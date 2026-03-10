Madeira verteilt Blumenkorso erstmals auf zwei Sonntage

Der tra­di­tio­nelle Blu­men­korso auf Ma­deira zählt zu den Hö­he­punk­ten des Blu­men­fes­tes, das die In­sel je­des Früh­jahr in ein Blü­ten­meer ver­wan­delt. Ab die­sem Jahr fin­det er nicht nur an ei­nem, son­dern an zwei Sonn­ta­gen statt: Die fest­li­chen Um­züge zie­hen am 3. und 17. Mai durch die In­sel-Haupt­stadt Fun­chal.

Mit der Auf­tei­lung re­agiert die Tou­ris­mus­be­hörde auf die wach­sende Be­liebt­heit des Blu­men­kor­sos. In den ver­gan­ge­nen Jah­ren wurde der Um­zug nicht nur län­ger, son­dern auch grö­ßer. Im­mer mehr Tanz‑, Mu­sik- und Samba-Grup­pen nah­men teil. Für Be­su­cher be­deu­tete das teil­weise lange War­te­zei­ten – und nicht alle blie­ben bis zum Ende. Das neue Kon­zept soll für ent­spann­tere Be­din­gun­gen sor­gen und die auf­wen­dig vor­be­rei­te­ten Dar­bie­tun­gen stär­ker in den Mit­tel­punkt rü­cken.

Festa da Flor (c) Fran­cisco Cor­reia

Die Idee für den neuen Ab­lauf wurde be­reits vor rund zwei Jah­ren ent­wi­ckelt und nun nach Ab­stim­mung mit den Be­tei­lig­ten um­ge­setzt. Die bei­den Blu­men­kor­sos wer­den gleich­wer­tig sein und auf iden­ti­scher Stre­cke statt­fin­den. Wel­che Grup­pen an wel­chem Ter­min auf­tre­ten, wird aus­ge­lost. Da­durch kann auf eine Be­gren­zung der Teil­neh­mer ver­zich­tet wer­den – so­wohl bei der An­zahl der Grup­pen als auch bei de­ren Mit­glie­der­zahl. Heuer wurde auch eine neue Gruppe in das Pro­gramm auf­ge­nom­men.

Der Blu­men­korso ist Teil des Blu­men­fes­tes im Mai, das zu den be­kann­tes­ten Ver­an­stal­tun­gen Ma­dei­ras zählt und Be­su­cher aus dem In- und Aus­land an­zieht. Er­gänzt wird das Pro­gramm un­ter an­de­rem durch die „Ma­deira Clas­sic Car Flower Pa­rade” am 10. Mai, das „Ma­deira Clas­sic Car Re­vi­val” von 22. bis 24. Mai so­wie den Blu­men­markt von 30. April bis 24. Mai 2026.

Festa da Flor (c) Fran­cisco Cor­reia

Die Wei­ter­ent­wick­lung des Blu­men­kor­sos ist Be­stand­teil des Up­grade-Pro­gramms, mit dem Ma­deira sein tou­ris­ti­sches Er­leb­nis­an­ge­bot aus­baut und neue Ziel­grup­pen an­spricht. Mit den Um­zü­gen an zwei Wo­chen­en­den stärkt die In­sel das Blu­men­fest als ei­nes ih­rer zen­tra­len Reise-High­lights im eu­ro­päi­schen Früh­ling.

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.