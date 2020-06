Lässig und luxuriös: Zwei neue Chalets mit Pool in Leogang

Im Juli 2020 er­öff­net SENHOOG Lu­xury Ho­li­day Ho­mes in Leo­gang die bei­den ex­klu­si­ven Cha­lets „Gip­fel­Kreuz­Liebe” und „Berg­Wärts­Geist”. Die neuen Re­fu­gien schwe­ben in­mit­ten der Na­tur rund 1.000 Me­ter über den Din­gen und dem Ort und kom­bi­nie­ren die un­ge­zwun­gene At­mo­sphäre ei­ner Pri­vat­un­ter­kunft mit den An­nehm­lich­kei­ten ei­nes Ho­tels.

Laue Som­mer­nächte un­ter dem Ster­nen­him­mel auf der ei­ge­nen Ter­rasse, ein atem­be­rau­ben­der Pan­ora­ma­blick ins Tal und auf die Berg­ku­lisse, ein nächt­li­cher Sprung in den In­fi­nity Pool oder Ent­span­nung bei ei­nem ed­len Trop­fen aus dem üp­pig ge­füll­ten Wein­kli­ma­schrank bei sanf­ten Klän­gen aus der Au­dio­an­lage: In den SENHOOG Cha­lets in Leo­gang le­ben die Gäste ganz im ei­ge­nen Rhyth­mus.

Platz ist da­bei mehr als ge­nug vor­han­den: Im Cha­let „Gip­fel­Kreuz­Liebe” ver­tei­len sich drei Schlaf­zim­mer für bis zu sechs Per­so­nen mit den da­zu­ge­hö­ri­gen Bä­dern auf ins­ge­samt 250 Qua­drat­me­tern und im „Berg­Wärts­Geist” ste­hen auf 180 Qua­drat­me­tern zwei Schlaf­zim­mer mit je­weils ei­ge­nem Bad für bis zu vier Per­so­nen zur Ver­fü­gung.

Zur ex­klu­si­ven Aus­stat­tung der bei­den Cha­lets zäh­len un­ter an­de­rem Bal­kone und eine Well­ness-Ter­rasse mit Hot Tub und ganz­jäh­rig nutz­ba­rem In­fi­nity Pool. Dazu kom­men eine voll aus­ge­stat­tete Kü­che, ein ge­müt­li­cher Ess­platz mit gro­ßem Tisch oder ei­ner Ess­ecke im al­pi­nen Stu­ben-Stil so­wie ein groß­zü­gi­ger Wohn­be­reich mit Le­der­couch, Ei­chen­die­len-Fuß­bo­den, Ka­min und gro­ßen Fens­ter­fron­ten.

Im Un­ter­ge­schoss steht ein pri­va­ter Well­ness­be­reich mit Sauna, Ru­he­raum und Re­gen­du­sche zur Ver­fü­gung. Die Ein­rich­tung kom­bi­niert zeit­ge­nös­si­sches De­sign mit al­pi­ner Tra­di­tion. Sicht­bar wird dies durch den Ein­satz von Rau­ri­ser Na­tur­stein, gro­bem, hand­ge­ho­bel­tem Alt­holz, sicht­ba­rem Dach­ge­bälk und Zir­ben­holz in den Schlaf­räu­men. Lehm­putz und schwar­zer Stahl har­mo­nie­ren mit Echt­le­der und Lo­den­stof­fen.

Der Rundum-Ser­vice in den SENHOOG Lu­xury Ho­li­day Ho­mes Leo­gang be­ginnt bei der Be­treu­ung durch ei­nen Gast­ge­ber wäh­rend des Auf­ent­halts und reicht bis zu ver­schie­de­nen In­klu­siv­leis­tun­gen vor Ort. Dazu zäh­len un­ter an­de­rem das Gour­met­früh­stück im Cha­let, der freie Ver­zehr von Nes­presso-Kaf­fee, Ron­ne­feld-Tee, Soft­ge­trän­ken und Bier so­wie ei­ner Fla­sche Wein pro Tag, ein kos­ten­lo­ser E‑­Moun­tain­bike-Ver­leih, Holz für den Ka­min, kos­ten­freies WLAN, eine Spiele- und Bü­cher­samm­lung so­wie eine Samina-Kis­sen­bar für den per­fek­ten Schlaf.

Wer mit Kind und Ke­gel an­reist, pro­fi­tiert vom be­reits vor­han­de­nen Kin­der­bett, Buggy und Ba­by­phone. Vier­bei­ner wer­den mit ei­nem Hunde-Wohl­fühl­pa­ket samt Bett­chen, Napf und Bürs­ten ver­wöhnt. Für den fahr­ba­ren Un­ter­satz ste­hen ein pri­va­ter Ga­ra­gen­platz und eine E‑Ladestation be­reit. Wer mit dem Zug an­reist, ge­nießt ei­nen kos­ten­lo­sen Shut­tle­ser­vice vom Bahn­hof Leo­gang oder Saal­fel­den.

Die kos­ten­freie „Saal­fel­den Leo­gang Card“ er­mög­licht die freie Nut­zung ver­schie­de­ner Berg­bah­nen, die Teil­nahme an Ak­ti­vi­tä­ten so­wie Schwimm­bad- und Mu­se­ums­be­su­che. Wei­tere Wohl­fühl­leis­tun­gen sind je­der­zeit zu­buch­bar – wie zum Bei­spiel ein Pri­vat­koch für ei­nen be­son­de­ren Abend, ein Ba­by­sit­ter-Ser­vice, ein pri­va­ter Berg­füh­rer oder Ski­leh­rer, ein Heli-Shut­tle ins Cha­let oder Mas­sa­gen im pri­va­ten Well­ness­be­reich.

In Leo­gang fin­den sich viele Ki­lo­me­ter ge­pfleg­ter Wan­der­wege so­wie Ein­kehr­mög­lich­kei­ten in urige Alm­hüt­ten für Na­tur­lieb­ha­ber, sport­li­che Gip­fel­stür­mer und Ge­nie­ßer. Auch Klet­ter­steig-Fans und Bi­ker kom­men auf ihre Kos­ten. Letz­tere kön­nen zwi­schen an­spruchs­vol­len Trails, ei­nem Be­such im Bike­park oder ge­müt­li­che­ren Tal­rad­we­gen wäh­len. Jo­del­kurse, kleine Kon­zerte und Tanz­work­shops wäh­rend der „Alm:Kultur” so­wie ein Be­such im Schau­berg­werk oder in ei­ner tra­di­tio­nel­len Buch­bin­de­rei run­den die Som­mer­ak­ti­vi­tä­ten in und um Leo­gang ab.

www.senhoog.com