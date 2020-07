„Lebe frei“ in Leogang: Hotel der Löwe erstrahlt in neuem Glanz

Das Ho­tel der Löwe im Her­zen von Leo­gang ist nach ei­ner drei­mo­na­ti­gen Re­no­vie­rung in die Som­mer­sai­son 2020 ge­star­tet. Nun will das Vier-Sterne-Haus mit sei­nem ein­zig­ar­ti­gen Kon­zept „Lebe frei“ wie­der in­di­vi­du­elle Ur­laubs­er­leb­nisse bie­ten, die ge­nau auf die un­ter­schied­li­chen Wün­sche der Gäste zu­ge­schnit­ten und frei von den Zwän­gen des All­tags sind.

In den letz­ten sechs Jah­ren hat die In­ha­ber-Fa­mi­lie Ma­drei­ter rund fünf Mil­lio­nen Euro in die Mo­der­ni­sie­rung des Ho­tels in­ves­tiert. Dazu ge­hör­ten un­ter an­de­rem der Neu­bau des Well­ness­be­reichs „Leo­na­rium” mit herr­li­chem Aus­blick auf die un­be­rührte Na­tur für Gäste ab 14 Jah­ren, ein ei­ge­nes Fa­mily-Spa, sie­ben neue „Lebe Frei Sui­ten”, die alle über eine Sauna, eine frei­ste­hende Ba­de­wanne und ei­nen of­fe­nen Ka­min ver­fü­gen, und die Neu­ge­stal­tung der „Li­ons Lounge” – von Fal­staff schon mehr­fach als eine der bes­tens Bars in Ös­ter­reich aus­ge­zeich­net.

Ne­ben der Re­no­vie­rung der Kü­che wurde das ge­samte Ho­tel ther­misch sa­niert und um eine Pho­to­vol­ta­ik­an­lage auf dem Dach so­wie eine E‑Tankstelle be­rei­chert. Ein Elek­tro­auto und E‑Mountainbikes ste­hen für die Gäste be­reit. Der letzte Schritt galt nun der Neu­ge­stal­tung der ver­blei­ben­den 24 der ins­ge­samt 45 Zim­mer, die um rund eine Mil­lion Euro re­no­viert und mit hei­mi­schem Holz, Na­tur­ma­te­ria­lien und war­men Far­ben aus­ge­stat­tet wur­den.

Bei der Mo­der­ni­sie­rung wurde auf den Ein­satz von nach­hal­ti­gen Bau­stof­fen ge­ach­tet. Un­be­han­delte Fichte, son­nen­ver­brannte Alt­holz­fichte, Zirbe, Ei­che, mas­sive Ker­nä­sche, Gra­nit und Fein­stein prä­gen nun den Stil des Hau­ses. Der ge­samte Auf­bau des drit­ten und vier­ten Stocks er­folgte in Holz­bau­weise und zur Däm­mung wurde Stein­wolle ver­wen­det. Durch groß­flä­chige Holz- und Alu­mi­nium-Ver­gla­sun­gen sind die Räum­lich­kei­ten im Ho­tel der Löwe mit viel Ta­ges­licht durch­flu­tet und voll­enden so die na­tür­lich-warme At­mo­sphäre des Hau­ses.

Zur Wie­der­eröff­nung im Som­mer 2020 wurde das ku­li­na­ri­sche Kon­zept wei­ter an die in­di­vi­du­el­len Be­dürf­nisse der Gäste an­ge­passt. Sie kön­nen nun aus ei­nem ab­wechs­lungs­rei­chen A‑la-carte-An­ge­bot der al­pi­nen Gour­met­kü­che wäh­len. Auch das Well­ness-An­ge­bot im „Leo­na­rium” steht für in­di­vi­du­elle Ge­nuss­mo­mente: Der Ru­he­raum „Stein­berg­kino” über den Dä­chern von Leo­gang bie­tet ei­nen traum­haf­ten Aus­blick in die Berg­welt und im Mas­sage- und Be­au­ty­cen­ter kön­nen sich die Gäste mit haus­ei­ge­nen „Löwe Si­gna­ture-Tre­at­ments“ ver­wöh­nen las­sen.

www.loewe.at