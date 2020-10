Neu in Abu Dhabi: Erstes Virtual Reality-Erlebnis unter Wasser

Ein brand­neues Aben­teuer er­war­tet die Gäste der Yas Wa­ter­world in Abu Dhabi: Der Was­ser­park bie­tet ab so­fort die ganz be­son­dere Er­fah­rung ei­ner Vir­tual Rea­lity-Tour un­ter Was­ser an. Es ist das erste Mal, dass die­ses Er­leb­nis in den Ver­ei­nig­ten Ara­bi­schen Emi­ra­ten mög­lich ist.

Im be­lieb­ten Am­waj Wave Pool des Parks kön­nen sich die Be­su­cher für ei­nes von vier auf­re­gen­den Un­ter­was­ser­aben­teu­ern ent­schei­den, um dann für fünf Mi­nu­ten in eine voll­kom­men an­dere Welt ein­zu­tau­chen. Ei­nes da­von ist ein Tauch­gang durch die fas­zi­nie­rends­ten Wel­ten des Oze­ans zu Un­ter­was­ser­wracks, Höh­len und U‑Booten.

Es ist aber auch mög­lich, schwe­re­los den Hang ei­nes Ber­ges hin­un­ter zu glei­ten und in herr­li­che Schluch­ten zu flie­gen, im Welt­all zu schwe­ben und eine ver­las­sene Raum­sta­tion zu er­kun­den oder ge­mein­sam mit ei­nem See­hund eine Reise nach Lost City zu un­ter­neh­men und da­bei ge­heim­nis­vol­len Mee­res­be­woh­nern zu be­geg­nen.

Das Vir­tual Rea­lity-Er­leb­nis un­ter Was­ser steht täg­lich zur Ver­fü­gung und kos­tet 75 AED (ca. 17 Euro) pro Per­son oder 225 AED (ca. 52 Euro) für eine Gruppe von vier Per­so­nen. Yas Wa­ter­world ist ein Pa­ra­dies für Was­ser­rat­ten mit mehr als 40 Fahr­ge­schäf­ten, Rut­schen und un­ver­gleich­li­chen Er­leb­nis­sen für kleine und große Gäste.

www.yaswaterworld.com