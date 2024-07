Maritimes Flair an der Weser: Tipps für die Hansestadt Bremen

Die Han­se­stadt Bre­men im Nor­den von Deutsch­land ist ein Pa­ra­dies für alle, die ma­ri­ti­mes Flair lie­ben. Auch wenn sie nicht di­rekt am Meer liegt, war­tet die Stadt an der We­ser mit ei­ner Fülle an At­trak­tio­nen rund um das Thema „Was­ser” auf – von his­to­ri­schen Schif­fen bis zu mo­der­nen Was­ser­sport­mög­lich­kei­ten. Wir ha­ben die bes­ten Tipps.

Maritimes Bremen

Schiffe in Bre­men (c) WFB /​ Melanka Helms-Ja­cobs

Als Han­se­stadt kann Bre­men auf eine lange Tra­di­tion in der See­fahrt zu­rück­bli­cken. Das zeigt sich nicht nur im Stadt­bild, son­dern wird bei­spiels­weise auch im Über­see-Mu­seum Bre­men und im Ha­fen­mu­seum im Spei­cher IV the­ma­ti­siert. Das ma­ri­time Herz der Stadt schlägt in­des ent­lang der We­ser, wo zahl­rei­che Tra­di­ti­ons­schiffe zu fin­den sind.

Die his­to­ri­sche „Schlachte” – Bre­mens ma­ri­time Meile – lädt mit ih­ren Re­stau­rants, Bars und Ca­fés zum Ver­wei­len ein. Hier kön­nen die Be­su­cher nicht nur die At­mo­sphäre ge­nie­ßen, son­dern auch an Bord ei­nes Schif­fes ge­hen und die Stadt vom Was­ser aus er­le­ben.

Hotelschiffe und Stadtstrände

Bre­men /​ Schiffe an der We­ser (c) WFB /​ Tank

Eine Be­son­der­heit, die Bre­men von an­de­ren Städ­ten ab­hebt, sind die Ho­tel­schiffe wie die „Alex­an­der von Hum­boldt”, die „Perle” oder das „Kla­bau­ter­bett”, die eine un­ver­gleich­li­che Über­nach­tungs­er­fah­rung bie­ten. Die Nähe zum Was­ser und das sanfte Schau­keln der We­ser­wel­len sor­gen für eine ent­span­nende At­mo­sphäre, die man in ei­nem her­kömm­li­chen Ho­tel­zim­mer so nicht fin­det.

Auch im Lan­ken­auer Höft kann in Haus­boo­ten über­nach­tet wer­den. Der Stadt­strand ist zu­dem ein per­fek­ter Ort, um ei­nen son­ni­gen Tag zu ge­nie­ßen, die Seele bau­meln zu las­sen oder bei ei­nem Cock­tail den Son­nen­un­ter­gang zu be­trach­ten, wäh­rend die Schiffe vor­bei­zie­hen.

Bremens Tor zur Nordsee

Bre­mer­ha­ven (c) WFB /​ Stu­dio B

Ma­ri­ti­mes Flair fin­det sich auch in Bre­mer­ha­ven, das nur eine kurze Fahrt von Bre­men ent­fernt ist. Das „Tor zur Nord­see” ist be­kannt für sein „Kli­ma­haus”, das „Aus­wan­der­er­haus” und den größ­ten deut­schen Fi­sche­rei­ha­fen. Die­ses Zu­sam­men­spiel aus Bil­dung, Kul­tur und Ku­li­na­rik macht ei­nen Aus­flug an die Nord­see zu ei­nem un­ver­gess­li­chen Er­leb­nis.

Aktivitäten auf dem Wasser

SUP (c) Jo­nas Gin­ter

Für Ak­tive bie­tet Bre­men zahl­rei­che Mög­lich­kei­ten, selbst in See zu ste­chen. Ob beim Stand-Up-Paddling, Ka­nu­fah­ren oder bei ei­ner Se­gel­tour: Das Was­ser­sport­erleb­nis steht hier im Vor­der­grund. Fa­mi­lien und Frei­zeit­ka­pi­täne kön­nen die We­ser und ihre Ne­ben­flüsse auf ei­gene Faust er­kun­den und die Stadt aus ei­ner neuen Per­spek­tive ken­nen­ler­nen.

An­gren­zend an den Bür­ger­park fin­det sich der Torf­ha­fen in Fin­dorff. In­ter­es­sierte kön­nen hier von April bis Ok­to­ber un­ter­halt­same Rund­fah­ren mit ori­gi­nal­ge­treuen Nach­bau­ten his­to­ri­scher Torf­kähne bu­chen.

Überseeinsel und Hopfenjäger

Bre­men Über­see­stadt (c) WFB /​ Jo­nas Gin­ter

Die Über­see­insel – einst Stand­ort der Fa­brik des be­kann­ten Früh­stücks­flo­cken­her­stel­lers Kel­loggs – wan­delt sich seit ei­ni­gen Jah­ren zu ei­nem mo­der­nen Stadt­quar­tier mit ei­nem Mix aus Woh­nen, Ar­beit und Frei­zeit. Hier ent­steht ein le­ben­di­ger Raum, der Krea­ti­vi­tät und In­no­va­tion för­dert und Be­su­cher wie Ein­hei­mi­sche glei­cher­ma­ßen an­zie­hen soll.

Im Au­gust er­öff­net hier das „John & Will Ho­tel” in ei­nem ehe­ma­li­gen Ge­trei­de­silo. In­mit­ten die­ser ur­ba­nen Ent­wick­lung hat sich auch die Brauma­nu­fak­tur „Hop­fen­jä­ger” eta­bliert. Mit hand­werk­lich ge­brau­ten Bie­ren und re­gel­mä­ßi­gen Füh­run­gen bie­tet sie ei­nen tie­fen Ein­blick in die Kunst des Bier­brau­ens.

Veranstaltungshighlights 2024

In­ter­na­tio­na­les Fes­ti­val Ma­ri­tim /​ 2. bis 4. Au­gust 2024: Die­ser Event ist ein Muss für alle Mu­sik­be­geis­ter­ten, denn hier tref­fen sich Künst­ler aus al­ler Welt, um ihre Liebe zur See­manns­mu­sik zu tei­len. Die Be­su­cher kön­nen sich da­bei auf ein Wo­chen­ende vol­ler mit­rei­ßen­der Me­lo­dien und ma­ri­ti­mer Le­bens­freude in Bre­men-Ve­ge­sack freuen. Ge­plant sind mehr als 170 Kon­zerte und ein bun­tes Rah­men­pro­gramm auf acht Büh­nen.

See­bühne Bre­men /​ 12. Juli bis 4. Au­gust 2024: Die „See­bühne Bre­men” ist ein kul­tu­rel­ler Treff­punkt, der mit ei­nem viel­fäl­ti­gen Pro­gramm aus Thea­ter, Mu­sik und Tanz lockt. Un­ter freiem Him­mel kön­nen die Be­su­cher ein­zig­ar­tige Auf­füh­run­gen er­le­ben und un­ver­gess­li­che Som­mer­abende ge­nie­ßen. Die See­bühne ist zu­dem die erste und ein­zige mit di­rek­tem Zu­gang zum Was­ser.

Bre­men /​ Ma­ri­time Wo­che (c) WFB Bre­men /​ Jo­nas Schmidt

Ma­ri­time Wo­che /​ 14. bis 22. Sep­tem­ber 2024: Die­ses Fest rich­tet sich an alle, die das Meer und die See­fahrt lie­ben. Mit ei­ner bun­ten Mi­schung aus Schiffs­pa­ra­den und ma­ri­ti­men Ak­ti­vi­tä­ten bie­tet der Event viel Spaß für die ganze Fa­mi­lie. Den krö­nen­den Ab­schluss bil­det das Fest­wo­chen­ende am Schlach­teu­fer und am Mar­ti­ni­an­le­ger. Hier kön­nen sich die Be­su­cher ne­ben ei­ner For­schungs­meile und Was­ser­sport­prä­sen­ta­tio­nen auch auf ein gro­ßes Feu­er­werk freuen.

