Ohne Raumschiff zu erreichen: Mondlandschaften auf der Erde

Dem Mond ganz nahe sind die Be­su­cher der Bucht von Sa­ra­ki­niko an der Nord­küste der grie­chi­schen In­sel Mi­los. Kalk­weiße, vom Meer ab­ge­run­dete Fel­sen er­stre­cken sich hier di­rekt ins tür­kis­grüne Was­ser, stei­nerne Brü­cken füh­ren über to­sende Wel­len und karge, strah­lend weiße Fel­sen ra­gen in den Him­mel. Je nach Ta­ges­zeit wer­den die Steine von der Sonne in ver­schie­dene Farb­töne von Rosa bis Rot ge­taucht und ver­wan­deln die Bucht in ei­nen ma­gi­schen Ort. Wer möchte bei so ei­nem An­blick noch die Ba­de­hose ge­gen den Raum­an­zug tau­schen?