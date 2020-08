TripAdvisor: Das sind die zwei besten All-Inclusive-Resorts der Welt

Hohe Aus­zeich­nung für die Ikos Re­sorts: Zum drit­ten Mal in Folge wurde ein Haus der grie­chi­schen Ho­tel­kette bei den „Tra­vel­lers’ Choice Awards” von Tri­pAd­vi­sor zum bes­ten All-In­clu­sive-Re­sort der Welt ge­kürt. Dies­mal geht Platz 1 an das erst 2018 er­öff­nete Ikos Das­sia auf Korfu – dicht ge­folgt vom Ikos Oli­via auf Chal­ki­diki, das in die­ser Ka­te­go­rie den zwei­ten Platz be­legt.

Beide Ho­tels zäh­len au­ßer­dem im Tri­pAd­vi­sor-Ran­king der „Top 25 Lu­xus­ho­tels der Welt“ zu den Top 10: Das Ikos Oli­via er­reicht hier den sechs­ten und das Ikos Das­sia den zehn­ten Platz. Das Ikos Ocea­nia auf Chal­ki­diki lan­det dar­über hin­aus auf Platz 12 der bes­ten All-In­clu­sive-Re­sorts der Welt und auf Platz 4 in Eu­ropa.

Die Kol­lek­tion der Ikos Re­sorts be­steht ak­tu­ell aus vier lu­xu­riö­sen All-In­clu­sive-Re­sorts in Grie­chen­land – dem Ikos Ocea­nia und dem Ikos Oli­via auf Chal­ki­diki, dem Ikos Das­sia auf Korfu und dem 2019 er­öff­ne­ten Ikos Aria auf Kos. Als ers­tes Re­sort der Marke im Aus­land wird im April 2021 das neue Ikos An­da­lu­sia im spa­ni­schen Mar­bella-Estepona an den Start ge­hen.

In al­len Re­sorts ge­nie­ßen die Gäste ein ein­zig­ar­ti­ges All-in­clu­sive-An­ge­bot auf Fünf-Sterne-Ni­veau. Von Mi­che­lin-Ster­ne­kö­chen kre­ierte à la carte-Me­nüs und 300 lo­kale und in­ter­na­tio­nale Weine ge­hö­ren ebenso zu die­sem „In­fi­nite Life­style” wie ein Kell­ner-Ser­vice am Strand, ein Zim­mer­ser­vice rund um die Uhr, Pre­mium-Mar­ken­spi­ri­tuo­sen in den Mi­ni­bars. Pfle­ge­pro­dukte der Marke „Anne Sé­mo­nin Pa­ris”, Dine-out-An­ge­bote in Ko­ope­ra­tion mit lo­ka­len Re­stau­rants und ein „MINI Drive Ad­ven­ture” zur Er­kun­dung des Ur­laubs­ge­biets.

www.ikosresorts.com