Schöner schlafen: Themenhotels an der deutschen Nordseeküste

Wie füh­len sich Wind und Wet­ter an? Und was hört man, wenn es ein­mal wirk­lich still ist? Im Gar­ten des Clau­sen­hofs auf Pell­worm kann man an lan­gen, licht­durch­flu­te­ten Ta­gen die Ruhe ge­nie­ßen wie kaum an­derswo. Eve­lyn Thieme-Kien­­hö­­fer und Al­fons Kien­hö­fer ha­ben in dem 250 Jahre al­ten Frie­sen­hof ein Idyll wie aus dem Bil­der­buch ge­schaf­fen: Jede der Fe­ri­en­woh­nun­gen hat ihre ei­gene Aus­prä­gung.

Ge­mein­sam ist ih­nen nur die Ver­wen­dung na­tür­li­cher Ma­te­ria­lien und his­to­ri­scher Far­ben. So sind die Wände ge­kalkt, die Mö­bel mit Leinöl und Mar­mor­mehl be­han­delt und der Holz­fuß­bo­den ge­seift und ge­laugt. Al­tes und Neues mi­schen sich mit nor­di­scher Klar­heit.

Drau­ßen war­tet zu­dem ein wah­res Gar­ten­pa­ra­dies: Die Be­sit­zer ha­ben hier gleich meh­rere The­men­gär­ten an­ge­legt – vom Obst- über den Kü­chen- bis zum Kräu­ter­gar­ten, ein­mal in stren­ger Geo­me­trie, dann wie­der of­fen in freier Ent­fal­tung. „Den duf­ten­den Ro­sen gebe ich ein­deu­tig den Vor­tritt“, sagt Eve­lyn Thieme-Kien­­hö­­fer: „Sie blü­hen hier aus­schließ­lich in ver­schie­de­nen Ro­sa­tö­nen, die vom fri­schen Gelb­grün des Frau­en­man­tels und den luf­­tig-leich­­ten Blü­ten­dol­den des Dill auf­ge­hei­tert wer­den“.