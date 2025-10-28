Südaustralien: Flinders Ranges sind einer der „World’s Top Places 2026“

Die Flin­ders Ran­ges and Out­back in Süd­aus­tra­lien wur­den so­eben von Lo­nely Pla­net in die re­nom­mierte Liste der „World’s Top Places 2026“ auf­ge­nom­men. Die Re­gion nörd­lich von Ade­laide ist da­bei die ein­zige De­sti­na­tion auf dem aus­tra­li­schen Kon­ti­nent, die es in diese ex­klu­sive Aus­wahl der bes­ten Rei­se­ziele der Welt ge­schafft hat.

Je­des Jahr prä­sen­tiert „Lo­nely Planet’s Best in Tra­vel” 25 her­aus­ra­gende Rei­se­ziele und 25 un­ver­gess­li­che Er­leb­nisse für das kom­mende Jahr. Mit der Auf­nahme der Flin­ders Ran­ges and Out­back in der Ka­te­go­rie „World’s Top Places“ steht Süd­aus­tra­lien die­ses Jahr zu­sam­men mit Peru, Me­xiko, Sar­di­nien und zahl­rei­chen wei­te­ren De­sti­na­tio­nen auf der in­ter­na­tio­na­len Bes­ten­liste.

Wil­pena Pound (c) South Aus­tra­lian Tou­rism Com­mis­sion /​ Emile Ris­tev­ski Ra­zor­back Loo­kout (c) South Aus­tra­lian Tou­rism Com­mis­sion Ar­kaba Flin­ders-Ran­ges (c) South Aus­tra­lian Tou­rism Com­mis­sion Ra­zor­back Loo­kout (c) Mi­chael Wa­ter­house Pho­to­gra­phy Sacred Earth Sa­fa­ris (c) South Aus­tra­lian Tou­rism Com­mis­sion Bu­ny­eroo Flin­ders Ran­ges (c) South Aus­tra­lian Tou­rism Com­mis­sion Ar­kaba Con­ser­vancy (c) South Aus­tra­lian Tou­rism Com­mis­sion /​ Isaac For­man Nil­pena Edia­cara Fos­sil Tour (c) South Aus­tra­lian Tou­rism Com­mis­sion Ikara-Flin­ders Ran­ges Na­tio­nal Park (c) South Aus­tra­lian Tou­rism Com­mis­sion /​ Adam Ed­wards Flin­ders Ran­ges (c) South Aus­tra­lian Tou­rism Com­mis­sion Ar­ka­roola (c) South Aus­tra­lian Tou­rism Com­mis­sion /​ Jo­na­than Cami

Die Flin­ders Ran­ges and Out­back sind ein Rei­se­ziel vol­ler dra­ma­ti­scher Land­schaf­ten und ur­alter Fels­for­ma­tio­nen mit ei­ner ein­zig­ar­ti­gen Tier­welt. Rund 450 Ki­lo­me­ter nörd­lich von Ade­laide ge­le­gen, be­geis­tert die Re­gion mit ro­ten Schluch­ten, zer­klüf­te­ten Berg­ket­ten und ma­le­ri­schen Wan­der­we­gen. Zu­gleich er­mög­licht sie ei­nen tie­fen Ein­blick in die Kul­tur der Ad­n­ya­mat­hanha – je­ner Ab­ori­gi­nal Peo­ple, die im Ge­biet der Flin­ders Ran­ges le­ben.

„Die Men­schen in Süd­aus­tra­lien wis­sen schon lange, dass die Flin­ders Ran­ges & Out­back zu den her­aus­ra­gen­den Rei­se­zie­len der Welt ge­hö­ren. Nun ist es auch of­fi­zi­ell. Als ei­nes der World’s Top Places von Lo­nely Pla­net aus­ge­zeich­net zu wer­den, ver­leiht der Re­gion welt­weite An­er­ken­nung – und das zu ei­nem Zeit­punkt, an dem sie sich dem UNESCO-Welt­erbe­sta­tus nä­hert.“ Zoe Bett­i­son, Tou­ris­mus­mi­nis­te­rin von Süd­aus­tra­lien

Ab­seits der Städte lädt das ru­hige Out­back zum Ent­span­nen, Ster­ne­schauen und Ent­de­cken der un­be­rühr­ten Na­tur ein. Hier be­fin­det sich zu­dem nicht nur der Nil­pena Edia­cara Na­tio­nal Park, der als eine der be­deu­tends­ten Fos­si­li­en­stät­ten der Erde gilt, son­dern mit dem Wil­pena Pound auch ein be­ein­dru­cken­des, aus Berg­ket­ten ge­form­tes Am­phi­thea­ter, das zu­gleich ein hei­li­ger Ort der Ad­n­ya­mat­hanha ist.

Die in „Best in Tra­vel 2026” ge­lis­te­ten Rei­se­ziele und Er­leb­nisse ba­sie­ren auf per­sön­li­chen Emp­feh­lun­gen von Lo­nely Pla­nets welt­wei­tem Netz­werk aus Au­toren, Rei­sen­den und Part­nern.

www.southaustralia.com