Das Icehotel in Schwedisch Lappland öffnet wieder seine Zimmer

In Juk­kas­järvi in Schwe­disch Lapp­land ist die Win­ter­edi­tion des Ice­ho­tel in die 36. Sai­son ge­star­tet. Über­nach­tet wird mit­ten in Kunst aus Eis und Schnee – ge­stal­tet von 33 Künst­lern aus zwölf Län­dern. Neu in die­sem Win­ter ist ein Kon­zert­flü­gel in Ori­gi­nal­größe, kom­plett aus Eis, auf dem tat­säch­lich ge­spielt wird.

Hin­ter den Eis­to­ren öff­net sich die Haupt­halle „Ca­the­dral Grove“ – ein rund 30 Me­ter lan­ger Raum mit ei­ner Kon­struk­tion aus ge­fro­re­nen Baum­kro­nen, die sich bis un­ter die Hal­len­de­cke zieht. In der Ce­rem­ony Hall „Echo“ kön­nen Paare hei­ra­ten – oder man setzt sich schlicht hin­ein und hört dem zu, was in der Ark­tis manch­mal am lau­tes­ten ist. Näm­lich die Ruhe. Die In­nen­tem­pe­ra­tur liegt kon­stant bei mi­nus fünf Grad.

Ice­ho­tel /​ Main Hall (c) Asaf Kli­ger

Die Eis­ernte be­gann laut Ice­ho­tel be­reits im Früh­jahr am Torne Fluss, noch be­vor die vor­he­rige Win­ter­edi­tion wie­der zu Was­ser wurde. Das Ma­te­rial wurde bis zum Bau­be­ginn im No­vem­ber 2025 ein­ge­la­gert. Un­ter der künst­le­ri­schen Lei­tung von Crea­tive Di­rec­tor Luca Ron­co­roni ar­bei­te­ten 89 Per­so­nen aus Bau, Kunst, Licht­de­sign und Art Sup­port am Win­ter­ho­tel. Nach dem Ende der Sai­son im Früh­jahr 2026 schmilzt das Ice­ho­tel zu­rück in den Fluss, aus dem sein Eis stammt.

„Ich bin echt stolz auf alle, die beim Ice­ho­tel 36 mit­ge­macht ha­ben. Ei­nige der Künst­ler ha­ben schon viel Er­fah­rung, an­dere ha­ben noch nie mit Schnee und Eis ge­ar­bei­tet. Dank har­ter Ar­beit und ei­ner po­si­ti­ven Ein­stel­lung ha­ben wir es ge­schafft, al­les recht­zei­tig fer­tig zu be­kom­men! Be­son­ders stolz sind wir auch auf den Flü­gel aus Eis. Ihn zu­sam­men­zu­bauen war echt ner­ven­auf­rei­bend und ma­gisch zu­gleich – wir wuss­ten bis zur letz­ten Mi­nute nicht, ob er hal­ten würde. Jetzt freuen wir uns dar­auf, Mu­sik durch die Flure des Ice­ho­tels hal­len zu hö­ren.“ Luca Ron­co­roni, Crea­tive Di­rec­tor beim Ice­ho­tel

Das „Ice­ho­tel 36” um­fasst zwölf Art Sui­tes so­wie 20 klas­si­sche Ice Rooms – er­gänzt durch ein Out­door Art Pro­ject am Ein­gang und eine De­si­gn­in­stal­la­tion. The­ma­tisch rei­chen die Ar­bei­ten von Schnee­sturm und Sei­fen­bla­sen bis zu ei­nem ark­ti­schen Ar­chiv und der Dar­stel­lung ei­nes schwar­zen Lochs. Ver­baut wur­den 550 Ton­nen Eis so­wie 30.000 Ku­bik­me­ter so­ge­nann­ter „snis“ – eine Mi­schung aus Schnee und Eis.

„Im Ice­ho­tel wer­den die Gäste echt Teil der Na­tur. Wenn man zwi­schen Kunst­wer­ken aus Eis und Schnee schläft, die Kälte und die tiefe Stille spürt oder auf dem ge­fro­re­nen Torne-Fluss steht und die Sterne und Nord­lich­ter be­ob­ach­tet, pas­siert et­was in ei­nem. Das sind die Mo­mente, die un­sere Gäste hof­fent­lich mit nach Hause neh­men: ru­hig, schön, un­ver­gess­lich.“ Ma­rie Herrey, Ge­schäfts­füh­re­rin des Ice­ho­tel

In der ganz­jäh­rig zu­gäng­li­chen Sek­tion „Ice­ho­tel 365” ste­hen 18 per­ma­nente Art und De­luxe Sui­tes zur Ver­fü­gung – er­gänzt durch eine Ice Gal­lery und die Ice­bar „In Or­bit“. Al­ter­na­tiv gibt es be­heizte Zim­mer und Fe­ri­en­häu­ser für Gäste, die nicht im Eis über­nach­ten möch­ten.

Ice­ho­tel in Juk­kas­järvi (c) Asaf Kli­ger

Ku­li­na­risch ar­bei­tet das Ice­ho­tel Re­stau­rant mit re­gio­na­len Pro­duk­ten. Ser­viert wird ein Vier-Gänge-Menü, bei dem ein­zelne Spei­sen auf kla­ren Eis­blö­cken aus dem Torne Fluss an­ge­rich­tet sind. Auf dem Tel­ler fin­den sich un­ter an­de­rem Ka­lix Ka­viar, Ren­tier, Sand­dorn und Mol­te­bee­ren. In der Ve­randa er­gänzt eine „Chef’s Ta­ble Ex­pe­ri­ence” mit zwölf Gän­gen das An­ge­bot – in­spi­riert von den acht sa­mi­schen Jah­res­zei­ten.

Auch drau­ßen darf Hand an­ge­legt wer­den. Beim Eis­skulp­tu­ren-Work­shop wer­den die Gäste selbst zu Bild­hau­ern, be­vor es wei­ter­geht zur Nord­licht­be­ob­ach­tung per Schnee­mo­bil, zu Hun­de­schlit­ten­fahr­ten über den Fluss und durch den ver­schnei­ten Wald, zu nor­di­schen Sauna-Ri­tua­len und ei­nem Din­ner am of­fe­nen Feuer.

Ice­ho­tel /​ Ce­rem­ony Hall (c) Asaf Kli­ger

Das Ice­ho­tel wurde 1989 in Juk­kas­järvi ge­grün­det und gilt als ers­tes Ho­tel welt­weit, das voll­stän­dig aus Eis und Schnee ge­baut wurde. In­itia­tor Yngve Berg­q­vist wollte Er­leb­nisse schaf­fen, die un­mit­tel­bar aus der ark­ti­schen Land­schaft ent­ste­hen, und mit den Ma­te­ria­lien ar­bei­ten, die vor Ort vor­han­den sind – Eis, Schnee und Kälte.

Bis heute zieht das Ice­ho­tel zahl­rei­che Gäste aus al­ler Welt an, die hier frei­wil­lig bei mi­nus fünf Grad über­nach­ten. Par­al­lel zur Win­ter­edi­tion in Lapp­land baut das Un­ter­neh­men seine in­ter­na­tio­nale Prä­senz aus. Nach der Er­öff­nung der Ice­bar by Ice­ho­tel in Ko­pen­ha­gen folgt in Kürze eine wei­tere Adresse im Zen­trum von Lon­don.

