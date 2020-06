Salzburger Land: Neuer Panorama-Pool im Genießerhotel Sonnhof

Nach der Neu­ge­stal­tung des Re­stau­rants und der Zim­mer in ei­nem läs­si­gen al­pi­nen Stil macht der neue, ganz­jäh­rig be­heizte Pan­ora­mapool mit Well­ness­be­reich das Ge­nie­ßer­ho­tel Sonn­hof im Salz­bur­ger Pon­gau nun end­gül­tig zu ei­nem per­fek­ten Re­fu­gium für Ge­nie­ßer. Dazu sorgt die in­no­va­tive, hei­mat­ver­bun­dene Kräu­ter­kü­che von Vi­tus Wink­ler für au­ßer­ge­wöhn­li­che Gour­met-Er­leb­nisse.

Atem­be­rau­bend war die son­nige Lage des Sonn­hof hoch über dem Salz­ach­tal schon im­mer. Nun kann man sie auch vom war­men Was­ser aus er­le­ben: Der so­eben er­öff­nete, 15 Me­ter lange Out­door Pool mit Ein- und Aus­stieg in­nen, Mas­sa­ge­zo­nen und Un­ter­was­ser­lie­gen ist mit sei­nem ki­no­rei­fen Berg­blick der neue In­sta­gram-Hot­spot im Salz­bur­ger Land.

Wer „nur“ re­la­xen möchte, kommt eben­falls auf seine Rech­nung – im Aroma-Dampf­bad, in der Bio-Kräu­ter­sauna und in der Fin­ni­schen Pan­ora­ma­sauna ebenso wie in den drei Ru­he­räu­men, auf den zwei Well­ness-Ter­ras­sen, im ab­ge­trenn­ten Fa­mi­li­en­raum oder in den Lie­ge­zo­nen im Gar­ten. Nicht zu­letzt ist das Vier-Sterne-Ho­tel auch ein idea­ler Aus­gangs­punkt für Wan­der- und Rad­tou­ren oder ei­nen Aus­flug in die im­po­sante, nach jah­re­lan­ger Re­no­vie­rung wie­der er­öff­nete Liech­ten­stein­klamm.

Das mit vier Gault-Mil­lau-Hau­ben aus­ge­zeich­nete à‑la-carte-Re­stau­rant „Vi­tus Coo­king“ samt pri­va­tem Ex­tra-Di­nin­groom und be­geh­ba­rem, glä­ser­nem Wein­raum zählt mitt­ler­weile zu den Bes­ten des Lan­des. „Wert­vol­ler Ge­nuss“ mit hoch­wer­ti­gen Zu­ta­ten ist die Le­bens­phi­lo­so­phie von Vi­tus Wink­ler, wo­bei der fein­füh­lige Ein­satz von Kräu­tern eine prä­gende Rolle spielt. Er­gän­zend zu Fleisch, Wild und Fisch ver­steht sich der Salz­bur­ger Shoo­ting-Star auch auf span­nende ve­ge­ta­ri­sche Krea­tio­nen.

In sei­nem Buch „Kräu­ter­reich – die Ge­heim­nisse der Al­pi­nen Kü­che“ (Matthaes Ver­lag, 49,90 Euro) nimmt Vi­tus Wink­ler den Le­ser mit auf eine ge­sunde und span­nende Ge­nuss­reise. In die Welt, die er seit Kind­heits­ta­gen kennt. Von Ka­pi­tel zu Ka­pi­tel wan­dert er durch sein Dorf St. Veit im Pon­gau über Wie­sen, durch den Wald und vor­bei an ei­nem Bach bis hoch hin­auf auf die Alm und er­zählt da­bei Ge­richt für Ge­richt von den zar­ten Pflänz­chen, die es an die­sen Or­ten zu fin­den gibt. Aus­ge­zeich­net mit dem „Gour­mand-Award 2020“.

Preisbeispiel Vier Über­nach­tun­gen in­klu­sive Sonn­hof Ver­wöhn­pen­sion, ein Glas Pro­secco, sie­ben­gän­gi­ges Über­ra­schungs­menü im Gour­met­re­stau­rant „Vi­tus Coo­king”, täg­lich fünf­gän­gi­ges The­men-Abend­menü, Früh­stücks­buf­fet, Late Check-out (je nach Ver­füg­bar­keit) mit Nut­zung des Well­ness­be­reichs bis 18 Uhr, pro Per­son um 719 Euro (31. Au­gust bis 1. No­vem­ber 2020) bzw. 759 Euro (28. Juni bis 30. Au­gust 2020)

