Sechs unvergessliche Erlebnisse in Peru für das Jahr 2026

Peru ge­hört zu den fa­cet­ten­reichs­ten Rei­se­zie­len der Welt. Jede Jah­res­zeit bringt hier ei­gene High­lights der Na­tur und Kul­tur her­vor. Sechs un­ver­gess­li­che Er­leb­nisse in Peru zei­gen ex­em­pla­risch, warum das Land zu Recht zu den Top-De­sti­na­tio­nen 2026 zählt.

Zwi­schen Pa­zi­fik­küste, An­den und Ama­zo­nas ent­fal­tet Peru im Laufe des Jah­res im­mer wie­der neue Fa­cet­ten und er­zählt im­mer wie­der neue Ge­schich­ten, wie viel­fäl­tig, über­ra­schend und in­spi­rie­rend das Land sein kann. Viele Re­gio­nen las­sen sich da­bei zu be­stimm­ten Zeit­punk­ten be­son­ders in­ten­siv er­le­ben – sei es we­gen der kli­ma­ti­schen Be­din­gun­gen, kul­tu­rel­len Hö­he­punk­ten oder sel­te­nen Na­tur­mo­men­ten.

1 | Pinguine und Seelöwen

Is­las Bal­les­tas en Pa­ra­cas (c) PROMPERÚ

Der Jah­res­be­ginn führt an die Süd­küste in die Re­gion Ica mit dem Pa­ra­cas Na­tur­re­ser­vat, wo dann Hoch­som­mer herrscht. Auf den dor­ti­gen Is­las Bal­les­tas le­ben Hum­boldt-Pin­guine – eine der we­ni­gen Pin­guin­ar­ten in tro­pi­schen Brei­ten. Große See­lö­wen­ko­lo­nien, Pe­li­kane und das rät­sel­hafte Can­de­labro-Geo­glyph ma­chen die Re­gion zu ei­nem be­ein­dru­cken­den Auf­takt ins Rei­se­jahr.

2 | Folklore am Titicacasee

Ce­le­bra­ción de la Fi­esta de la Can­del­aria (c) PROMPERÚ

Im Fe­bruar rich­tet sich der Blick ins Hoch­land. Die Fi­esta de la Can­del­aria in Puno am Ufer des Ti­ti­ca­ca­sees ist seit 2014 ein UNESCO-Welt­kul­tur­erbe und zieht als ei­nes der größ­ten Folk­lo­re­feste in La­tein­ame­rika je­des Jahr Tau­sende Tän­zer in far­ben­fro­hen Kos­tü­men an. Gleich­zei­tig be­ginnt dann eine Zeit der au­ßer­ge­wöhn­lich kla­ren Nächte, in der sich die süd­li­che Milch­straße über dem Alti­plano na­hezu voll­stän­dig mit blo­ßem Auge er­ken­nen lässt. In den An­den­ge­mein­den er­in­nern kleine Pacha­mama-Ze­re­mo­nien zu Eh­ren von Mut­ter Erde daran, wie eng Na­tur und Kul­tur mit­ein­an­der ver­bun­den sind.

3 | Trekking im Hochgebirge

Laguna Parón /​ Cor­dil­lera Blanca /​ Peru (c) pix­a­bay

Mit dem April star­tet die Trek­king­sai­son in Hua­raz – der Haupt­stadt der nord­pe­rua­ni­schen Re­gion Án­cash. Die Cor­dil­lera Blanca – das höchste tro­pi­sche Ge­birge der Welt – bie­tet jetzt glas­klare Aus­sich­ten auf schnee­be­deckte Gip­fel wie den Al­pa­mayo, der einst zum schöns­ten Berg der Welt ge­wählt wurde, und den Huas­carán, der mit 6.768 Me­tern den höchs­ten Berg Pe­rus bil­det. Ein­same Hoch­tä­ler und tür­kis­far­bene oder tief­blaue Glet­scher­la­gu­nen ma­chen die Re­gion zu ei­nem Pa­ra­dies für Out­door-Fans.

4 | Arequipa und das Colca-Tal

Pampa Ca­ña­huas /​ Valle del Colca (c) PROMPERÚ

Im Mai rü­cken die Re­gion Ar­e­quipa und das Colca-Tal in den Fo­kus. Der Colca Can­yon bie­tet jetzt beste Be­din­gun­gen für Wan­de­run­gen und Be­ob­ach­tun­gen des An­den­kon­dors, der mit den ers­ten ther­mi­schen Auf­win­den des Ta­ges ma­jes­tä­tisch über die Fels­wände glei­tet. Tra­di­tio­nelle Land­wirt­schaft, Ther­mal­quel­len und Be­geg­nun­gen mit lo­ka­len Ge­mein­den zei­gen, wie eng Na­tur und All­tag hier mit­ein­an­der ver­wo­ben sind.

Ein be­son­de­res Er­leb­nis sind die Ho­mestays in den Dör­fern. Eine Nacht un­ter dem Dach der Ein­hei­mi­schen bie­tet un­ver­gess­li­che Ein­drü­cke vom Le­ben in den An­den von Peru. Zu­dem ist schon die An­fahrt ein Er­leb­nis für sich: Beim Durch­que­ren des Na­tur­re­ser­vats Sa­li­nas y Aguada Blanca sorgt der An­blick zahl­rei­cher La­mas, Al­pa­kas und Vi­ku­ñas für Ver­zü­cken.

5 | Flussdelfine im Amazonas

Re­gen­wald des Ama­zo­nas (c) PROMPERÚ

Der Sep­tem­ber ge­hört dem pe­rua­ni­schen Ama­zo­nas­ge­biet. Rund um Iqui­tos – der Haupt­stadt der Re­gion Lo­reto – herrscht in die­ser Zeit eine sta­bile Wet­ter­lage, die Tier­be­ob­ach­tun­gen be­son­ders be­güns­tigt. Rosa Fluss­del­fine, Aras, Tu­kane und Faul­tiere las­sen sich dann häu­fig bli­cken. Ganz tief im Re­gen­wald bie­tet das Pa­caya Sa­mi­ria Na­tio­nal­re­ser­vat un­ver­gess­li­che Mo­mente im di­rek­ten Kon­takt mit Flora und Fauna. Fluss­kreuz­fahr­ten er­mög­li­chen es, den Ama­zo­nas aus ei­ner neuen Per­spek­tive zu er­le­ben und in die tiefs­ten Win­kel des Dschun­gels vor­zu­drin­gen.

6 | Der Tutanchamun Lateinamerikas

Re­pre­sent­a­ción del Se­ñor de Sipán y su sé­quito, en el Mu­seo Tum­bas Rea­les de Sipán /​ Peru (c) PROMPERÚ

Den Ab­schluss bil­det der No­vem­ber mit ei­nem Ab­ste­cher in die Re­gio­nen Lam­baye­que und La Li­bertad in Nord­peru. Die „Ruta Mo­che” führt zu ei­ni­gen der be­deu­tends­ten ar­chäo­lo­gi­schen Stät­ten von Ame­rika. So hat etwa der „Se­ñor de Sipán” – oft als „Tu­tancha­mun La­tein­ame­ri­kas” be­zeich­net – mit sei­nen Grab­bei­ga­ben welt­weit für Auf­se­hen ge­sorgt. Die far­bi­gen Re­li­efs der Huaca de la Luna (La Li­bertad) und das Mu­seum Tum­bas Rea­les de Sipán (Lam­baye­que) bie­ten Ein­bli­cke in eine hoch ent­wi­ckelte Kul­tur, die Wis­sen­schaft und Öf­fent­lich­keit bis heute fas­zi­niert.

