Das sind die schönsten Bahnstrecken und Luxuszüge der Welt

Eine be­son­dere Nähe zu den ka­na­di­schen Ro­cky Moun­tains ver­spricht eine Fahrt mit dem „Ro­cky Moun­tai­neer”. Der Zug fährt stets bei Ta­ges­licht und durch­quert da­bei Re­gio­nen, die mit dem Auto nicht zu­gäng­lich sind. Drei Rou­ten ste­hen zur Wahl: „Ra­in­fo­rest to Gold Rush“, „Jour­ney through the clouds“ und „First Pas­sage to the West“. Alle be­gin­nen in Van­cou­ver und füh­ren nach Jas­per, Lake Louise oder Banff. Für eine un­ge­störte Sicht auf die Berg- und Tier­welt sor­gen Pan­ora­ma­fens­ter. In der „Gol­den Leaf Class” er­mög­li­chen die zwei­stö­cki­gen Wag­gons mit ih­ren Glas­kup­peln eine Rundum-Sicht. Ein wei­te­res High­light ist die of­fene Aus­sichts­platt­form am Ende des Zu­ges.