Skellefteå: Ausnahmeort im hohen Norden von Schweden

Spä­tes­tens seit 2022 sollte ei­gent­lich je­der wis­sen, wo Skel­lef­teå liegt. Denn da­mals wurde die Stadt im Nor­den von Schwe­den vom „Time Ma­ga­zine” zu ei­nem der se­hens­wer­tes­ten Orte des Jah­res welt­weit ge­kürt. Die Re­dak­teure be­fan­den, dass Skel­lef­teå – ob­wohl es nur 200 Ki­lo­me­ter süd­lich des Po­lar­krei­ses liegt – eine un­be­streit­bare Wärme aus­strahlt.

Das ein­fluss­rei­che Nach­rich­ten­ma­ga­zin hatte eine Aus­wahl von 50 au­ßer­ge­wöhn­li­chen Rei­se­zie­len ge­trof­fen – und die nur 36.000 Ein­woh­ner zäh­lende Ge­meinde schaffte es zu­sam­men mit den Ga­la­pa­gos­in­seln, To­ronto, der in­ter­na­tio­na­len Raum­sta­tion und wei­te­ren an­ge­sag­ten De­sti­na­tio­nen auf die ex­klu­sive Liste.

The Wood Ho­tel by Elite (c) Elite Ho­tels

Wie viele Ar­chi­tek­tur-Fans war das „Time Ma­ga­zine” auf das 2021 ein­ge­weihte Kul­tur­haus „Sara” auf­merk­sam ge­wor­den, das zu den höchs­ten Holz­ge­bäu­den der Welt zählt. Darin ist un­ter an­de­rem das Wood Ho­tel un­ter­ge­bracht. Auch für Oli­ver Wain­w­right – De­sign- und Ar­chi­tek­tur­kri­ti­ker der bri­ti­schen Ta­ges­zei­tung „The Guar­dian” – hat das nach­hal­tige Bau­werk das Zeug zum Bes­ten sei­nes Jahr­gangs.

Ab­ge­se­hen von mo­der­ner Ar­chi­tek­tur und hüb­schen äl­te­ren Holz­häu­sern war­tet Skel­lef­teå auch mit be­son­de­ren ku­li­na­ri­schen An­ge­bo­ten auf. Im Re­stau­rant „Bryg­g­ar­ga­tan” wird zum Bei­spiel diw nor­di­sche Kü­che auf Mi­che­lin-Ni­veau un­prä­ten­tiös ser­viert.

Auf al­len Ebe­nen durch­dringt Skel­lef­teå ein ehr­gei­zi­ges Stre­ben nach Kli­ma­freund­lich­keit – von ei­ner der größ­ten Fa­bri­ken für Bat­te­rien in Eu­ropa über den bio­gas­be­trie­be­nen Nah­ver­kehr bis zu elek­tri­schen Schnee­mo­bi­len, mit de­nen die Ur­lau­ber emis­si­ons­frei ihr wei­ßes Wun­der in Lapp­land er­le­ben kön­nen.

Die ganze Ge­meinde ist je­den­falls ein Ma­gnet für mo­derne Groß­städ­ter, die im Ein­klang mit der Na­tur und nicht ge­gen sie le­ben wol­len. In den letz­ten Jah­ren sind da­her auch viele Krea­tive aus grö­ße­ren Städ­ten in den ho­hen Nor­den über­sie­delt, um sich hier zu ver­wirk­li­chen. Sie be­rei­chern die Schau­fens­ter der Kunst­ga­le­rien und stil­len mit Street­food den Hun­ger auf Neues.

Ist es die fri­sche Luft Lapp­lands, die in Skel­lef­teå eine über­ra­schend kos­mo­po­li­ti­sche At­mo­sphäre schafft? Oder ist es viel­leicht ge­rade die kom­pakte Größe, die In­no­va­tio­nen be­güns­tigt? So sol­len bei­spiels­weise die Bür­ger­steige der In­nen­stadt künf­tig im kal­ten skan­di­na­vi­schen Win­ter be­heizt wer­den. Auf klei­ner Flä­che kann man sich Gro­ßes trauen, wo­bei Holz­ar­chi­tek­tur und Bat­te­rien be­stimmt erst der An­fang sind.

