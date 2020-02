Die außergewöhnlichsten Kino-Erlebnisse in den Luxusresorts

Ein ro­man­ti­sches Abend­essen zum Son­nen­un­ter­gang auf ei­ner Sand­bank und an­schlie­ßend in ei­nem Meer aus Ker­zen ei­nen Film­klas­si­ker bar­fuß un­ter den Ster­nen ge­nie­ßen – für die Gäste des Lu­xus­re­sorts The Nau­ti­lus Mal­di­ves ist das mög­lich. Bei „Ci­nema Un­der The Stars“ wäh­len sie zwi­schen ei­nem Film­erleb­nis am Strand der In­sel oder auf ei­ner Sand­bank, die in zehn Mi­nu­ten mit der Yacht oder dem Speed­boot zu er­rei­chen ist. Das Re­sort hat eine breite Film­aus­wahl in ver­schie­de­nen Spra­chen. Falls ge­wünscht, ser­viert ein pri­va­ter Chef­koch das Abend­essen. Auch der pri­vate But­ler steht den gan­zen Abend zur Ver­fü­gung. The Nau­ti­lus Mal­di­ves liegt im Bio­sphä­ren­re­ser­vat des Baa-Atolls und ist mit sei­nen 26 Be­ach und Ocean Houses auch ex­klu­siv als Pri­vat­in­sel buch­bar. Hier exis­tie­ren keine zeit­li­chen Gren­zen oder Vor­ga­ben: Für je­den Gast wer­den maß­ge­schnei­derte Er­leb­nisse auf höchs­tem Ni­veau kre­iert.