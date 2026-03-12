Chaparri: Brillenbären und mehr in einem Schutzgebiet in Peru

Das pri­vate Schutz­ge­biet Chaparri ist ein Pa­ra­dies im Nor­den von Peru. Nahe Chic­layo in der Re­gion Lam­baye­que ge­le­gen, gilt es nicht nur als si­che­rer Ha­fen für die Ver­wand­ten des iko­ni­schen Bril­len­bä­ren „Pad­ding­ton”, son­dern auch als Tor zu ei­ner rei­chen Viel­falt an Flora, Fauna und kul­tu­rel­len Er­leb­nis­sen.

Chaparri bie­tet sei­nen Be­su­chern die ein­zig­ar­tige Ge­le­gen­heit, die un­ter Na­tur­schutz ste­hen­den Bril­len­bä­ren in freier Wild­bahn zu be­ob­ach­ten. Diese char­man­ten Krea­tu­ren, die sich durch ihre be­son­de­ren Ge­sichts­mar­kie­run­gen aus­zeich­nen, rück­ten spä­tes­tens mit der be­lieb­ten Pad­ding­ton-Film­reihe ins welt­weite Ram­pen­licht.

Chaparri /​ Peru (c) Heinz Pl­e­nge Chaparri /​ Peru (c) Heinz Pl­e­nge Chaparri /​ Peru (c) Heinz Pl­e­nge Chaparri /​ Peru (c) Heinz Pl­e­nge Chaparri /​ Peru (c) Heinz Pl­e­nge Chaparri /​ Peru (c) Heinz Pl­e­nge Chaparri /​ Peru (c) Heinz Pl­e­nge Chaparri /​ Peru (c) Heinz Pl­e­nge Chaparri /​ Peru (c) Heinz Pl­e­nge Chaparri /​ Peru (c) Heinz Pl­e­nge Chaparri /​ Peru (c) Heinz Pl­e­nge Chaparri /​ Peru (c) Heinz Pl­e­nge Chaparri /​ Peru (c) Heinz Pl­e­nge

Ne­ben den Bril­len­bä­ren be­her­bergt das Re­ser­vat auch den ma­jes­tä­ti­schen An­den­kon­dor, den Weiß­flü­gel­guan, das Pe­kari und den scheuen Puma. Die üp­pi­gen Tro­cken­wald­land­schaf­ten bie­ten au­ßer­dem Le­bens­raum für mehr als 250 Vo­gel­ar­ten, zahl­rei­che Rep­ti­lien und wei­tere süd­ame­ri­ka­ni­sche Wild­tiere. Ge­führte Wan­de­run­gen und Vo­gel­be­ob­ach­tungs­tou­ren ma­chen das Re­ser­vat zu ei­nem El­do­rado für Na­tur­lieb­ha­ber.

Chaparri ist auch ein Zen­trum für nach­hal­ti­gen Tou­ris­mus. Lo­kale Ge­mein­schaf­ten en­ga­gie­ren sich ak­tiv für den Schutz und Er­halt des Ge­bie­tes und hei­ßen die Rei­sen­den herz­lich will­kom­men. Die Gäste kön­nen tra­di­tio­nelle Heil­pflan­zen ent­de­cken, an Work­shops teil­neh­men und die au­then­ti­sche pe­rua­ni­sche Kü­che ge­nie­ßen.

Chaparri /​ Peru (c) Heinz Pl­e­nge

Von frisch zu­be­rei­te­ten Ce­vi­che bis zu Spe­zia­li­tä­ten aus re­gio­na­len Zu­ta­ten wie Ar­roz con pato, Reis mit En­ten­fleisch, oder Ca­brito a la nor­teña aus Zie­gen­fleisch bie­tet die Gas­tro­no­mie der Re­gion Lam­baye­que ein Fest für die Sinne. Eine Öko­lodge im Schutz­ge­biet sorgt für eine au­then­ti­sche Un­ter­kunft im Ein­klang mit der Um­ge­bung. Chaparri ist am bes­ten von der Stadt Chic­layo aus er­reich­bar, die ei­nen 80-mi­nü­ti­gen Flug von der Haupt­stadt Lima ent­fernt ist.

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