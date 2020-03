Zehn Luxushotels, in denen Prominente ihre Hochzeit feierten

Di­rekt am Co­mer See in Ita­lien liegt das Ho­tel Villa D’Este. Un­weit von Ge­orge Cloo­neys Re­si­denz in Como hei­ra­te­ten hier die Schau­spie­le­rin Emily Blunt und John Kra­sinki im Jahr 2010. Am Tag vor­her lud das Paar seine Fa­mi­lien und pro­mi­nente Gäste wie Matt Da­mon und Me­ryl Streep zu ei­ner ge­mein­sa­men Boots­tour auf dem See ein.

Die Hoch­zei­ten im Ho­tel fin­den in ei­ner mär­chen­haf­ten Um­ge­bung mit De­ko­ra­tio­nen in klas­si­schem Weiß und Grün statt. In den Zim­mern des Hau­ses ge­nießt das Braut­paar eine zeit­ge­nös­si­sche Ein­rich­tung mit kost­ba­ren Öl­ge­mäl­den und ei­nem wei­ten Aus­blick vom Bal­kon.