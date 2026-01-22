Australiens nachtaktive Tiere: Spannende Erlebnisse in Queensland

Australiens nachtaktive Tiere lassen sich bei außergewöhnlichen Erlebnissen in North Queensland bestaunen. Nächtliche Rundgänge im Wildlife Habitat in Port Douglas und im Cairns Aquarium zeigen die Artenvielfalt der Region.
Wildlife-Erlebnis am Hafen von Cairns
„Cairns Koalas & Creatures” nennt sich eine erst 2024 eröffnete Attraktion in „The Pier“ – direkt am Hafen von Cairns. Sie stellt die große Artenvielfalt des tropischen Nordens von Queensland vor, gibt faszinierende Einblicke in die Verhaltensweisen vieler endemischer Tiere und zeigt die Herausforderungen auf, denen sie sich in ihren natürlichen Lebensräumen stellen müssen.
Die Besucher reisen durch die verschiedenen Ökosysteme in Tropical North Queensland und erfahren dabei Wissenswertes über das Great Barrier Reef, die Mangroven, die Regenwälder und das raue Outback. Dabei haben sie die Möglichkeit, viele bunte Vögel zu bestaunen sowie ein Foto mit einem Koala und einem Lizard zu machen. „Cairns Koalas & Creatures“ hat täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 20 Australische Dollar (ca. 12 Euro).
Nachts im geschlossenen Wildlife Park
Weil viele australische Tiere nachtaktiv sind, bietet das „Wildlife Habitat“ in Port Douglas mit der „WildNIGHT Private Tour“ ein ganz besonderes Erlebnis. Dabei führt ein Tierpfleger die Gäste durch den geschlossenen Park. Es sind keine weiteren Besucher anwesend – nur die nachtaktiven Tiere und die nächtlichen Geräusche der Natur warten auf die Gäste.
Die einzige nächtliche Tour dieser Art in Tropical North Queensland dauert rund zwei Stunden. Während der Führung kann man einige der faszinierendsten Tiere entdecken, die tagsüber schwer zu Gesicht zu bekommen sind – darunter Pythons, endemische Gleitbeutler, Echsen, Eulen, Bettongs und viele besondere Vögel. Die Gäste dürfen auch Kängurus mit der Hand füttern.
Außerdem bietet sich ein Einblick in das Verhalten und die Jagdfähigkeiten der mächtigen Salzwasserkrokodile, die vor allem in der Dämmerung sehr aktiv sind. Der Wildlife Park schließt um 16 Uhr und öffnet für Teilnehmer der Night Tour nach Einbruch der Dunkelheit um 17.45 Uhr wieder. Die Tour kostet für Erwachsene 215 Australische Dollar (ca. 130 Euro), Kinder zahlen 173 Australische Dollar (ca. 105 Euro).
Nachts im Aquarium mit spezieller Beleuchtung
Auch das „Cairns Aquarium“ bietet ein besonderes nächtliches Erlebnis. Bei „Night at the Aquarium“ erleben die Besucher die Unterwasserwelt und deren Bewohner nach Einbruch der Dunkelheit. Die zweieinhalbstündige Führung zeigt dabei mithilfe von Infrarot- und Ultraviolettbeleuchtung das nächtliche Verhalten der Fische und Korallen in 71 verschiedenen Becken.
Das erst vor wenigen Jahren komplett neu gebaute Aquarium präsentiert auf rund 8.000 Quadratmetern mit dem Great Barrier Reef und dem Wet Tropics Rainforest gleich zwei UNESCO-Weltnaturerbestätten auf ganz besondere Art. Im Mittelpunkt stehen Flora und Fauna des Riffs und Regenwaldes. Bei einem Rundgang durchläuft der Besucher zehn verschiedene Ökosysteme.
Höhepunkte sind ein zehn Meter hoher Riesen-Glastank mit vielen Riff-Fischen und Korallen sowie das 360 Grad-Oceanarium mit einem 20 Meter langen Unterwasser-Tunnel. Insgesamt können mehr als 15.000 Lebewesen – darunter viele seltene Arten wie Echsen, Frösche, Spinnen und Schlangen – sowie viele endemische Pflanzen bewundert werden.
Das neue Erlebnis wird montags bis samstags angeboten und kostet 85 Australische Dollar (ca. 52 Euro), Kinder bis 14 Jahre zahlen die Hälfte. Die Tour beginnt um 18 Uhr, das Aquarium schließt regulär bereits um 15.30 Uhr.
tropicalnorthqueensland.org.au
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.