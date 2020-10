Runder geht es nicht: Fünf einzigartige Hotels ohne Ecken und Kanten

Hier gibt es ga­ran­tiert keine Eck­zim­mer: Das On­line-Bu­chungs­por­tal Se­cre­tEscapes hat sich nach run­den Ho­tels um­ge­se­hen, in de­nen die Gäste ei­nen rundum schö­nen Ur­laub er­war­ten kön­nen. Zu fin­den sind diese ar­chi­tek­to­ni­schen High­lights in China, aber auch in der Tür­kei, in Tsche­chien und in Frank­furt.

Sunrise Kempinski Hotel /​ China

Von der Seite be­trach­tet, hat das Sun­rise Kem­pin­ski Ho­tel die Form ei­ner Ja­kobs­mu­schel, die für die Chi­ne­sen vor al­lem Glück und Reich­tum be­deu­tet. Von vorne äh­nelt der Bau wie­derum ei­ner auf­ge­hen­den Sonne, die für die wach­sende Wirt­schaft Chi­nas steht – und der Ein­gang stellt den Mund ei­nes Fi­sches dar und ist da­mit ein Sym­bol für Wohl­stand. Das 97 Me­ter hohe Ho­tel um­fasst 306 Zim­mer und liegt au­ßer­halb der Haupt­stadt Bei­jing am ma­le­ri­schen Yanqi See, der sich am Fuße des Yan-Ge­bir­ges er­streckt. Der obere Teil des mar­kan­ten Ge­bäu­des re­flek­tiert da­bei den Him­mel, der mitt­lere Teil das Ge­birge und der un­tere den See.

Radisson Blu Hotel /​ Deutschland

Das Ra­dis­son Blu Ho­tel in Frank­furt am Main ist das ein­zige Ho­tel in Eu­ropa, das rund und ganz aus Glas ge­baut ist. 19 Stock­werke hoch ragt das Ge­bäude über die Dä­cher der Stadt hin­aus. Vom Pool auf der 18. Etage ha­ben die Gäste ei­nen ein­zig­ar­ti­gen Pan­ora­ma­blick auf die Stadt­land­schaft und den Tau­nus. Das Haus ver­fügt über 426 Zim­mer und zwei no­ble Sui­ten und ist nur rund zehn Mi­nu­ten Fahr­zeit von der Frank­fur­ter In­nen­stadt ent­fernt.

Calista Luxury Resort /​ Türkei

Von oben ist die au­ßer­ge­wöhn­li­che Struk­tur des Ca­lista Lu­xury Re­sorts im tür­ki­schen Belek bei An­ta­lya be­son­ders gut zu er­ken­nen: Auf ei­ner Flä­che von rund 120.000 Qua­drat­me­tern ver­tei­len sich grö­ßere und klei­nere, aber stets runde Ge­bäude. Sei­nen Na­men ver­dankt das Ho­tel der wun­der­schö­nen Ca­lista aus der grie­chi­schen My­tho­lo­gie, die durch das Ver­schmel­zen ih­rer in­ne­ren mit der äu­ße­ren Schön­heit un­sterb­lich wurde. Be­son­de­ren Lu­xus bie­tet die VIP-Villa „Leo“, die sich in drei run­den, mit­ein­an­der ver­bun­de­nen Kom­ple­xen be­fin­det. Sie ver­fügt un­ter an­de­rem über ein pri­va­tes Spa mit Ha­mam und Whirl­pool.

Hotel Ještěd /​ Tschechische Republik

Auf 1.012 Me­tern See­höhe thront das Ho­tel Ješ­těd hoch über der tsche­chi­schen Stadt Li­be­rec. Be­reits vor der Fer­tig­stel­lung wurde Ar­chi­tekt Ka­rel Hub­acek mit dem Au­guste-Per­ret-Preis aus­ge­zeich­net. Sein Ziel war es, ei­nen Fern­seh­turm und ein Ho­tel in ei­nem Ge­bäude zu ver­ei­nen. So ent­stand ein Lu­xus­ho­tel in ganz be­son­de­rer Lage mit ins­ge­samt 52 Bet­ten, das von ver­schie­de­nen Künst­lern ge­stal­tet wurde – wie etwa Sta­nis­lav Li­ben­sky und Ja­ros­lava Brych­tova. Im Jahr 2007 wurde der 100 Me­ter hohe Turm, der durch eine Seil­bahn mit Li­be­rec ver­bun­den ist, so­gar in die Liste des UNESCO-Welt­kul­tur­er­bes auf­ge­nom­men.

Sheraton Huzhou Hot Spring Resort /​ China

Der Schat­ten des She­ra­ton Huz­hou Hot Spring Re­sort wirft die Um­risse ei­nes Mon­des auf die Ober­flä­che des Taihu Sees in der chi­ne­si­schen Pro­vinz Zhe­jiang, die sich di­rekt vor den To­ren von Shang­hai er­streckt. Ge­plant wurde das mehr als 100 Me­ter hohe Ge­bäude vom re­nom­mier­ten Ar­chi­tek­ten Ma Yan­song, der auch für den Bau des „Ma­ry­lin Mon­roe Tower“ im ka­na­di­schen Mis­sissauga ver­ant­wort­lich war. In je­dem der 281 Zim­mer ist ein Ja­de­stein zu fin­den, der nach Auf­fas­sung vie­ler Chi­ne­sen für Ge­sund­heit und men­tale Ba­lance sorgt. Als High­light des Ho­tels gilt die „Star­light Bar“: Sie wurde an der Stelle ein­ge­rich­tet, an der sich die bei­den ge­bo­ge­nen Türme – der Crys­tal Tower und der Jade Tower – mit­ein­an­der ver­bin­den.