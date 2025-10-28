Südaustralien: Flinders Ranges sind einer der „World’s Top Places 2026“

Die Flinders Ranges and Outback in Südaustralien wurden soeben von Lonely Planet in die renommierte Liste der „World’s Top Places 2026“ aufgenommen. Die Region nördlich von Adelaide ist dabei die einzige Destination auf dem australischen Kontinent, die es in diese exklusive Auswahl der besten Reiseziele der Welt geschafft hat.
Jedes Jahr präsentiert „Lonely Planet’s Best in Travel” 25 herausragende Reiseziele und 25 unvergessliche Erlebnisse für das kommende Jahr. Mit der Aufnahme der Flinders Ranges and Outback in der Kategorie „World’s Top Places“ steht Südaustralien dieses Jahr zusammen mit Peru, Mexiko, Sardinien und zahlreichen weiteren Destinationen auf der internationalen Bestenliste.
Die Flinders Ranges and Outback sind ein Reiseziel voller dramatischer Landschaften und uralter Felsformationen mit einer einzigartigen Tierwelt. Rund 450 Kilometer nördlich von Adelaide gelegen, begeistert die Region mit roten Schluchten, zerklüfteten Bergketten und malerischen Wanderwegen. Zugleich ermöglicht sie einen tiefen Einblick in die Kultur der Adnyamathanha – jener Aboriginal People, die im Gebiet der Flinders Ranges leben.
Abseits der Städte lädt das ruhige Outback zum Entspannen, Sterneschauen und Entdecken der unberührten Natur ein. Hier befindet sich zudem nicht nur der Nilpena Ediacara National Park, der als eine der bedeutendsten Fossilienstätten der Erde gilt, sondern mit dem Wilpena Pound auch ein beeindruckendes, aus Bergketten geformtes Amphitheater, das zugleich ein heiliger Ort der Adnyamathanha ist.
Die in „Best in Travel 2026” gelisteten Reiseziele und Erlebnisse basieren auf persönlichen Empfehlungen von Lonely Planets weltweitem Netzwerk aus Autoren, Reisenden und Partnern.