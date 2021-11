family austria: Skihotels für die ganze Familie im Salzburger Land

Win­ter­spass für die ganze Fa­mi­lie ver­spre­chen die 34 Ski­ho­tels der Ver­ei­ni­gung „fa­mily aus­tria Ho­tels & Ap­par­te­ments” in Ös­ter­reich. Ob Al­pine-Slow­ness, Well­ness im Ther­mal­pool oder idyl­li­scher Po­ny­hof: Ein ab­wechs­lungs­rei­ches Frei­zeit­pro­gramm ist ga­ran­tiert. Wir ha­ben drei Bei­spiele aus dem Salz­bur­ger Land aus­ge­wählt.

Hotel Steiner /​ Obertauern

Kaum eine an­dere Re­gion ist der­art schnee­si­cher wie Ober­tau­ern. Zwi­schen 1.630 und 2.313 Me­tern See­höhe liegt das Ski­pa­ra­dies in­mit­ten der Salz­bur­ger Berg­welt. Im Vier-Sterne-Su­pe­rior-Ho­tel Stei­ner di­rekt an der Piste be­ginnt der al­ler­erste Ski­vor­mit­tag für die Kleins­ten ganz ent­spannt, denn sie wer­den per­sön­lich ab­ge­holt.

Ski­leh­rer be­glei­ten die Kin­der in den „Bibo Bär Fa­mi­li­en­park”, wo sie auf drei ei­gens ent­wi­ckel­ten Pis­ten spie­le­risch be­glei­tet wer­den. Au­ßer­dem steht das „Bobby Land“ als neues Er­leb­nis­areal für Ski­k­in­der zur Ver­fü­gung. Die Klei­nen dür­fen sich auf „Bobby‘s Mons­ter­park“ freuen, in dem sie lus­tige Fi­gu­ren und span­nende Rät­sel er­war­ten. Für die grö­ße­ren Kids wur­den eine Wel­len­bahn und Par­cours ein­ge­rich­tet.

Ob Bo­xen­stopp oder Ein­kehr­schwung: Vom be­heiz­ten Ski­kel­ler geht es di­rekt zum Re­stau­rant, nach der Pause war­tet aber­mals das Schnee­ver­gnü­gen. Zwang­los wohl­füh­len und ge­nuss­voll re­la­xen wird im Berg­SPA leicht ge­macht. Vom Pool aus lässt sich ein traum­haf­ter Blick auf das ein­drucks­volle Tau­ern­pan­orama der Salz­bur­ger Berg­welt ge­nie­ßen.

Er­wach­sene ent­span­nen im Whirl­pool oder im Dampf­bad und tan­ken En­er­gie in der Sau­na­welt. Da­mit sich alle in Ruhe er­ho­len kön­nen, ist der Well­ness­be­reich in eine Fa­mily- und eine Adult-Zone ge­teilt. Ab No­vem­ber 2022 gibt es mit dem Roof­top-Spa samt Pool un­li­mi­ted und dem Adults-Only-Spa noch mehr Well­ness-An­ge­bote. Kin­der er­le­ben im groß­zü­gi­gen In­door-Wald­spiel­platz dann die Na­tur Ober­tau­erns auch spie­le­risch im Haus.

Hotel Die Seitenalm /​ Radstadt

Mit 28 At­trak­tio­nen, ei­nem Stall mit Strei­chel­tie­ren und ei­ner groß­zü­gi­gen Reit­halle bie­tet das Vier-Sterne-Ho­tel Die Sei­ten­alm in Rad­stadt im Salz­bur­ger Land auf 40.000 Qua­drat­me­tern Out­door-Spiel­flä­che al­les, was das Kin­der­herz be­gehrt. Ein ab­wechs­lungs­rei­ches Kin­der­pro­gramm und der groß­zü­gige Well­ness­be­reich samt Hal­len­bad und Out­door-Pool sor­gen für ab­wechs­lungs­rei­che Fe­rien.

Gleich hin­ter ei­nem der bes­ten Ski­ho­tels für die Fa­mi­lie war­tet in der kal­ten Jah­res­zeit ein Win­ter­wun­der­land für große und kleine Gäste. Der Zau­ber­tep­pich – ein 18 Me­ter lan­ges För­der­band – und ein Tel­ler­lift brin­gen die Kids be­quem auf den Hang. Mit dem Ski­leh­rer zie­hen sie erste Schwünge und ein­mal pro Wo­che fährt Pe­ter die Fa­mi­lien mit dem Ski-Doo samt An­hän­ger be­quem zum He­xen­haus. Mit dem Schlit­ten geht es dann wie­der bergab.

Ob Baby-Mas­sage, Kin­der-Ma­ni­küre, Kos­me­tik­be­hand­lun­gen für Teen­ager oder Ver­wöhn­pro­gramme für Er­wach­sene: Maß­ge­schnei­derte Well­ness- und Kos­me­tik­an­ge­bote ver­wöh­nen die ganze Fa­mi­lie. Ein High­light ist die 600 Qua­drat­me­ter große Fa­mi­lien-Er­leb­nis­welt „4 Jah­res­zei­ten” mit dem acht Me­ter ho­hen Vier-Jah­res­zei­ten-Er­leb­nis­baum samt Wen­del­rut­sche, Klet­ter­net­zen und der Aus­sichts­platt­form „Sky Walk“.

Im Som­mer sor­gen das Out­door-Ba­de­pa­ra­dies mit Frei­schwimm­bad, Trio-Rut­sche, Klein­kin­der­be­cken, Speedo-Rut­sche und Esel­du­sche so­wie ein Spring­brun­nen-Pa­ra­dies für Ac­tion und Spaß. Die Kleins­ten amü­sie­ren sich im Kin­der-Club oder er­ho­len sich von ih­ren Aben­teu­ern in der Ku­schel­ecke. Auf coole Tee­nies war­tet ein Chill­out-Raum mit Tisch­fuß­ball und Flat-TV. Abends war­tet schließ­lich das haus­ei­gene Kino.

Hotel Salzburger Hof /​ Zauchensee

Auf 1.350 Me­tern See­höhe, mit­ten in der Salz­bur­ger Berg­welt, fin­det sich das Vier-Sterne-Su­pe­rior-Ho­tel Salz­bur­ger Hof. Die Top­lage di­rekt an der Piste des Ski­ge­biets Zau­chen­see sorgt für be­que­men Ski­ge­nuss für Er­wach­sene und ih­ren Nach­wuchs, denn auch die Kin­der- und Übungs­lifte so­wie die Ski­schule be­fin­den sich in Geh­weite – wie es sich für ein Ski­ho­tel für die Fa­mi­lie eben ge­hört.

Im Ho­tel und erst recht rund­herum gibt es viel zu ent­de­cken – beim Ent­span­nen im SKY SPA-Re­lax Be­reich ge­nauso wie bei ab­wechs­lungs­rei­chen Ski- und Snow­board-Tou­ren durch die mär­chen­hafte Na­tur. Falls das Wet­ter ein­mal doch nicht mit­spielt, wird es für die Grö­ße­ren rich­tig cool in der Teens-Chill­out-Lounge und den Klei­ne­ren winkt eine zweite Kar­riere als Rit­ter mit ei­ge­ner Burg, Lego­haus-Ar­chi­tekt, Rut­schen-Kö­nig oder auf der Klet­ter­wand.

