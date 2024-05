Landhaus Stricker: Eine der besten Adressen auf der Insel Sylt

Das Re­lais & Châ­teaux Land­haus Stri­cker gilt seit je­her eine der bes­ten Adres­sen auf Sylt. Seit ei­nem um­fas­sen­den Re-De­sign im ver­gan­ge­nen Jahr setzt Gast­ge­ber Hol­ger Bo­den­dorf aber noch ein­mal neue Maß­stäbe für die be­lieb­teste Nord­see­insel in Deutsch­land.

Die Zim­mer und Sui­ten im Land­haus Stri­cker er­strah­len seit der Neu­ge­stal­tung in ei­nem mo­der­nen De­sign- und Farb­kon­zept. Hoch­wer­tige Ma­te­ria­lien und Nach­hal­tig­keit spiel­ten da­bei eine zen­trale Rolle für Bo­den­dorf. Von der Kon­zep­tion bis zur fi­na­len Um­set­zung brachte der Vi­sio­när in en­ger Zu­sam­men­ar­beit mit dem Ar­chi­tek­ten Jür­gen Rich­ter aus Hös­bach seine Ideen ein und legte auf der Bau­stelle auch selbst in­ten­siv Hand an.

Landhaus Stricker in neuem Glanz

Beste Bei­spiele sind die Ba­de­wan­nen und Ma­trat­zen aus re­cy­cel­tem Ma­te­rial. Letz­tere wur­den aus al­ten Fi­scher­net­zen mit Ton­nen­fe­der­ker­nen her­ge­stellt und bie­ten ei­nen her­vor­ra­gen­den Schlaf­kom­fort. Jab Ans­tötz, die Bie­le­fel­der Werk­stät­ten, Dyson und Grohe sind nur ei­nige der hoch­ka­rä­ti­gen Mar­ken­aus­stat­ter.

So ver­fügt je­des Bad über ei­nen Dyson-Fön. In den Wohn- und Schlaf­be­rei­chen cha­rak­te­ri­sie­ren spe­zi­ell ge­stal­tete Mö­bel, klare Li­nien und an­ge­nehme Sand-Töne mit mar­kan­ten Farb­ak­zen­ten wie Pink, Pe­trol oder Orange das neue De­sign. Statt klas­si­scher Bil­der zie­ren Glas­ele­mente mit ein­ge­brann­ten ma­ri­ti­men Mo­ti­ven die Wände.

Auch die Lobby und die ge­müt­li­che Bi­blio­thek er­hiel­ten ein Face­lift. Ne­ben den neuen Si­gna­ture-Far­ben sind hier auch neue Werke von De­vin Mi­les zu fin­den. Die Bil­der des Con­tem­po­rary Pop Art Künst­lers schmück­ten zu­vor be­reits das Sterne-Re­stau­rant „Bodensdorf’s”.

Kulinarik im Landhaus Stricker

Die Ku­li­na­rik spielte im Land­haus Stri­cker von Be­ginn an eine zen­trale Rolle. Da­für steht das Gour­met­re­stau­rant „Bodensdorf’s”, das be­reits 2022 kom­plett re­no­viert wurde. Hier zau­bern Ster­ne­koch Hol­ger Bo­den­dorf und Kü­chen­chef De­nis Brühl feinste Krea­tio­nen auf die Tel­ler, die seit mehr als 20 Jah­ren kon­ti­nu­ier­lich mit ei­nem Mi­che­lin-Stern be­lohnt wer­den.

Wer ein le­ge­res Am­bi­ente be­vor­zugt, ist wie­derum im ge­müt­li­chen Re­stau­rant „Siebzehn84” in der Tenne des his­to­ri­schen An­we­sens am rich­ti­gen Ort und darf sich auf Klas­si­ker und krea­tive Ge­richte freuen, die von der Haute Cui­sine in­spi­riert wer­den. Hier war­tet auch das ver­füh­re­ri­sche Vi­tal-Früh­stücks­buf­fet – täg­lich bis 14 Uhr. Die Zim­mer­preise mit Früh­stück für zwei Per­so­nen be­gin­nen je nach Sai­son bei 270 bis 410 Euro pro Nacht.

www.landhaus-stricker.com

Holen Sie sich unseren Newsletter! News und Tipps – bis zu zwei­mal pro Wo­che kos­ten­los in Ih­rem Post­fach Wir ha­ben Ih­nen ein E‑Mail ge­schickt. Bitte be­stä­ti­gen Sie darin Ihre An­mel­dung! Ei­nige Fel­der sind feh­ler­haft oder wur­den nicht aus­ge­füllt! E‑Mail Ich ak­zep­tiere die Da­ten­schutz-Be­stim­mun­gen Fol­gen Sie uns auf So­cial Me­dia: Facebook | Instagram | Threads