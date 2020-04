Neun besondere Tipps: Glamping rund um den Globus

In­mit­ten ei­nes Kie­fern­wal­des, am Ufer ei­nes Sees oder nur ei­nen Dü­nen­spa­zier­gang vom At­lan­tik ent­fernt: Glam­ping an Frank­reichs At­lan­tik­küste be­deu­tet Na­tur­nähe, Au­then­ti­zi­tät und Er­ho­lung in­mit­ten der Na­tur. Zwi­schen La Baule im Nor­den und Hen­daye im Sü­den punk­ten zahl­rei­che Cam­ping­plätze mit Glam­­ping-Un­­­ter­­kün­f­­­ten – wie zum Bei­spiel das Cam­ping Vil­lage de la Guyon­nière in Saint Ju­lien des Lan­des in der Ven­dée, auf dem Ca­ming­platz Le Nau­zan-Plage im Dé­par­te­ment Cha­­rente-Ma­­ri­­time oder auch in Vi­eille-Saint-Gi­rons bei Cam­ping Eu­ro­sol. Die Hüt­ten, Lod­ges oder Zelte set­zen auf na­tur­nahe Ma­te­ria­lien wie Holz und Baum­wolle.