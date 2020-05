Virtuelle Spaziergänge durch Prag: So schön ist die „Goldene Stadt“

Sind Sie zum ers­ten Mal in Prag? Dann darf ein vir­tu­el­ler Spa­zier­gang durch die Pra­ger Burg na­tür­lich nicht feh­len. Be­tre­ten Sie die größte Burg­an­lage der Welt über den ers­ten Hof und schrei­ten Sie wei­ter in den zwei­ten – vor­bei an der Ka­pelle des Hl. Kreu­zes, in der die Kron­ju­we­len zu fin­den sind. Im drit­ten Hof fin­den Sie sich vor der St. Veits Ka­the­drale wie­der. Un­ser Tipp: Wer­fen Sie auch ei­nen Blick in den Dom, wo be­deu­tende Häup­ter des Lan­des ihre letzte Ru­he­stätte ge­fun­den ha­ben.