der Schaid­berg­bahn.

Zwang­los wohl­füh­len und ge­nuss­voll re­la­xen wird im Berg­SPA des Ho­tels leicht ge­macht. Vom Pool aus lässt sich ein traum­haf­ter Blick auf das ein­drucks­volle Tau­ern­pan­orama der Salz­bur­ger Berg­welt ge­nie­ßen. Er­wach­sene ent­span­nen im Whirl­pool oder Dampf­bad und tan­ken En­er­gie in der Sau­na­welt.

Da­mit sich Groß und Klein ent­span­nen kön­nen, ist der Well­ness­be­reich in eine Fa­mily- und eine Adult-Zone ge­teilt. Ab No­vem­ber 2022 gibt es mit dem Roof­top-Spa samt Pool und dem Adults-Only-Spa noch mehr Well­ness. wäh­rend die Kin­der im groß­zü­gi­gen In­door-Wald­spiel­platz die Na­tur spie­le­risch im Haus er­le­ben.

Ein Tipp zum Schluss für alle Obern­tau­ern-Fans: Die be­liebte „Tau­ern­runde” für sport­li­chere Ski­fah­rer wurde durch zwei neue „Kin­der­tau­ern­run­den” er­gänzt. Die „Bobby-Runde” – be­nannt nach dem Mas­kott­chen „Bobby” – be­geis­tert jün­gere Kin­der, wäh­rend die Runde „My Track” per­fekt auf die Be­dürf­nisse der Ju­gend­li­chen ab­ge­stimmt wurde.

