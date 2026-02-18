Neues Reservierungssystem für die Wanderwege auf Madeira

Madeira gehört zu den beliebtesten Wanderdestinationen in Europa. Um die einzigartige Natur der Insel langfristig zu schützen und das Wandererlebnis für die Gäste weiter zu verbessern, wurde mit 1. Jänner 2026 ein neues Gebühren- und Reservierungssystem für offiziell ausgewiesene Wanderwege auf Madeira eingeführt.
Die daraus resultierenden Regelungen basieren auf einer Studie zur Aufnahmekapazität der Wanderwege und sind Teil einer umfassenden Strategie für nachhaltigen Tourismus, Naturschutz und ein effizienteres Besuchermanagement. In den vergangenen Jahren ist die Nachfrage nach Natur- und Wandererlebnissen auf Madeira stark gestiegen. Die neuen Gebühren folgen dem Prinzip „Nutzer tragen zum Erhalt bei“ und fließen vollständig in Umwelt- und Schutzmaßnahmen – darunter die Pflege der Wanderwege, Sicherheitsvorkehrungen, Abfallmanagement und Umweltbildung.
Ein zentrales Element des neuen Systems ist die gezielte Steuerung der Besucherzahlen auf allen offiziellen Wanderwegen. Durch die Einteilung in 30-Minuten-Zeitfenster wird eine gleichmäßige Verteilung der Wanderer über den Tag ermöglicht, was zu mehr Ruhe auf den Wegen und einem angenehmeren Naturerlebnis beiträgt. Die Nutzung der Wanderwege erfolgt künftig über eine vorherige Registrierung und Zeitfenster-Reservierung auf der Plattform SIMplifica. Dies gilt für alle Wanderer, einschließlich Kindern sowie gebührenbefreiten Personen, und gewährleistet eine faire und transparente Organisation für alle Besucher.
Für Besucher ohne Wohnsitz auf Madeira gelten gestaffelte Beiträge, die sich nach der Buchungsart richten. Wer über einen zertifizierten, vom Instituto das Florestas e Conservação da Natureza anerkannten Anbieter mit Kooperationsabkommen wandert, zahlt drei Euro pro Person und Wanderweg. Bei individueller Buchung oder über Anbieter ohne entsprechendes Abkommen beträgt die Gebühr 4,50 Euro pro Person. Zusätzlich werden Tages‑, Mehrtages- und Kombitickets für mehrere Wanderwege angeboten, die eine flexible und komfortable Planung ermöglichen.
Ausgenommen davon ist der Höhenwanderweg PR1, Vereda do Areeiro. Dieser besonders beliebte und anspruchsvolle Weg ist derzeit wegen Instandsetzungsarbeiten geschlossen. Die Wiedereröffnung ist für April 2026 geplant. Nach der Öffnung gelten Beiträge von sieben Euro pro Person für Besucher mit zertifizierten Anbietern mit Instituto das Florestas e Conservação da Natureza ‑Abkommen und 10,50 Euro für Individualwanderer oder Anbieter ohne Abkommen. Bis zur Wiedereröffnung wird der zugängliche Abschnitt bis zum Aussichtspunkt Pedra Rija wie andere klassifizierte Wanderwege behandelt.
Häufige Fragen und Antworten für Reisende
Warum führt Madeira dieses neue System ein?
Ziel ist es, die Natur zu schützen, Besucherströme besser zu lenken, die Sicherheit zu erhöhen und gleichzeitig das Wandererlebnis qualitativ aufzuwerten.
Wo buche ich meinen Wanderweg?
Ausschließlich über die offizielle Plattform SIMplifica. Sie bleibt das zentrale Buchungs- und Kontrollsystem.
Muss ich auch reservieren, wenn ich nichts bezahle?
Ja. Auch kostenfreie Zugänge, zum Beispiel für Einwohner oder Kinder, erfordern eine Registrierung und Reservierung, um die Kapazitäten zu steuern.
Was passiert bei schlechtem Wetter oder Sperren von Wegen?
Wenn Einschränkungen vom Instituto das Florestas e Conservação da Natureza beschlossen werden, sind Umbuchungen oder vollständige Rückerstattungen möglich.
Kann ich kurzfristig buchen?
Ja, sofern noch Kapazitäten verfügbar sind, auch Buchungen für den nächsten Tag sind möglich.
Wann treten die neuen Regeln in Kraft?
Ab 1. Jänner 2026. Technische Anpassungen der Plattform werden aktuell getestet.
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.