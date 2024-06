Philippinen: Einzigartige und unkonventionelle Unterkünfte

Viele un­kon­ven­tio­nelle Über­nach­tungs­mög­lich­kei­ten auf den Phil­ip­pi­nen de­fi­nie­ren tra­di­tio­nelle Rei­se­er­leb­nisse neu. Von schwim­men­den Haus­boo­ten bis zu ver­träum­ten Baum­häu­sern bie­tet das Land eine Fülle von nicht all­täg­li­chen Un­ter­künf­ten für Gäste, die Aben­teuer oder Er­ho­lung su­chen.

Das Land der 7.641 In­seln ist be­kannt für atem­be­rau­bende Strände, üp­pige Re­gen­wäl­der und eine rei­che kul­tu­relle Viel­falt. Doch ab­seits der be­kann­ten Pfade ver­ber­gen sich wahre Schätze – un­kon­ven­tio­nelle Un­ter­künfte, die das Rei­se­er­leb­nis auf eine neue Ebene he­ben. Glas­kup­peln, lu­xu­riöse Glam­ping-Zelte oder rus­ti­kale Baum­häu­ser sind nur ei­nige Bei­spiele für un­ver­gess­li­che Über­nach­tungs­mög­lich­kei­ten.

Mitten auf dem Wasser

Eine Nacht im Haus­boot ist ein ganz be­son­de­res Aben­teuer, das in Co­ron gleich mehr­fach er­lebt wer­den kann. Die Pao­lyn House­boats bie­ten den Rei­sen­den die Mög­lich­keit, die Schön­heit der In­seln zu er­kun­den, wäh­rend sie gleich­zei­tig in kom­for­ta­blen und gut aus­ge­stat­te­ten Un­ter­künf­ten woh­nen.

Mit atem­be­rau­ben­den Aus­bli­cken ver­spre­chen die schwim­men­den Ho­tel­zim­mer ein un­ver­gleich­li­ches Er­leb­nis in­mit­ten der Na­tur­schön­hei­ten von Co­ron. Die nach­hal­tige Un­ter­kunft ver­fügt über ein Re­stau­rant und bie­tet zahl­rei­che Aus­flugs­mög­lich­kei­ten mit ei­nem klei­nen öko­lo­gi­schen Fuß­ab­druck. So kön­nen bei­spiels­weise Ka­jaks kos­ten­los aus­ge­lie­hen wer­den.

Im Aquas­cape Lake Cal­i­raya in Laguna kön­nen die Rei­sen­den in­ne­hal­ten, sich ent­span­nen und die Na­tur ge­nie­ßen wie kaum an­derswo. Das Re­sort am See­ufer ver­fügt über eine Aus­wahl an Un­ter­künf­ten an Land und in schwim­men­den Häu­sern im tra­di­tio­nel­len Ba­hay Kubo-De­sign – dem Stil tra­di­tio­nel­ler phil­ip­pi­ni­scher Ni­pahüt­ten.

In den Baumwipfeln

Wer es be­vor­zugt, in luf­ti­ger Höhe zu woh­nen, fin­det auf den Phil­ip­pi­nen eine große Aus­wahl an Baum­haus-Ho­tels. Das Tree­house da Va­len­tine in Cebu lässt bei­spiels­weise un­be­rührte Na­tur und rus­ti­ka­len Lu­xus auf ein­zig­ar­tige Weise ver­schmel­zen. Ab­seits des ge­schäf­ti­gen Tru­bels von Cebu City lädt die­ses be­son­dere Baum­haus bis zu acht Gäste ein, im Her­zen der Na­tur zu ent­span­nen.

Ver­bor­gen im dich­ten Laub des Kie­fern­wal­des von Ba­guio City war­tet das be­mer­kens­werte An­we­sen Tu­dor in the Pi­nes. In den fünf Re­si­den­zen, die Platz für ma­xi­mal 30 Gäste bie­ten, trifft klas­si­sches auf zeit­ge­nös­si­sches De­sign, wäh­rend der große Win­ter­gar­ten bei un­ver­gleich­li­chen Aus­bli­cken zum Ent­span­nen ein­lädt.

Die „Gar­den Ter­race” ist ein De­sign-House im mo­der­nen Stil mit ei­ner rie­si­gen, von Glas um­ge­be­nen Holz­ter­rasse, die ei­nen schö­nen Blick auf den Gar­ten mit sei­nen an­ge­leg­ten Was­ser­fäl­len bie­tet. Das „Pi­nes View Aus­sichts­deck” ist wie­derum der ideale Ort, um den Son­nen­auf­gang oder ‑un­ter­gang zu ge­nie­ßen.

Vanlife auf den Philippinen

Aben­teu­er­lus­tige Rei­sende wer­den sich in den ein­zig­ar­ti­gen Cam­per-Ho­tels der Phil­ip­pi­nen wie da­heim füh­len. Der Cam­per von Ba­lay Tanay Jeep­ney in der Pro­vinz Ri­zal kom­bi­niert zum Bei­spiel den Charme ei­nes tra­di­tio­nel­len phil­ip­pi­ni­schen Jeep­neys mit dem Kom­fort ei­nes mo­der­nen Wohn­mo­bils.

Sollte er be­reits aus­ge­bucht sein, bie­tet Ba­lai Tanay noch zahl­rei­che wei­tere ge­müt­li­che und doch höchst au­ßer­ge­wöhn­li­che Un­ter­künfte, die ein per­fek­ter Aus­gangs­punkt für Ent­de­ckun­gen im nörd­li­chen Teil der In­sel Lu­zon sind.

Cam­per and Ca­bin gilt als erste Airst­ream-Un­ter­kunft auf den Phil­ip­pi­nen. Eine durch­dachte Ge­stal­tung trifft hier auf herr­li­che Na­tur. Das Er­geb­nis ist ein ech­tes Cam­per-Er­leb­nis mit dem Kom­fort ei­nes Lu­xus­ho­tels.

Der 7,5 Me­ter lange Airst­ream mit sei­ner Boho-Chic-At­mo­sphäre fin­det In­spi­ra­tion im Rei­se­trend „Van­life”. Die um­fas­sende Aus­stat­tung lässt die Rei­sen­den nichts ver­mis­sen. Für ei­nen per­fek­ten Aus­klang er­leb­nis­rei­cher Tage steht eine Ter­rasse mit Grill­be­reich zur Ver­fü­gung. Dank der Lage auf ei­nem Hü­gel zeigt sich die Um­ge­bung da­bei von ih­rer bes­ten Seite.

Glamping für Anspruchsvolle

Der Rei­se­trend „Glam­ping” ist auch auf den Phil­ip­pi­nen an­ge­kom­men. Zahl­rei­che Lu­xus-Camps in al­len Lan­des­tei­len bie­ten eine au­ßer­ge­wöhn­li­che Un­ter­kunft in­mit­ten der Na­tur. Ein Bei­spiel ist The Bird­house in El Nido, das ein ein­zig­ar­ti­ges Glam­ping-Er­leb­nis in­mit­ten der atem­be­rau­ben­den Na­tur­ku­lisse von El Nido auf der In­sel Pa­la­wan bie­tet.

Char­mante, in­di­vi­du­ell ge­stal­tete Zelte auf Platt­for­men über dem Bo­den er­mög­li­chen ei­nen spek­ta­ku­lä­ren Blick auf die um­lie­gen­den Karst­fel­sen und das kris­tall­klare Meer. Die kom­for­ta­blen Bet­ten sind von tra­di­tio­nel­len phil­ip­pi­ni­schen De­signs in­spi­riert. Mit sei­ner ein­zig­ar­ti­gen Kom­bi­na­tion aus Lu­xus und Aben­teuer ist das Bird­house da­mit eine per­fekte Wahl für Rei­sende, die nach ei­ner ein­zig­ar­ti­gen Un­ter­kunft su­chen.

(c) Nacpan

Auch das Do­me­s­cape in Ba­tan­gas lässt seine Gäste die un­be­rührte Na­tur er­le­ben, ohne dass sie da­bei auf Kom­fort ver­zich­ten müs­sen. Der Pan­orama-Dome ist mehr als nur ein Zelt, son­dern viel­mehr ein lu­xu­riö­ses Ho­tel­zim­mer, für das die üp­pige Na­tur als Lobby dient. Durch die Lage mit­ten im Nir­gendwo fin­den hier vor al­lem Aben­teu­er­lus­tige und Na­tur­lieb­ha­ber eine au­then­ti­sche Er­fah­rung.

Das Nacpan Beach Glam­ping liegt am vier Ki­lo­me­ter lan­gen Nacpan Beach in El Nido – ei­nem der be­rühm­ten „Twin Be­a­ches” vor der Ku­lisse von kris­tall­kla­rem Was­ser und bi­zar­ren Kalk­stein­for­ma­tio­nen. Die lu­xu­riö­sen Zelte sind mit zwei Queen­size-Bet­ten und ein­hei­mi­schen Si­sal-Tep­pi­chen aus­ge­stat­tet und grup­pie­ren sich um ei­nen groß­zü­gi­gen Pool mit Swim-up-Bar.

Eintauchen in die Kultur

(c) Na­tive Vil­lage Inn

Eine Reise auf die Phil­ip­pi­nen ist nicht kom­plett ohne Be­geg­nun­gen mit Ein­hei­mi­schen. Ein Ho­mestay macht es mög­lich, tief in den All­tag der Be­woh­ner ein­zu­tau­chen und da­bei alte Tra­di­tio­nen und Bräu­che ken­nen­zu­ler­nen. Das Na­tive Vil­lage in Ba­naue bie­tet eine die­ser au­then­ti­schen Un­ter­künfte in tra­di­tio­nel­len Stel­zen­hüt­ten, wie sie das hier an­säs­sige Volk der Ifa­gao heute noch be­wohnt.

Gleich­zei­tig ist das Dorf ein per­fek­ter Aus­gangs­punkt für Aus­flüge in die um­lie­gen­den Reis­terras­sen, bei de­nen sich Ifa­gaos gerne als Gui­des an­bie­ten. Das Ho­mestay Lems­no­lon Cul­tu­ral Vil­lage auf der In­sel Da­vao bie­tet schließ­lich ei­nen ein­zig­ar­ti­gen Ein­blick in das Le­ben des Stam­mes der T‚boli. Die Be­su­cher ha­ben da­bei die Ge­le­gen­heit, tra­di­tio­nelle Web­tech­ni­ken oder ein­hei­mi­sche Tänze zu er­ler­nen.

philippines.travel