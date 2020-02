El Llorenç Parc de la Mar: Neues Boutiquehotel in Palma de Mallorca

View this post on In­sta­gram

It is time for a little break in El Llo­renç Parc de la Mar. We will be back on Fe­bru­ary full of good vi­bes and news for YOU. Keep in mind this post not to for­get our be­au­ti­ful rooms! – #rooms #room­spi­ra­tion #de­sign­rooms #in­te­rior­design #de­sign #ter­race #bal­cony #de­cor #palma #mal­lorca #ho­tel