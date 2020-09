Abu Dhabi: Al Wathba Desert Resort kommt zur „Luxury Collection“

An­fang 2019 er­öff­nete die Ju­mei­rah Group das Al Wathba De­sert Re­sort & Spa. Nun wech­selt das Wüs­ten-Hi­dea­way den Be­trei­ber und wird Mit­glied der „The Lu­xury Collec­tion“ von Mar­riott In­ter­na­tio­nal. An der zau­ber­haf­ten At­mo­sphäre zwi­schen den end­lo­sen Sand­dü­nen des Al Wathba Di­strikts – rund 40 Mi­nu­ten von Abu Dhabi Stadt ent­fernt – än­dert sich aber nichts.

Wie in ei­nem ara­bi­schen Wüs­ten­dorf ver­tei­len sich die 103 Zim­mer, Sui­ten und Vil­len des Al Wathba De­sert Re­sort um ei­nen zen­tra­len Platz, an dem sich der 1.000 Qua­drat­me­ter große Kris­tall­was­ser­pool und meh­rere Re­stau­rants be­fin­den. Jede der groß­zü­gi­gen Vil­len ver­fügt da­bei über ei­nen ei­ge­nen Pool und eine Ter­rasse mit herr­li­chem Weit­blick.

Die In­nen­höfe er­in­nern ebenso an die tra­di­tio­nelle Ar­chi­tek­tur aus dem Ori­ent wie die klei­nen Was­ser­wege, die vom gro­ßen Pool im Zen­trum durch die ge­samte An­lage füh­ren. Sie wur­den vom Fa­laj in­spi­riert – ei­nem ur­alten Be­wäs­se­rungs­sys­tem aus dem Oman.

Als High­light des Re­sorts gilt das in ei­nen ma­le­ri­schen Gar­ten ein­ge­bet­tete Spa. In den elf Be­hand­lungs­räu­men ge­nie­ßen die Gäste ver­schie­dene tra­di­tio­nelle An­wen­dun­gen. Dazu kom­men eine Kris­tall­salz­sauna, ein Ha­mam, eine Eis­du­sche, Schnee­höh­len und ein of­fe­ner Yoga-Pa­vil­lon.

Ku­li­na­risch ver­wöhnt das Re­stau­rant „Bait Al Ha­nine” mit li­ba­ne­si­schen Klas­si­kern, das „Al Ma­beet „mit ei­ner au­then­ti­schen emi­ra­ti­schen Kü­che und das „Terra Secca” im Trat­to­ria-Stil mit ita­lie­ni­schen Spe­zia­li­tä­ten. Das „Ha­y­aa­kom” – eine von den Be­dui­nen­zel­ten in­spi­rierte Lounge – ser­viert Nach­mit­tags­tee und Sand­wi­ches. Die Bar „Al Me­sayan” auf dem Dach bie­tet ei­nen atem­be­rau­ben­den Blick auf den Son­nen­un­ter­gang in der Wüste und lädt da­nach zum Be­trach­ten des Ster­nen­him­mels ein.

Für ei­nen Ein­blick in das rei­che kul­tu­relle Erbe der Re­gion or­ga­ni­siert das Re­sort eine Fülle von Ak­ti­vi­tä­ten – etwa Aus­flüge zur Ka­mel­renn­bahn, eine Fal­ken­schau oder eine ge­führte Dü­nen­wan­de­rung. Rund um das Al Wathba De­sert Re­sort fin­det sich zu­dem eine viel­fäl­tige Flora und Fauna – dar­un­ter 4.000 grö­ßere Fla­min­gos, die im nahe ge­le­ge­nen Al Wathba Wet­land Re­ser­vat zu Hause sind.

Das Al Wathba De­sert Re­sort & Spa ist üb­ri­gens nicht das ein­zige Wüs­ten-Hi­dea­way der „Lu­xury Collec­tion”: Auch das deut­lich be­rühm­tere und ex­klu­si­vere Al Maha De­sert Re­sort & Spa in Du­bai ge­hört zum Port­fo­lio der Mar­riott-Marke in den Ver­ei­nig­ten Ara­bi­schen Emi­ra­ten, das durch Gros­ve­nor House in Du­bai und das Aj­man Sa­ray im Emi­rat Aj­man ab­ge­run­det wird.

