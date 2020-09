Interhome: Die mit Abstand schönsten Landhäuser in der Toskana

Ins­ge­samt 50.000 Fe­ri­en­häu­ser und ‑woh­nun­gen in 31 Län­dern fin­den sich im Pro­gramm von In­ter­home. Al­lein knapp 2.000 lie­gen da­bei in der Tos­kana. Viele sind al­lein­ste­hende Land­sitze für grö­ßere Grup­pen – meist mit traum­haf­tem Aus­blick und pri­va­tem Pool. Fünf be­son­dere Tipps hat der Schwei­zer Spe­zia­list für uns zu­sam­men­ge­stellt.

La Valchiera**** /​ Sansepolcro (Arezzo)

Elf Zim­mer für bis zu 15 Per­so­nen um­fasst die­ses fas­zi­nie­rende Land­haus in der Nähe des Flus­ses Afra, der das Ter­rain durch­quert. Der Fluss schafft meh­rere na­tür­li­che Schwimm­be­cken und herr­li­che Was­ser­fälle, in de­nen man sich wun­der­bar ent­span­nen kann. Auf dem 20 Hektar gro­ßen Grund­stück ste­hen den Gäs­ten au­ßer­dem ein Ter­ras­sen­gar­ten, ein Na­tur­teich, ein Schwimm­bad (13. Mai bis 6. Ok­to­ber), ein Whirl­pool und ein Grill zur Ver­fü­gung. Im In­nen­be­reich war­ten eine In­fra­rot­wär­me­ka­bine, ein Well­ness­be­reich und ein Ru­he­raum. Preis: ab 1.087 Euro pro Wo­che.

Il Mulinaccio**** /​ Loro Ciuffenna (Florenz)

Für die­ses Land­haus, das sich für bis zu sechs Per­so­nen eig­net, wurde eine ehe­ma­lige Mühle aus dem 17. Jahr­hun­dert voll­stän­dig re­stau­riert. Sie liegt aus­sichts­reich mit­ten im Grü­nen mit Blick auf ei­nen Was­ser­fall und ei­nen Fluss, in dem man sich ab­küh­len kann. Im be­heiz­ten und ge­deck­ten, 30 Qua­drat­me­ter gro­ßen Pool mit Sicht auf das alte Mühl­rad ist es mög­lich, auch in den küh­le­ren Jah­res­zei­ten zu ba­den. Nach ei­ner rund ei­nen Ki­lo­me­ter lan­gen Wan­de­rung durch den Wald er­reicht man Loro Ciuf­fenna mit al­len Dienst­leis­tun­gen. Das Land­haus ist der ideale Aus­gangs­punkt für Trek­king und Moun­tain-Bike-Tou­ren. Au­ßer­dem wer­den Gäste auf Wunsch ins Bo­gen­schie­ßen und in Ent­span­nungs­tech­ni­ken ein­ge­führt. Preis: ab 1.767 Euro pro Wo­che.

Podere Capraia**** /​ Cinigiano (Maremma)

Die­ses alte Bau­ern­haus für bis zu sie­ben Per­so­nen wurde im in­dus­tri­el­len Stil mit ei­ner Mi­schung aus mo­der­nen und tra­di­tio­nel­len Ele­men­ten re­no­viert. Es be­steht aus zwei be­nach­bar­ten Fe­ri­en­woh­nun­gen, die nur von au­ßen mit­ein­an­der ver­bun­den sind. Das Land­haus in der un­be­rühr­ten Na­tur der tos­ka­ni­schen Ma­remma hat ei­nen gro­ßen Gar­ten, der eine schöne Aus­sicht auf die um­lie­gen­den Hü­gel bie­tet. Hier war­ten Wan­der­wege und Mög­lich­kei­ten zum Rad­fah­ren. Der Pool ist von 1. Juni bis 15. Ok­to­ber ge­öff­net. Preis: ab 1.037 Euro pro Wo­che.

Colomba**** /​ Asciano (Siena)

Diese al­lein­ste­hende Villa in ru­hi­ger, son­ni­ger Lage ver­fügt über sie­ben Zim­mer für bis zu elf Per­so­nen, ei­nen gro­ßen Gar­ten, eine Au­ßen­du­sche und ei­nen Grill. Der Pool ist von 30. Mai bis 15. Ok­to­ber in Be­trieb. Das Land­haus hat eine aus­ge­spro­chen schöne In­nen­ein­rich­tung und be­sticht durch seine ein­ma­lige Lage mit Pan­ora­ma­blick. Nach Asciano sind es 10 Ki­lo­me­ter und nach Siena 32 Ki­lo­me­ter. Preis: ab 3.191 Euro pro Wo­che.

Villa la Vena***** /​ Sassofortino (Maremma)

In der be­zau­bern­den Ma­remma be­fin­det sich die­ses wirk­lich ein­zig­ar­tige An­we­sen für bis zu sechs Per­so­nen – eine mo­derne Villa im tos­ka­ni­schen Stil, kom­plett ein­ge­zäunt, lu­xu­riös re­no­viert und mit al­lem Kom­fort aus­ge­stat­tet. Be­son­ders schön ist der pri­vate Pool, in dem die Gäste das ganze Jahr über schwim­men kön­nen. Der Fe­ri­en­sitz ist 10 Ki­lo­me­ter von Roc­cas­trada und 40 Ki­lo­me­ter vom Meer ent­fernt. Preis: ab 1.606 Euro pro Wo­che.

