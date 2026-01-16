Israel Museum in Jerusalem zeigt die vollständige Jesaja-Rolle

Das Is­rael Mu­seum in Je­ru­sa­lem fei­ert sein 60-jäh­ri­ges Be­stehen mit ei­ner au­ßer­ge­wöhn­li­chen Aus­stel­lung: Noch bis 12. April 2026 ist die be­rühmte „Great Isaiah Scroll“ – also die voll­stän­dige Je­saja-Rolle – erst­mals seit dem Jahr 1968 wie­der in ih­rer Ge­samt­heit zu se­hen.

Für viele der Zehn­tau­sen­den Be­su­cher, die zu die­sem Er­eig­nis er­war­tet wer­den, wird es ver­mut­lich die ein­zige Ge­le­gen­heit ih­res Le­bens sein, die­ses be­deu­tende Do­ku­ment der Mensch­heits­ge­schichte voll­stän­dig zu be­trach­ten. Die Prä­sen­ta­tion er­folgt da­bei in der „Bella and Harry Wex­ner Gal­lery” im Her­zen des Mu­se­ums.

Älteste vollständige biblische Handschrift

Je­saja-Rolle (c) Eli Poz­ner /​ The Is­rael Mu­seum, Je­ru­sa­lem

Mit 7,20 Me­tern ist die „Great Isaiah Scroll” die längste und am bes­ten er­hal­tene un­ter den bi­bli­schen Schrift­rol­len, die zwi­schen 1947 und 1956 in elf Höh­len nahe Khir­bet Qum­ran am nord­west­li­chen Ufer des To­ten Mee­res ent­deckt wur­den. Ihre 54 Spal­ten ent­hal­ten alle 66 Ka­pi­tel der he­bräi­schen Ver­sion des bi­bli­schen Bu­ches Je­saja.

Das ein­zig­ar­tige Do­ku­ment be­steht aus 17 Schafs­le­der­stü­cken, die zu ei­ner ein­zi­gen Schrift­rolle zu­sam­men­ge­näht wur­den, und geht zu­rück auf die Zeit um 125 vor Chris­tus. Da­mit ist sie rund 1.000 Jahre äl­ter als alle zu­vor be­kann­ten Hand­schrif­ten der he­bräi­schen Bi­bel, die alle aus dem Mit­tel­al­ter stam­men. Eine ab­so­lute Sen­sa­tion – auch wenn sich bald her­aus­ge­stellt hat, dass ihr In­halt fast ex­akt den spä­te­ren Ab­schrif­ten ent­spricht.

Seltene Gelegenheit in besonderem Rahmen

Ar­mand Bar­tos und Fre­de­ric Kies­ler im Shirine of the Book (c) The Is­rael Mu­seum, Je­ru­sa­lem

Nor­ma­ler­weise ist nur ein klei­ner Teil der ori­gi­na­len Schrift­rolle aus­ge­stellt – vor al­lem aus kon­ser­va­to­ri­schen Grün­den, die bei der Pla­nung des „Shrine of the Book” in den 1960er-Jah­ren noch nicht be­rück­sich­tigt wur­den. Die Schrift­rolle wurde 1968 zur Auf­be­wah­rung ab­ge­nom­men. Seit­dem kön­nen die Be­su­cher le­dig­lich eine Nach­bil­dung der voll­stän­di­gen Rolle im Zen­trum des „Shrine of the Book” so­wie ei­nen klei­nen Ab­schnitt der tat­säch­li­chen Rolle in ei­ner seit­li­chen Vi­trine be­trach­ten.

Diese Aus­stel­lung ist da­her eine ein­ma­lige Ge­le­gen­heit, die Schrift­rolle in ih­rer Ge­samt­heit zu se­hen. Zu­dem wer­den die Be­su­cher auf eine per­sön­li­che Reise mit­ge­nom­men, die in der ju­däi­schen Wüste be­ginnt – vor den stei­len Klip­pen der Höhle Nr. 1 an der nord­west­li­chen Seite des To­ten Mee­res, wo die ers­ten sie­ben Schrift­rol­len ent­deckt wur­den. Die Aus­stel­lung wird aber auch neue For­schungs­er­geb­nisse prä­sen­tie­ren, die Licht auf die Ver­wen­dung der Schrift­rolle in an­ti­ker Zeit wer­fen.

Ein­wei­hung des Shrine of the Book im Jahr 1965 (c) The Is­rael Mu­seum, Je­ru­sa­lem

Ein be­son­de­res Au­gen­merk liegt auf der Be­deu­tung der Schrift­rolle so­wohl für das Ju­den­tum als auch für das Chris­ten­tum. Viele der be­kann­ten Zi­tate und Pro­phe­zei­un­gen aus dem Buch Je­saja sind zu Eck­pfei­lern der jü­disch-christ­li­chen Zi­vi­li­sa­tion ge­wor­den, dar­un­ter Je­sa­jas Vi­sion des uni­ver­sel­len Frie­dens am Ende der Tage: „Und sie wer­den ihre Schwer­ter zu Pflug­scha­ren schmie­den und ihre Speere zu Win­zer­mes­sern. Kein Volk wird ge­gen ein an­de­res Volk das Schwert er­he­ben, und sie wer­den den Krieg nicht mehr ler­nen.“ (2:4)

Ebenso be­deu­tend für das Chris­ten­tum ist eine an­dere Vi­sion des Pro­phe­ten: „Des­halb wird der Herr selbst das Zei­chen ge­ben. Seht! Die Jung­frau wird ein Kind er­war­ten! Sie wird ei­nem Sohn das Le­ben schen­ken und er wird Im­ma­nuel ge­nannt wer­den. Das heißt: Gott ist mit uns”. (7:14)

goisrael.com

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.