Chaparri: Brillenbären und mehr in einem Schutzgebiet in Peru

Das private Schutzgebiet Chaparri ist ein Paradies im Norden von Peru. Nahe Chiclayo in der Region Lambayeque gelegen, gilt es nicht nur als sicherer Hafen für die Verwandten des ikonischen Brillenbären „Paddington”, sondern auch als Tor zu einer reichen Vielfalt an Flora, Fauna und kulturellen Erlebnissen.
Chaparri bietet seinen Besuchern die einzigartige Gelegenheit, die unter Naturschutz stehenden Brillenbären in freier Wildbahn zu beobachten. Diese charmanten Kreaturen, die sich durch ihre besonderen Gesichtsmarkierungen auszeichnen, rückten spätestens mit der beliebten Paddington-Filmreihe ins weltweite Rampenlicht.
Neben den Brillenbären beherbergt das Reservat auch den majestätischen Andenkondor, den Weißflügelguan, das Pekari und den scheuen Puma. Die üppigen Trockenwaldlandschaften bieten außerdem Lebensraum für mehr als 250 Vogelarten, zahlreiche Reptilien und weitere südamerikanische Wildtiere. Geführte Wanderungen und Vogelbeobachtungstouren machen das Reservat zu einem Eldorado für Naturliebhaber.
Chaparri ist auch ein Zentrum für nachhaltigen Tourismus. Lokale Gemeinschaften engagieren sich aktiv für den Schutz und Erhalt des Gebietes und heißen die Reisenden herzlich willkommen. Die Gäste können traditionelle Heilpflanzen entdecken, an Workshops teilnehmen und die authentische peruanische Küche genießen.
Von frisch zubereiteten Ceviche bis zu Spezialitäten aus regionalen Zutaten wie Arroz con pato, Reis mit Entenfleisch, oder Cabrito a la norteña aus Ziegenfleisch bietet die Gastronomie der Region Lambayeque ein Fest für die Sinne. Eine Ökolodge im Schutzgebiet sorgt für eine authentische Unterkunft im Einklang mit der Umgebung. Chaparri ist am besten von der Stadt Chiclayo aus erreichbar, die einen 80-minütigen Flug von der Hauptstadt Lima entfernt ist.