James Bond: Das sind die schönsten Luxushotels von Agent 007

Den Mar­tini „ge­schüt­telt, nicht ge­rührt“ zu trin­ken, ist in die­sen Häu­sern fast schon Gäste-Pflicht: triv­ago hat zehn Lu­xus­ho­tels zu­sam­men­ge­stellt, die als Dreh­orte für Ja­mes-Bond-Filme dien­ten – von Ham­burg, wo Pierce Bros­nan in „Der Mor­gen stirbt nie“ vor der Ka­mera stand, über Ve­ne­dig als Schau­platz von „Ca­sino Royal“ bis nach In­dien, das Ro­ger Moore in „Oc­to­pussy“ un­si­cher machte.

„Spectre”: Gran Hotel Ciudad de Mexico /​ Mexiko City

Beim Be­tre­ten des Gran Ho­tel Ciu­dad de Me­xico in der me­xi­ka­ni­schen Haupt­stadt Me­xico City wer­den die Gäste von ei­ner im­po­san­ten Tif­fany-Glas­dach-Kon­struk­tion und schwe­ren Kron­leuch­tern emp­fan­gen. Das pom­pöse Am­bi­ente des Hau­ses spie­gelt sich auch in den Zim­mern mit gold­um­rahm­ten Spie­geln und schwe­ren Pols­ter­mö­beln wi­der. In „Spectre“ ge­nießt Da­niel Craig als Agent 007 die Zeit im Gran Ho­tel Ciu­dad mit ei­nem me­xi­ka­ni­schen Mäd­chen. Zu­vor hatte Ti­mo­thy Dal­ton schon 1989 in die­sem Ho­tel die „Li­zenz zum Tö­ten“.

„Skyfall“: Ciragan Palace Kempinski /​ Istanbul

Das Ci­ra­gan Pa­lace Kem­pin­ski liegt am eu­ro­päi­schen Ufer des Bos­po­rus di­rekt im Her­zen von Is­tan­bul. Eine mit Mar­mor ge­tä­felte und mit Blu­men-Bou­quets aus­ge­stat­tete Lobby be­grüßt die Gäste des Lu­xus­ho­tels – und die­ser mon­däne Stil fin­det sich in den Zim­mern und Sui­ten wie­der, die mit ed­lem Nuss­baum-Mo­bi­liar ele­gant ein­ge­rich­tet sind. Ne­ben den Dreh­ar­bei­ten fand hier im April 2012 auch die Pres­se­kon­fe­renz zum Dreh­start des Films „Sky­fall“ mit Da­niel Craig und „Miss Mo­ney­penny“ Nao­mie Har­ris statt.

„Casino Royal“: Grandhotel Pupp /​ Karlsbad

Das his­to­ri­sche Grand­ho­tel Pupp im al­ten tsche­chi­schen Kur­ort Karls­bad stammt aus dem Jahr 1701 und hat sich die No­blesse und den Charme ei­nes tra­di­ti­ons­rei­chen Grand­ho­tels bis heute be­wahrt. Rie­sige Kron­leuch­ter, Holz­ver­tä­fe­lun­gen und An­ti­qui­tä­ten prä­gen den Cha­rak­ter des Fünf-Sterne-Hau­ses. Im Jahr 2006 ging Da­niel Craig hier als Ja­mes Bond in „Ca­sino Royal“ auf Ga­no­ven­jagd. Im Film zu se­hen sind un­ter an­de­rem die Emp­fangs­halle, in der sich 007 und „Bond­girl“ Eva Green auf­hiel­ten, und das Re­stau­rant des Hau­ses.

„Casino Royal“: Belmond Hotel Cipriani /​ Venedig

Das aus dem 15. Jahr­hun­dert stam­mende Bel­mond Ho­tel Ci­priani liegt auf der Giudecca – ei­ner der In­seln Ve­ne­digs. Die 79 lu­xu­riö­sen Zim­mer sind im klas­si­schen ve­ne­zia­ni­schen Stil mit an­ti­ken Mö­beln, schwe­ren Vor­hän­gen und Ge­mäl­den ein­ge­rich­tet. Hier ha­ben schon Stars wie Tom Hanks, Uma Thur­man oder Jen­ni­fer Lo­pez über­nach­tet. Das Ci­priani diente im Jahr 2006 als Ku­lisse für eine Szene in „Ca­sino Royale“, in der Da­niel Craig mit sei­ner weib­li­chen Be­glei­tung am Boots­steg des Fünf-Sterne-Ho­tels an­legt.

„Der Morgen stirbt nie“: Hotel Atlantic Kempinski /​ Hamburg

Das Ho­tel At­lan­tic Kem­pin­ski gilt als eine wahre In­sti­tu­tion an der Ham­bur­ger Au­ßen­als­ter. Seit mehr als 100 Jah­ren emp­fängt es seine Gäste im ele­gan­ten Charme ei­nes Grand­ho­tels im Her­zen der Han­se­stadt. Die lu­xu­riö­sen Zim­mer und Sui­ten sind in vier De­kor­wel­ten ge­stal­tet und mit stil­vol­len Stüh­len, wei­chen Tep­pi­chen und kost­ba­ren Pols­ter­mö­beln aus­ge­stat­tet. In „Der Mor­gen stirbt nie“ mit Pierce Bros­nan stand 1997 die Welt­ku­gel an der Fas­sade des Hau­ses im Mit­tel­punkt ei­ner wag­hal­si­gen Klet­ter-Szene.

„Golden Eye“: The Langham London

The Lang­ham Lon­don wurde be­reits im Jahr 1865 er­öff­net und blickt so­mit auf eine lange Tra­di­tion zu­rück. Hin­ter der im­po­san­ten Fas­sade ver­ber­gen sich ele­gante Zim­mer und Sui­ten, die in no­blem Stil ein­ge­rich­tet sind. Große Bet­ten, kost­bare Tep­pi­che und schwere Vor­hänge prä­gen die At­mo­sphäre. Ge­krönte Häup­ter und Per­sön­lich­kei­ten wie Mark Twain und Os­car Wilde ha­ben den Ser­vice des Lu­xus­ho­tels schon ge­nos­sen. 1995 diente das Haus als Ku­lisse für den Ja­mes-Bond-Film „Gol­den Eye“ mit Pierce Bros­nan.

„Sag niemals nie”: British Colonial Hilton Nassau /​ Bahamas

Di­rekt an ei­nem pri­va­ten Sand­strand emp­fängt das Bri­tish Co­lo­nial Hil­ton Nas­sau Ho­tel seine Gäste. Wäh­rend die Lobby und das Re­stau­rant mit Mo­sai­ken, Wand­ge­mäl­den und kost­ba­ren Lam­pen im Ko­lo­nial-Stil ge­hal­ten sind, wur­den die Zim­mer eher mo­dern ein­ge­rich­tet. De­zente Far­ben wie Braun, Beige und Weiß so­wie mar­kante Licht­ele­mente be­stim­men den Cha­rak­ter der Räume. Im Jahr 1983 fiel „Bond­girl“ Bar­bara Car­rera in „Sag nie­mals nie“ Sean Con­nery nach ei­ner Was­ser­ski-Fahrt in der Pa­vil­lon-Bar des Hau­ses in die Arme.

„Octopussy”: Taj Lake Palace /​ Udaipur

Mit­ten im See Pi­chola ge­le­gen, wirkt das Taj Lake Pa­lace im in­di­schen Udaipur, als würde es auf der Was­ser­ober­flä­che schwim­men. Das mar­morne Ge­bäude be­her­bergt 83 lu­xu­riöse Zim­mer und Sui­ten, de­ren Stil von auf­wän­di­gen Or­na­men­ten an den Wän­den und in den Mö­beln so­wie far­ben­fro­hen Wand­ma­le­reien ge­prägt ist. In „Oc­to­pussy“ aus dem Jahr 1983 mit Ro­ger Moore diente das Lu­xus­ho­tel als Un­ter­schlupf für das Bond­girl.

„Der Spion, der mich liebte“: Hotel Cala di Volpe /​ Sardinien

Das ebenso ro­man­ti­sche wie lu­xu­riöse Ho­tel Cala di Volpe liegt di­rekt am Meer auf der In­sel Sar­di­nien und ver­fügt über 124 Zim­mer, die in­di­vi­du­ell mit wert­vol­len und bun­ten ita­lie­ni­schen Flie­ßen und hel­len Mö­beln aus­ge­stat­tet sind. Ne­ben ei­nem An­le­ge­platz für Yach­ten bie­tet das Fünf-Sterne-Haus auch ei­nen mo­der­nen Spa- und Sport­be­reich. Ro­ger Moore lie­ferte sich hier im Film „Der Spion, der mich liebte“ im Jahr 1977 heiße Ver­fol­gungs­jag­den. Als Dreh­ort diente un­ter an­de­rem die stil­volle Piano-Bar des Hau­ses.

„Der Mann mit dem goldenen Colt“: The Peninsula, Hong Kong

Das The Pen­in­sula, Hong Kong ist ein höchst ele­gan­tes Stadt­ho­tel am Vic­to­ria Har­bour. Ein Mix aus ori­en­ta­li­scher Ele­ganz und mo­der­nem Lu­xus prä­gen den Cha­rak­ter des Hau­ses. So fin­den die Gäste ne­ben dem no­blen Re­stau­rant „Fe­lix“ eine ho­tel­ei­gene Ein­kaufs­pas­sage, ein mo­der­nes Spa-Cen­ter und ei­nen Hub­schrau­ber­lan­de­platz. Das Fünf-Sterne-Haus war Schau­platz im Film „Der Mann mit dem gol­de­nen Colt“ aus dem Jahr 1974, in dem Ro­ger Moore zum zwei­ten Mal die Bond-Rolle über­nom­men hatte.