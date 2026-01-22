Australiens nachtaktive Tiere: Spannende Erlebnisse in Queensland

Aus­tra­li­ens nacht­ak­tive Tiere las­sen sich bei au­ßer­ge­wöhn­li­chen Er­leb­nis­sen in North Queens­land be­stau­nen. Nächt­li­che Rund­gänge im Wild­life Ha­bi­tat in Port Dou­glas und im Cairns Aqua­rium zei­gen die Ar­ten­viel­falt der Re­gion.

Wildlife-Erlebnis am Hafen von Cairns

Cairns Koa­las & Crea­tures (c) Brad New­ton

„Cairns Koa­las & Crea­tures” nennt sich eine erst 2024 er­öff­nete At­trak­tion in „The Pier“ – di­rekt am Ha­fen von Cairns. Sie stellt die große Ar­ten­viel­falt des tro­pi­schen Nor­dens von Queens­land vor, gibt fas­zi­nie­rende Ein­bli­cke in die Ver­hal­tens­wei­sen vie­ler en­de­mi­scher Tiere und zeigt die Her­aus­for­de­run­gen auf, de­nen sie sich in ih­ren na­tür­li­chen Le­bens­räu­men stel­len müs­sen.

Die Be­su­cher rei­sen durch die ver­schie­de­nen Öko­sys­teme in Tro­pi­cal North Queens­land und er­fah­ren da­bei Wis­sens­wer­tes über das Great Bar­rier Reef, die Man­gro­ven, die Re­gen­wäl­der und das raue Out­back. Da­bei ha­ben sie die Mög­lich­keit, viele bunte Vö­gel zu be­stau­nen so­wie ein Foto mit ei­nem Koala und ei­nem Li­zard zu ma­chen. „Cairns Koa­las & Crea­tures“ hat täg­lich von 9 bis 17 Uhr ge­öff­net. Der Ein­tritt kos­tet 20 Aus­tra­li­sche Dol­lar (ca. 12 Euro).

Nachts im geschlossenen Wildlife Park

Weil viele aus­tra­li­sche Tiere nacht­ak­tiv sind, bie­tet das „Wild­life Ha­bi­tat“ in Port Dou­glas mit der „Wild­NIGHT Pri­vate Tour“ ein ganz be­son­de­res Er­leb­nis. Da­bei führt ein Tier­pfle­ger die Gäste durch den ge­schlos­se­nen Park. Es sind keine wei­te­ren Be­su­cher an­we­send – nur die nacht­ak­ti­ven Tiere und die nächt­li­chen Ge­räu­sche der Na­tur war­ten auf die Gäste.

Die ein­zige nächt­li­che Tour die­ser Art in Tro­pi­cal North Queens­land dau­ert rund zwei Stun­den. Wäh­rend der Füh­rung kann man ei­nige der fas­zi­nie­rends­ten Tiere ent­de­cken, die tags­über schwer zu Ge­sicht zu be­kom­men sind – dar­un­ter Py­thons, en­de­mi­sche Gleit­beut­ler, Ech­sen, Eu­len, Bet­tongs und viele be­son­dere Vö­gel. Die Gäste dür­fen auch Kän­gu­rus mit der Hand füt­tern.

Au­ßer­dem bie­tet sich ein Ein­blick in das Ver­hal­ten und die Jagd­fä­hig­kei­ten der mäch­ti­gen Salz­was­ser­kro­ko­dile, die vor al­lem in der Däm­me­rung sehr ak­tiv sind. Der Wild­life Park schließt um 16 Uhr und öff­net für Teil­neh­mer der Night Tour nach Ein­bruch der Dun­kel­heit um 17.45 Uhr wie­der. Die Tour kos­tet für Er­wach­sene 215 Aus­tra­li­sche Dol­lar (ca. 130 Euro), Kin­der zah­len 173 Aus­tra­li­sche Dol­lar (ca. 105 Euro).

Nachts im Aquarium mit spezieller Beleuchtung

Auch das „Cairns Aqua­rium“ bie­tet ein be­son­de­res nächt­li­ches Er­leb­nis. Bei „Night at the Aqua­rium“ er­le­ben die Be­su­cher die Un­ter­was­ser­welt und de­ren Be­woh­ner nach Ein­bruch der Dun­kel­heit. Die zwei­ein­halb­stün­dige Füh­rung zeigt da­bei mit­hilfe von In­fra­rot- und Ul­tra­vio­lett­be­leuch­tung das nächt­li­che Ver­hal­ten der Fi­sche und Ko­ral­len in 71 ver­schie­de­nen Be­cken.

Das erst vor we­ni­gen Jah­ren kom­plett neu ge­baute Aqua­rium prä­sen­tiert auf rund 8.000 Qua­drat­me­tern mit dem Great Bar­rier Reef und dem Wet Tro­pics Ra­in­fo­rest gleich zwei UNESCO-Welt­na­tur­er­be­stät­ten auf ganz be­son­dere Art. Im Mit­tel­punkt ste­hen Flora und Fauna des Riffs und Re­gen­wal­des. Bei ei­nem Rund­gang durch­läuft der Be­su­cher zehn ver­schie­dene Öko­sys­teme.

Cairns Aqua­rium bei Nacht (c) Tou­rism Tro­pi­cal North Queens­land

Hö­he­punkte sind ein zehn Me­ter ho­her Rie­sen-Glast­ank mit vie­len Riff-Fi­schen und Ko­ral­len so­wie das 360 Grad-Ocea­na­rium mit ei­nem 20 Me­ter lan­gen Un­ter­was­ser-Tun­nel. Ins­ge­samt kön­nen mehr als 15.000 Le­be­we­sen – dar­un­ter viele sel­tene Ar­ten wie Ech­sen, Frö­sche, Spin­nen und Schlan­gen – so­wie viele en­de­mi­sche Pflan­zen be­wun­dert wer­den.

Das neue Er­leb­nis wird mon­tags bis sams­tags an­ge­bo­ten und kos­tet 85 Aus­tra­li­sche Dol­lar (ca. 52 Euro), Kin­der bis 14 Jahre zah­len die Hälfte. Die Tour be­ginnt um 18 Uhr, das Aqua­rium schließt re­gu­lär be­reits um 15.30 Uhr.

