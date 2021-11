Die Luxushotels der Stars: Wo Clooney und Co. gerne nächtigen

Ein­mal Brad Pitt über den Weg lau­fen, Jen­ni­fer Anis­ton im Auf­zug be­geg­nen oder schla­fen, wo Ge­orge Cloo­ney näch­tigt: Um auf Rei­sen ei­nen Blick auf die Schö­nen und Rei­chen zu er­ha­schen, steigt man am bes­ten in den schöns­ten Häu­sern und Re­sorts der Welt ab. Se­cret Es­capes kennt sie­ben Lu­xus­ho­tels, in de­nen die Stars be­son­ders gerne ab­stei­gen.

Marrakesch: Urlauben wie Carrie Bradshaw

Sharon Stone, Salma Hayek, Or­lando Bloom, Eva Men­des, Mi­randa Kerr und Jen­ni­fer Anis­ton: Die Liste der pro­mi­nen­ten Gäste im La Ma­mou­nia in Mar­ra­kesch liest sich wie das Who’s Who von Hol­ly­wood. It-Girl Poppy De­le­vingne war von dem ori­en­ta­li­schen Pa­last so be­geis­tert, dass sie hier so­gar ihre Hoch­zeit aus­rich­tete. Auch Sa­rah Jes­sica Par­ker wohnte wäh­rend der Dreh­ar­bei­ten zum Film „Sex and the City“ im La Ma­mou­nia und ge­noss hier die ein­zig­ar­tige ori­en­ta­li­sche At­mo­sphäre, den ex­zel­len­ten Ser­vice und den gran­dio­sen Aus­blick auf das At­las­ge­birge.

Rio de Janeiro: Karneval mit Cameron Diaz

Eine ähn­lich hohe Pro­mi­dichte ist im Bel­mond Co­pa­ca­bana Pa­lace im bra­si­lia­ni­schen Rio de Ja­neiro an­zu­tref­fen – be­son­ders zum welt­be­rühm­ten Kar­ne­val. Wie der Name schon ver­rät, liegt das Ho­tel di­rekt an der Co­pa­ca­bana, wo es schon Grö­ßen wie Eliza­beth Tay­lor, Ma­ri­lyn Mon­roe und Walt Dis­ney an­lockte. Heute ge­ben sich Stars wie Tom Cruise, Mick Jag­ger, Ma­donna, Ca­me­ron Diaz, Paul Mc­Cart­ney und Lenny Kra­vitz die ver­gol­de­ten Klin­ken in die Hand. Auch kö­nig­li­che Ho­hei­ten wie Carl XVI. Gus­taf von Schwe­den, Prinz Charles und Lady Diana wa­ren hier schon zu Gast.

Rom: Über den Dächern mit George Clooney

Die so­ge­nannte „Spa­ni­sche Treppe“ an der Piazza di Spa­gna ist eine der be­lieb­tes­ten Se­hens­wür­dig­kei­ten in Rom und zu­gleich auch Adresse ei­nes der bes­ten Ho­tels der ewi­gen Stadt – des Ho­tel Hass­ler. Zu den il­lus­tren Gäs­ten zäh­len un­ter an­de­rem Vic­to­ria und Da­vid Beck­ham, Gwy­neth Palt­row, Jen­ni­fer Lo­pez und Ge­orge Cloo­ney. Nicht nur die Lage des Lu­xus­ho­tels ist ein­zig­ar­tig – auch der Blick über die Stadt, den die Gäste vom Re­stau­rant aus ge­nie­ßen kön­nen, ist au­ßer­ge­wöhn­lich. Kein Wun­der also, dass die Hol­ly­wood-Stars re­gel­mä­ßig eine der Lu­xus­sui­ten be­zie­hen.

Berlin: Tee mit der Queen von England

Die ex­klu­sive Lage mit Blick auf das Bran­den­bur­ger Tor und eine Ge­schichte, die bis 1907 zu­rück­reicht, ma­chen das Ho­tel Ad­lon Kem­pin­ski zu ei­ner Le­gende und ei­nem Hot­spot für Pro­mi­nente. Das Haus gilt seit je­her als Lu­xus­her­berge für Ade­lige und Po­li­ti­ker, die nach Ber­lin kom­men. Auch die Queen von Eng­land und der Da­lai Lama näch­tig­ten schon „Un­ter den Lin­den“. In den 307 Lu­xus­zim­mern und 78 ed­len Sui­ten tum­mel­ten sich auch schon Hol­ly­wood-Stars wie Brad Pitt, An­ge­lina Jo­lie, Dus­tin Hoff­man und Har­ri­son Ford.

Aspen: Auf der Skipiste mit Beyoncé

Wer mit Heidi Klum, Kate Hud­son, Gol­die Hawn oder Bey­oncé samt Ehe­mann Jay Z die Pis­ten hin­ab­we­deln möchte, sollte sich im No­bels­ki­ort Aspen ein­fin­den und ein Zim­mer im The Little Nell be­zie­hen. Das ist be­son­ders be­liebt, weil es das ein­zige Ho­tel in der Ge­gend ist, in dem man die Skier quasi schon an der Re­zep­tion an­schnal­len kann – so nah liegt das Fünf-Sterne-Ho­tel an den Pis­ten. Ein Rundum-sorg­los-Pa­ket mit Ser­vice­per­so­nal, das sich bei der Rück­kehr um die läs­tige Ski­aus­rüs­tung küm­mert, lockt auch Di­ven wie Ma­riah Ca­rey an.

Karibik: Sommer, Sonne und Rihanna

St. Barths ist mit sei­nen Traum­strän­den wie aus dem Bil­der­buch in je­dem Fall eine Reise wert. Zu­dem gilt das kleine fran­zö­si­sche Ei­land in der Ka­ri­bik als Tum­mel­platz der Schö­nen und Rei­chen – und für die ist das Eden Rock die erste Adresse. Auf ei­nem Fel­sen ge­le­gen, der ins tür­kis­blaue Meer ragt, und um­ge­ben von fei­nen, wei­ßen Sand­strän­den, hat das Lu­xus­re­sort schon Leo­nardo Di­Ca­prio, Ri­hanna und Tom Hanks be­her­bergt.

Kapstadt: Mit Meryl Streep am Tafelberg

Wenn die Os­car-Preis­trä­ge­rin Me­ryl Streep nach Süd­afrika reist, steigt sie in Kap­stadts Lu­xus­ho­tel Cape Grace ab. Das Fünf-Sterne-Haus liegt di­rekt an der „Wa­ter­front“, wo die schi­cken Yach­ten vor der Ku­lisse des Ta­fel­bergs ein- und aus­schip­pern. Me­ryl Streep be­fin­det sich da­bei in bes­ter Ge­sell­schaft, denn auch Bill und Hil­lary Clin­ton, Matt Da­mon und Oprah Win­frey über­nach­te­ten schon hier und lie­ßen sich die er­le­se­nen Spei­sen im preis­ge­krön­ten Ho­tel­re­stau­rant schme­cken.