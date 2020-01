Palmen, Sand und Meer: Die zehn schönsten Strände für Familien

Der „Gol­dene Strand” in Chrissi Am­mou­dia liegt im Nord­os­ten der grie­chi­schen In­sel Thas­sos auf Thas­sos in ei­ner idyl­li­schen Bucht zwi­schen den Dör­fern Po­to­mia und Pa­nagia und ist von mit Pi­nien be­wach­se­nen Steil­hän­gen um­ge­ben. Die Ur­lau­ber ge­nie­ßen hier fei­nen Sand und ru­hi­ges Was­ser. Nach ei­nem son­ni­gen Tag am längs­ten und be­lieb­tes­ten Strand der In­sel war­ten dann köst­li­che grie­chi­sche Ge­richte in ei­ner der vie­len klei­nen Ta­ver­nen.