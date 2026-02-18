Neues Reservierungssystem für die Wanderwege auf Madeira

Ma­deira ge­hört zu den be­lieb­tes­ten Wan­der­desti­na­tio­nen in Eu­ropa. Um die ein­zig­ar­tige Na­tur der In­sel lang­fris­tig zu schüt­zen und das Wan­der­erleb­nis für die Gäste wei­ter zu ver­bes­sern, wurde mit 1. Jän­ner 2026 ein neues Ge­büh­ren- und Re­ser­vie­rungs­sys­tem für of­fi­zi­ell aus­ge­wie­sene Wan­der­wege auf Ma­deira ein­ge­führt.

Die dar­aus re­sul­tie­ren­den Re­ge­lun­gen ba­sie­ren auf ei­ner Stu­die zur Auf­nah­me­ka­pa­zi­tät der Wan­der­wege und sind Teil ei­ner um­fas­sen­den Stra­te­gie für nach­hal­ti­gen Tou­ris­mus, Na­tur­schutz und ein ef­fi­zi­en­te­res Be­su­cher­ma­nage­ment. In den ver­gan­ge­nen Jah­ren ist die Nach­frage nach Na­tur- und Wan­der­erleb­nis­sen auf Ma­deira stark ge­stie­gen. Die neuen Ge­büh­ren fol­gen dem Prin­zip „Nut­zer tra­gen zum Er­halt bei“ und flie­ßen voll­stän­dig in Um­welt- und Schutz­maß­nah­men – dar­un­ter die Pflege der Wan­der­wege, Si­cher­heits­vor­keh­run­gen, Ab­fall­ma­nage­ment und Um­welt­bil­dung.

Ma­deira, Le­vada (c) alands­mann via pix­a­bay

Ein zen­tra­les Ele­ment des neuen Sys­tems ist die ge­zielte Steue­rung der Be­su­cher­zah­len auf al­len of­fi­zi­el­len Wan­der­we­gen. Durch die Ein­tei­lung in 30-Mi­nu­ten-Zeit­fens­ter wird eine gleich­mä­ßige Ver­tei­lung der Wan­de­rer über den Tag er­mög­licht, was zu mehr Ruhe auf den We­gen und ei­nem an­ge­neh­me­ren Na­tur­er­leb­nis bei­trägt. Die Nut­zung der Wan­der­wege er­folgt künf­tig über eine vor­he­rige Re­gis­trie­rung und Zeit­fens­ter-Re­ser­vie­rung auf der Platt­form SIM­pli­fica. Dies gilt für alle Wan­de­rer, ein­schließ­lich Kin­dern so­wie ge­büh­ren­be­frei­ten Per­so­nen, und ge­währ­leis­tet eine faire und trans­pa­rente Or­ga­ni­sa­tion für alle Be­su­cher.

Für Be­su­cher ohne Wohn­sitz auf Ma­deira gel­ten ge­staf­felte Bei­träge, die sich nach der Bu­chungs­art rich­ten. Wer über ei­nen zer­ti­fi­zier­ten, vom In­sti­tuto das Flo­res­tas e Con­ser­va­ção da Na­tu­reza an­er­kann­ten An­bie­ter mit Ko­ope­ra­ti­ons­ab­kom­men wan­dert, zahlt drei Euro pro Per­son und Wan­der­weg. Bei in­di­vi­du­el­ler Bu­chung oder über An­bie­ter ohne ent­spre­chen­des Ab­kom­men be­trägt die Ge­bühr 4,50 Euro pro Per­son. Zu­sätz­lich wer­den Tages‑, Mehr­ta­ges- und Kom­bi­ti­ckets für meh­rere Wan­der­wege an­ge­bo­ten, die eine fle­xi­ble und kom­for­ta­ble Pla­nung er­mög­li­chen.

San­tana /​ Ro­cha do Na­vio (c) Ma­deira Pro­mo­tion Bu­reau

Aus­ge­nom­men da­von ist der Hö­hen­wan­der­weg PR1, Ve­r­eda do Areeiro. Die­ser be­son­ders be­liebte und an­spruchs­volle Weg ist der­zeit we­gen In­stand­set­zungs­ar­bei­ten ge­schlos­sen. Die Wie­der­eröff­nung ist für April 2026 ge­plant. Nach der Öff­nung gel­ten Bei­träge von sie­ben Euro pro Per­son für Be­su­cher mit zer­ti­fi­zier­ten An­bie­tern mit In­sti­tuto das Flo­res­tas e Con­ser­va­ção da Na­tu­reza ‑Ab­kom­men und 10,50 Euro für In­di­vi­du­al­wan­de­rer oder An­bie­ter ohne Ab­kom­men. Bis zur Wie­der­eröff­nung wird der zu­gäng­li­che Ab­schnitt bis zum Aus­sichts­punkt Pe­dra Rija wie an­dere klas­si­fi­zierte Wan­der­wege be­han­delt.

Häufige Fragen und Antworten für Reisende

(c) Ma­deira Pro­mo­tion Bu­reau /​ Andre Car­valho

Warum führt Ma­deira die­ses neue Sys­tem ein?

Ziel ist es, die Na­tur zu schüt­zen, Be­su­cher­ströme bes­ser zu len­ken, die Si­cher­heit zu er­hö­hen und gleich­zei­tig das Wan­der­erleb­nis qua­li­ta­tiv auf­zu­wer­ten.

Wo bu­che ich mei­nen Wan­der­weg?

Aus­schließ­lich über die of­fi­zi­elle Platt­form SIM­pli­fica. Sie bleibt das zen­trale Bu­chungs- und Kon­troll­sys­tem.

Muss ich auch re­ser­vie­ren, wenn ich nichts be­zahle?

Ja. Auch kos­ten­freie Zu­gänge, zum Bei­spiel für Ein­woh­ner oder Kin­der, er­for­dern eine Re­gis­trie­rung und Re­ser­vie­rung, um die Ka­pa­zi­tä­ten zu steu­ern.

Was pas­siert bei schlech­tem Wet­ter oder Sper­ren von We­gen?

Wenn Ein­schrän­kun­gen vom In­sti­tuto das Flo­res­tas e Con­ser­va­ção da Na­tu­reza be­schlos­sen wer­den, sind Um­bu­chun­gen oder voll­stän­dige Rück­erstat­tun­gen mög­lich.

Kann ich kurz­fris­tig bu­chen?

Ja, so­fern noch Ka­pa­zi­tä­ten ver­füg­bar sind, auch Bu­chun­gen für den nächs­ten Tag sind mög­lich.

Wann tre­ten die neuen Re­geln in Kraft?

Ab 1. Jän­ner 2026. Tech­ni­sche An­pas­sun­gen der Platt­form wer­den ak­tu­ell ge­tes­tet.

www.visitmadeira.com

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.