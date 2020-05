Reisterrassen und Mantas: Die Welterbestätten der Philippinen

Vi­gan (c) Phil­ip­pine De­part­ment of Tou­rism

Ein­stei­gen und los geht’s: Die äl­teste spa­ni­sche Ko­lo­ni­al­stadt des Lan­des wird am bes­ten von der Kut­sche aus be­trach­tet. In den so­ge­nann­ten „Ka­le­sas” geht es über das his­to­ri­sche Kopf­stein­pflas­ter der Calle Cr­iso­logo und vor­bei an den Ko­lo­ni­al­häu­sern rund um die Plaza Sal­cedo. Hier reiht sich asia­ti­sche Bau­kunst di­rekt an eu­ro­päi­sche Ko­lo­ni­al­ar­chi­tek­tur. Die Be­su­cher be­wun­dern die Re­si­denz des Erz­bi­schofs aus dem 18. Jahr­hun­dert oder das neo­klas­si­zis­ti­sche Pro­vin­cial Ca­pi­tol Buil­ding. An der Plaza Bur­gos be­fin­det sich das Wahr­zei­chen der Stadt: die St.-Pauls-Kathedrale. Ins­ge­samt tra­gen 233 his­to­ri­sche Ge­bäude zum Stadt­bild bei. Wer Vi­gan lie­ber zu Fuß er­kun­det, hat ein leich­tes Spiel, denn die Stadt ist ähn­lich wie ein Schach­brett auf­ge­baut. Seit 1999 zählt sie zum UNESCO-Welt­­ku­l­­tur­erbe.