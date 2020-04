Zehn Filme, die unsere Lieblingsstädte ins Wohnzimmer bringen

Go­tham City in den 1980er-Jah­­ren ist der fik­tive Schau­platz der Co­­mic-Ver­­­fil­­mung „Jo­ker“ aus dem Jahr 2019. Wer ge­nauer hin­sieht, er­kennt, dass es sich da­bei um New York City han­delt. Jo­kers Wohn­ge­gend be­fin­det sich in den Ar­bei­ter­vier­teln High­bridge und Kings­bridge in der Bronx. Ge­mein­sam mit dem Haupt­dar­stel­ler fah­ren die Zu­schauer mit der welt­weit be­kann­ten New Yor­ker U‑Bahn und be­kom­men den Bahn­hof 170th Street Sta­tion zu se­hen. Auch dem alt­ehr­wür­di­gen „Kings Thea­ter” in Brook­lyn und dem Co­medy Club „Dangerfield’s” in Man­hat­tans Up­per East Side kön­nen sie in die­sem Film ei­nen Be­such von der hei­mi­schen Couch ab­stat­ten.